Добровольная любовь

Взрослый взрослому ничего не должен (муж жене и наоборот, все по согласию)

Я с тобой навсегда

Если не случилось сепарации по вертикали (с папами и мамами), то отработка расставания происходит по горизонтали (с женами и мужьями). Сепарация – это здоровое, своевременное отделение от родителя.

Здесь имеется в виду именно готовность действовать самостоятельно без гарантированной поддержки. То есть, поддержка может быть, а может не быть.



Зрелость – это когда человек рассчитывает, надеется на себя. Есть уверенность, что жизнь в его руках, и он способен сам справляться с трудностями и дарить себе радость. Инфантилизм – это когда человек пока не имеет ресурса в себе и ищет его в других. Причин отсутствия ресурса множество. И у каждого они свои. И вполне себе серьезные.

В итоге партнеру высказываются детские, непроработанные обиды. А ведь взрослый взрослому ничего не должен (муж жене и наоборот, все по согласию). Ребенку, да, взрослый должен дать любовь, заботу и принятие. У ребенка нет выбора - вступать или нет в отношения с папой и мамой. Малыша родили, не спросив, поэтому и берут до поры до времени ответственность за его воспитание. Ребенок не может сам о себе заботиться, взрослый вполне в состоянии это сделать.

За другого взрослого мы не отвечаем, поэтому упреки и ожидания так раздражают. Порой кажется, что просто партнер не подходящий. Не сложилось. Вот встретится «Та самая» или «Тот самый» и все будет хорошо. Он или Она придет, залечит раны, долюбит этого внутреннего ребенка, возьмет на ручки и понесет, защищая от всех трудностей и невзгод. Увы, этого не происходит. Идут годы, разочарование в людях крепнет. «Каждый занят собой, я никому не нужен».

А точно никому? Наверное, это тот самый момент, когда нужно крепко себя обнять и сказать: «Дружище, я с тобой навсегда. Я тебя никогда не брошу, и ты можешь на меня положиться». Взять себя в руки и мысленно побаюкать. Признать свои раны, позволить слабость, увидеть и полюбить свое несовершенство.

Тогда приходит понимание, что родители такие же неидеальные люди. И любили, как могли. Дали то, что было. Во многом качество и количество любви зависело от того, что они сами получили в детстве. Постепенно внимание перемещается из тревожного прошлого в «здесь и сейчас». Наступают приятные перемены. Возникает острое желание жить, наверстать то, что было упущено за годы напрасных ожиданий и разочарований. Появляется мысль, что все было как надо. Даже пережитая боль, получается, раскрыла в нас некоторые ценные ресурсы, о которых мы могли не узнать при более тепличных условиях.

И вот с этими способностями и талантами, но уже без груза обид, мы идем в жизнь и строим отношения с меньшим количеством претензий, наслаждаясь свободой и легкостью.

Стать взрослым – это принять тот расклад событий, который существует, и действовать из реального положения вещей, а не ждать чего-то идеального. опубликовано econet

Автор Маша Мошковская

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