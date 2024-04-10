11 вещей, которые нельзя запрещать ребенку

Молодые мамы маленьких детей, особенно если ребенок первый, настолько погружены в заботу о его благополучии, что часто стараются оградить его даже от тех вещей, которые ребенку элементарно нужны для развития

Что ни в коем случае нельзя запрещать малышу

Молодые мамы маленьких детей, особенно если ребенок первый, настолько погружены в заботу о его благополучии, что часто стараются оградить его даже от тех вещей, которые ребенку элементарно нужны для развития. Поэтому так часто мы слышим на площадке или в детской игровой: «Не трогай! Не ходи! Упадешь! Разобьешься!» и т.п. Мы программируем ребенка на бездействие, лишь бы только нам было спокойно, а потом удивляемся, почему он ни к чему не стремится, когда становится старше.

Ограждать ребенка от реальной опасности нужно, но есть те вещи, которые ни в коем случае нельзя запрещать малышу:

1. Есть самому.

Конечно, гораздо проще и чище накормить ребенка самой. Но, запретив самостоятельно донести ложку себе в рот, мы мешаем ребенку взрослеть, чувствовать себя большим, уверенным в своих силах, брать на себя ответственность.

Это первые шаги ребенка на пути к самостоятельности. Поэтому чтобы не пресечь желание и стремление к этой самостоятельности, не мешайте ее проявлениям! Плюс не забываем, что это нехитрое действие так же влияет на развитие моторики.

2. Помогать маме.

Мы постоянно беспокоимся, что ребенок что-нибудь разобьет, разольет, не донесет до нужного места и всячески его одергиваем и контролируем, чтобы он ни в коем случае ничего не трогал и не рассыпал. А проходит несколько лет и жалобы меняются: «Он ничего не хочет делать!».

Почему? Да просто мы сами в свое время повлияли своими запретами на его желание участвовать в домашних делах. Ребенку очень важно ощущать свою значимость, понимать, что он нужен. Обратите внимание, с каким рвением и желанием малыш вытирает стол или пылесосит.

А еще ему очень нужны похвала и одобрение от родителей. Так что просите ребенка помочь вам, разрешайте помогать и благодарите его за это, даже если пол протерт совсем не идеально, а половина муки для блинов оказывается на столе. Ребенок обязательно научиться этому! Но только если увидит, что вы цените его стремления.

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3. Ошибаться.

Ошибки невероятно важны как для детей, так и для взрослых. Ошибаться и пробовать заново — единственный путь для развития! Не запрещайте малышу ошибаться, разрешите ему проверить свои силы, что-то сделать правильно, что-то — не очень.

Только так он сможет понять разницу между тем, что хорошо, а что плохо, к чему стоит стремиться, а чего избегать. Жизнь без ошибок — прямой путь к бездействию.

4. Рисовать и пачкаться.

Часто мамы не дают детям карандаши или краски, чтобы не испачкался, не разрисовал стены, не наелся красок. Но этого всего можно избежать, сделав краски в домашних условиях или купив правильные, водорастворимые в магазине, выделив место и одежду для рисования, которые легко отчистить.

И пусть рисует! Как можно больше! (Конечно, в рамках его собственных потребностей). Потому что рисунок — способ проявить свои чувства в то время, пока словами это сделать не всегда удается.

5. Дурачиться, шуметь, кричать и бегать.

Таким способом ребенок выражает свои эмоции, расслабляется, выплескивает энергию, которая накопилась. Конечно, есть места, где такое поведение неуместно, но дома разрешите малышу быть таким, как ему хочется.

Ваш дом — место силы и для него! Попробуйте вместе с малышом подурачиться, попрыгать и покидать подушки, и отличный вечер вам обеспечен! А вдобавок, это оставит наиболее яркие и теплые воспоминания о детстве.

6. Лазать по спорткомплексам на улице.

Ребенку нужен выплеск энергии. И если уж вы не хотите, чтобы он громил ваш дом, делать это на площадке — самый верный вариант! И конечно же, мы все переживаем, как бы не упал, как бы чего не сломал.

Но лучший способ этого избежать — научить ребенка быть ловким, юрким и уметь хорошо держаться руками. Пусть тренируется! Тогда вы будете уверены, что в более взрослом возрасте, когда он уже станет гулять один, у него будет достаточно умений и ловкости, чтобы носиться по спорткомплексам с другими детьми и не падать.

7. Играть с водой.

Вода — идеальное средство развития детской фантазии через игру, источник большого счастья и открытий. Она манит не только малышей, но и детей взрослых. Вспомните, какой восторг всегда вызывают брызгалки летом.

Поэтому, вместо запретов на водные игры, лучше организуйте ребенку пространство и инструменты (кастрюли, тазики и впитывающие пеленки), присоединяйтесь к баловству и получайте удовольствие вместе со своим любопытным чадом!

8. Трогать хрупкие вещи.

Лучше будьте на чеку и объясняйте ребенку, что с этим стоит быть осторожней, где может быть опасность, как лучше обходиться с этой вещью. Расскажите, что ее можно потрогать, рассмотреть, а потом аккуратно положить. Ребенку часто просто хочется потрогать. И ему сложно будет научиться беречь вещи, если он не осознает их хрупкость.

9. Не доедать обед.

Организм ребенка — сформированная биосистема, которая, если вы предварительно не накормили ее шоколадом и чипсами, точно знает, что требуется съесть и в каком количестве. Организм это знает и подсказывает ребенку, гораздо лучше, чем это можете знать за ребенка вы со стороны.

Поэтому для формирования правильного отношения к еде и чтобы не закрепить привычку переедать, позвольте ребенку самому регулировать размер собственной порции обеда. Поверьте, вам это позволит избежать в будущем большого количества проблем с жкт.

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10. Рассказывать небылицы.

Выдумки — естественная и очень важная часть детства ребенка. Она позволяет развиваться его правому полушарию, которое отвечает за функции творчества, памяти, интуиции, музыкальность и эмоции.

Поэтому поддержите эту игру в небылицы, проявите искренний интерес к рассказам ребенка, так вы наилучшим образом позаботитесь о полноценном развитии вашего малыша.

11. Высказывать свое мнение.

Помните, что ребенок — это маленькая личность, полноправный член семьи, и у него тоже может быть свое мнение. Поэтому говорите с ним на равных, слушайте его и помните, что он тоже имеет потребности, желания, он тоже чувствует и думает!опубликовано econet

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