Чем больше рана, тем глубже боль

Как бы нам ни было больно, нужно всегда быть уверенными, что рана у нас внутри рано или поздно заживет...

Психологическая травма

Чем глубже рана, тем больше страданий она приносит человеку, и тем более одиноким он себя чувствует.

Отрицательные эмоции — злейшие враги нашего человеческого сознания, ведь они сильно влияют на нас, мешают двигаться вперед.

Обычно, под термином «психологическая травма» мы понимаем какие-то негативные события, произошедшие с нами в жизни, которые оставили след в нашем сознании.

Травмами называют сильную боль, с которой человек не может справиться и уж тем более не способен управлять ею. А потому они остаются у нас внутри в латентном состоянии до тех пор, пока не начинают влиять на наше поведение, эмоции и видение мира.

Следует также отметить, что такие душевные раны, или травмы, переживаются человеком по-разному, в зависимости от времени, когда они были получены (в детстве, в юности или же во взрослой жизни). Ребенку, например, просто не хватает опыта и ресурсов, чтобы справиться с болью, агрессией или разочарованием.

Однако один общий аспект у детей и взрослых здесь все-таки есть. Чем глубже эта душевная рана, тем сильнее чувство одиночества. И сегодня мы предлагаем вам немного поразмышлять на эту тему.

Рана у нас внутри

Разочарование, предательство, горе, обманутые надежды, эмоциональная боль, которые кто-то причинил нам… Все это нарушает наше душевное равновесие и мы начинаем думать, что лишились того, в чем были уверены или что приносило нам радость.

Конечно, все эти раны, которые остаются у нас внутри, очень различны по форме и своему происхождению (источнику). Однако психологи говорят нам, что душевные травмы имеют определенные характеристики.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Виды эмоциональных травм

Потеря чувства уверенности: это может случиться как в детстве, так и в зрелом возрасте. Внезапно те, в ком мы были уверены, предали нас или мы потеряли в жизни что-то очень важное, определяющее. Именно тогда нас покидает чувство безопасности.

Отсутствие эмоционального взаимодействия: это часто встречается у детей, которые не получают достаточного количества внимания, того, что создает крепкие родственные эмоциональные связи. Также это бывает и с парами, где партнеры не чувствуют поддержку и любовь друг друга. Эти недостатки оставляют впоследствии глубокие раны у нас внутри.

Жертва агрессии: это и агрессия физическая, и агрессия эмоциональная. Все то, что может повлиять на нашу самооценку или ограничить в каких-либо правах (ведь мы имеем свое мнение, ценности). Часто такое поведение людей заставляет нас сильно переживать и приводит к серьезной душевной травме.

Как влияют на нас подобные эмоциональные травмы?

Агрессия, эмоциональная депривация или потеря уверенности в ком-то или в чем-то оказывает непосредственное влияние на химические процессы у нас в мозгу.

Травма создает своего рода пост-травматический стресс, который долго держит наш мозг «в напряжении», в состоянии тревоги. Страх, недоверие и беспокойство создают так называемый нейрохимический хаос, который может загнать нас в состояние депрессии.

Изменение количества выработки норэпинефрина, адреналина или допамина может спровоцировать бессонницу, «подарить» нам чувство постоянной усталости и резкие перепады настроения…

И несмотря на то, что у каждого человека «симптомы» очень индивидуальны, и один случай совершенно не похож на другой, то, что касается мозговой активности, на самом деле очень похоже.

Душевные раны и чувство одиночества

Чем более глубокие эти эмоциональные травмы, тем сильнее они влияют на человека. Они его буквально парализуют, он ощущает не просто одиночество, а изоляцию от всего окружающего мира.

Человек, которому больно, чувствует, что никто его не понимает и не может понять, каково ему.

Чувство изоляции появляется также и под воздействием нейротрансмиттеров, которые лишь усиливают негативное восприятие окружающего.

Эмоциональное расстройство влечет за собой также и физическое недомогание. Появляются усталость, апатия, мышечные и головные боли, все это еще больше отделяет нас от других, заставляет «отключиться от мира».

Еще следует иметь в виду, что делиться своими эмоциональными проблемами бывает совсем не просто. Кто-то может рассказать о том, как ему плохо, а кто-то нет.

Ведь нелегко признаться другому человеку в том, что наш партнер нас унижает (изменяет нам и пр.) или что в детстве мы чувствовали себя брошенными.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как преодолевать самые сильные душевные травмы?

Все, что касается вопроса человеческих чувств и эмоций, всегда очень интересно.

Негативные эмоции служат для того, чтобы понять что что-то идет не так и это «что-то» необходимо восстановить, исправить. Они никогда не должны обездвиживать нас.

Положительные эмоции, в свою очередь, направлены в конечном итоге на сближение с окружающими, на установление более крепких связей.

Здесь имеется в виду следующее:

У вас есть полное право быть грустным, подавленным или полным гнева. Но эти эмоции не должны стать вашими постоянными спутниками. Они должны заставить нас понять, что нам плохо, и реагировать, бороться с этим состоянием.

Вы не будете слабыми, если попросите кого-то о помощи, если расскажете кому-то, что вам нехорошо, что у вас в жизни произошло нечто, что мешает вам двигаться вперед. Так что не стесняйтесь поделиться своими чувствами с теми, кто действительно в состоянии выслушать вас, понять и помочь.

Поймите наконец, что то, что уже случилось, изменить нельзя. Рана может быть очень глубокой и, возможно, до конца так никогда и не заживет, и тем не менее важно держать в уме следующее:

Память не дает нам забыть плохое, но позволяет жить дальше, не испытывая такой же интенсивной боли и страданий, как прежде (со временем, конечно).

Раны в душе начинают заживать, когда у нас появляются новые мечты и стремления. Это позволяет нам быть более свободными от прошлого.

Не забывайте про искреннюю поддержку тех людей, которые по-настоящему вас любят, и боритесь за то, чего вы заслуживаете.

То, что в прошлом кто-то поступил с вами плохо, не должно вас каким-либо образом характеризовать.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet