Источником самых страшных болезней, включая онкологические, являются наши обиды, которые мы холим и лелеем годами

Начинайте день с улыбки

Ученые давно доказали, что добряки, весельчаки и оптимисты гораздо реже посещают врачей, чем злюки и буки. Группа швейцарских исследователей под руководством Питера Брюггера пошла в своих исследованиях еще дальше...

Если хочешь быть здоров

Ученые провели весьма любопытный эксперимент. Набрали из числа добровольцев группу абсолютных оптимистов и пессимистов, сделали и тем и другим прививку от гриппа и стали ждать. Через месяц обнаружилось, что у пессимистов вырабатывается гораздо меньше антител против гриппа, чем у оптимистов. Еще через три выяснилось, что среди нытиков 70% заболело-таки гриппом. А вот среди весельчаков эта цифра недотягивала и до 30%. Вывод напрашивается сам собой: почаще улыбайтесь, будьте веселы, несмотря ни на что, думайте только о хорошем!

Не копите обиды

В последнее время все больше медиков склоняются к тому, что источником самых страшных болезней, включая онкологические, являются наши обиды, которые мы холим и лелеем годами. Одни обижаются на судьбу-злодейку за то, что жизнь сложилась не так, как хотелось бы. Другие — на подруг, предавших их интересы. Третьи — на милого, ушедшего к другой. Четвертые — на детей, не оправдавших надежд. Многие люди годами копят обиду на соседку, отказавшуюся дать денег в долг; на начальницу, несправедливо уволившую их с работы...

Когда человек обижен, он постоянно помнит о том, что именно ему сказали, мысленно задает врагу вопросы, отвечает на его выпады в свой адрес — одним словом, ведет с ним молчаливый диалог. Неприятную ситуацию прокручивает в голове снова и снова, формируя энергетический жгут, по которому уходят его жизненные силы. Стоит ли удивляться тому, что люди злопамятные, агрессивные, которые долго копят обиды и не умеют прощать, чаще болеют и живут меньше, чем добряки.

В природе существует простое правило — подобное притягивает подобное. Если вы будете копить в себе обиды и раздражаться по пустякам, вы станете похожи на комок злости. Ваша отрицательная энергетика будет притягивать новых обидчиков и новые обиды. Как разорвать порочный круг? Перестаньте дуться, простите всех и вся, простите сами себя. Начинайте день с улыбки, делайте людям добро и думайте о них только хорошо.

Учитесь радоваться жизни и развивать в себе позитивное мышление. Хорошие мысли будут притягивать в вашу жизнь добро, гармонизировать энергетику. И тогда от болезней не останется и следа.

Слово не воробей...

...но мы порой совершенно не отдаем себе отчета в сказанном. Говорим в шутку ужасные вещи, не осознавая, что это может подорвать наше здоровье. Вот вам простой пример из жизни. У Марины Петровны сильно пил муж, в эмоциональном возбуждении она не раз говорила ему: «Видеть тебя не хочу». В результате за несколько лет практически потеряла зрение. У нее развилась катаракта, лечение было тщетным.

Исключите из своего лексикона фразы типа: «Не слышала бы тебя никогда!» Ведь они — не что иное, как установка, сигнал нашему организму о том, что мы не хотим слышать.

Как часто за праздничным столом мы сетуем: «Моя больная печень этого не выдержит». Мы говорим это между прочим, подразумевая, что еды и спиртного очень много и осилить все это будет сложно, но мало кто вдумывается в истинное значение этой фразы. А между тем вы констатируете факт, что ваша печень больна. И чем чаще вы будете это говорить, тем быстрее она у вас заболит на самом деле.

Когда мы сильно пугаемся, мы говорим: «У меня чуть разрыва сердца не было» или «Меня чуть инсульт не хватил»… И это вовсе не безобидные фразы, а установка на то, что сильный испуг может обернуться для вас инфарктом или инсультом. Будьте внимательнее к тому, что говорите, избегайте таких фраз, как «сидит в печенке», «на сердце камень», «стоит поперек горла», «я просто с ума схожу», «больно видеть», «хоть в гроб ложись» и т. д.

Не сквернословьте, не говорите людям гадости и колкости, не употребляйте матерных слов, не срывайтесь на крик. Все это приводит к различным заболеваниям горла. И чем больше вы будете ругаться и говорить гадости, тем тяжелее будет протекать болезнь.

Болезнь и характер

Кстати, болезнь, по мнению многих медиков, напрямую зависит от характера и образа жизни.

Люди, которые постоянно корят себя за то, что выбрали неверный путь, не ту профессию, не реализовали себя как личность, страдают болезнями ног.

Проблемы с глазами возникают у тех, кто вечно недоволен собой и окружающим миром, все видит в мрачном свете и постоянно тревожится о будущем.

Граждане с заниженной самооценкой, до дрожи в коленях страшащиеся перемен, как правило, имеют проблемы с легкими и респираторной системой.

Гастрит — удел людей беспокойных, неуверенных в себе, тех, которые переживают, нервничают и теряют сон из-за всякой ерунды.

Судороги — это тоже недуг боязливых людей, постоянно живущих в напряжении и страхе перед будущим.

Люди злые, агрессивные, вспыльчивые нередко страдают бронхиальной астмой. Недаром в народе говорят: «От злости мне было трудно дышать».

Граждане агрессивные, честолюбивые, стремящиеся во всем быть первыми и бурно переживающие неудачи, склонны к болезням сердца и сосудов. Кстати, по данным ученых Колумбийского университета, главную роль в возникновении болезней сердца играют именно гнев и раздражение.

Язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в несколько раз чаще страдают люди эмоциональные, раздражительные, остро реагирующие даже на мелкие неприятности. Опытные специалисты определяют язвенников по поведению, а точнее, по повышенной нервозности.

Те, кто не умеют прощать обиды, а также раздражительные, злые люди страдают болезнями печени и желчевыводящих путей. Недаром существует выражение «желчный человек». В словаре Ожегова так и написано: «желчный —раздражительный, злой».

Вспыльчивые, настойчивые, упрямые и легковозбудимые люди мучаются от гипертонии . У врачей даже есть термин «гипертонический характер». Им они определяют человека вспыльчивого, упрямого, обожающего всех поучать.

Люди, нетерпимые к чужому мнению и чужим ошибкам, страдают от частых мигреней. Кроме того, для них характерны высокий уровень притязаний и обидчивость. Они тревожатся по любому поводу и легко впадают в депрессию.

Словоохотливые, легковозбудимые люди, настроение которых меняется каждые полчаса, страдают сахарным диабетом.

Как стать оптимистом?

Так как же стать оптимистом, чтобы раз и навсегда позабыть о коварных недугах? Возможно ли это, если от природы вы все же пессимист? Конечно!

Попав в неприятную ситуацию, на минуту представьте, что в этом случае делал бы и чувствовал самый счастливый человек. Вам тут же станет лучше, появится надежда или хотя бы ее проблеск.

Чаще вспоминайте людей, которые вас любили и любят, и ведите мысленный диалог с ними, а не с обидчиками.

В традиционной психологии считается, что источником наших душевных проблем являются детские травмы. Говорить так — значит судить слишком упрощенно. Психические травмы испытывают абсолютно все. Только у прирожденных оптимистов психика устроена так, что все плохое отбрасывается автоматически, а пессимисты все помнят и накапливают груз неудач и непрощенных обид. Чтобы освободиться от них, психологи придумали интересную методику. Суть ее такова: если вы вспомнили что-нибудь плохое, тут же остановите внутренний монолог, не давая ему развиться, переключите внимание, например включите телевизор или музыку. Каждый свой срыв отмечайте галочкой. К концу дня подсчитайте галочки — свои мрачные мысли — и постарайтесь на следующий день уменьшить их число.

Четко осознайте, что в ваших силах взять под контроль тягостные мысли: вы породили их сами, значит, сами можете от них избавиться. Исследования психологов показали, что выработка нового мышления происходит в течение месяца. Так что наберитесь терпения на тридцать дней. А результат не замедлит сказаться. опубликовано econet

Автор: Виктор Бойко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet