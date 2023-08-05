Как вести себя родителям в такой ситуации зависит в первую очередь от возраста ребенка

Если ребенка обижают друзья

Многие родители беспокоятся о том, с кем дружит их ребенок. И эти переживания можно понять. Каждая мама хочет, чтобы в будущем ребенок, с одной стороны, умел общаться и находить общий язык с окружающими, с другой стороны, мог защитить себя и отстоять свои интересы, если это потребуется.

Особенно вызывают тревогу ситуации, когда друзья постоянно обижают ребенка, но он все равно стремится играть с этими «плохишами». Как вести себя родителям в такой ситуации зависит в первую очередь от возраста ребенка.

У дошкольников общение со сверстниками может разыгрываться по различным сценариям. Ребенок пробует разные роли, проигрывает разные ситуации и смотрит на реакцию окружающих, чтобы научиться поведению в социуме. В этот момент закладываются основы коммуникативных навыков.

В зависимости от того, как родители реагируют на поведение ребенка, обсуждают ли произошедшие конфликтные ситуации, происходит формирование представлений малыша о нормах, правилах приличия, эффективных способах разрешения конфликтов и т.д.

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Например, если кто-то из сверстников обижает вашего ребенка, а последний в растерянности, важно прежде всего остановить обидчика, обеспечив своему ребенку безопасность (конечно, не агрессивными методами).

А затем объяснить малышу, что он имеет право себя защищать, если это требуется, чтобы ему не причинили вреда, и рассказать, как он может это сделать (отойти в сторону, увернуться от удара, поставить блок). При этом важно обратить внимание ребенка и на то, что любой конфликт можно решить с помощью слов, без применения физической силы.

Младшие школьники уже имеют представление об элементарных нормах и правилах общения, у них сформировались определенные модели поведения с другими людьми. Конфликты чаще происходят не на физическом уровне, а на уровне отношений: кто-то с кем-то дружит или не дружит, обзывает или «изгоняет» из компании. Хотя бы раз в жизни такое случается со всеми детьми, когда какая-то компания их не принимает.

Если у вашего маленького школьника впервые возник подобный конфликт с друзьями, можно помочь ему, обсудив ситуацию на примере литературных или сказочных героев, сочинив вместе с ним терапевтическую сказку. Чтобы история получилась целительной, герой должен быть похожим на самого ребенка и должен попасть в похожую трудную ситуацию, с которой в итоге успешно справляется.

Если вы сочиняете сказку сами, то лучше предлагать ребенку активно участвовать в этом, особенно в сочинении окончания. Так вы дадите ему возможность самостоятельно найти выход из конфликта.

Если же вы приводите в пример существующую историю, то лучше задавать ребенку наводящие вопросы о том, что, по его мнению, явилось причиной такой ситуации, что герой может сделать для исправления ситуации, и как он должен вести себя, чтобы подобной ситуации не возникало в будущем.

Это позволит ему сформировать свое мнение и сделать собственные выводы. А когда человек сам находит выход из затруднительных ситуаций, это становится его личной победой, соответственно, повышает его самооценку и укрепляет уверенность в себе.

Однако если вы замечаете, что ваш ребенок регулярно оказывается в роли обиженного или изгнанного, то это серьезный повод задуматься о том, какую роль чаще всего выполняет ребенок в семейной системе. В отношениях с друзьями ребенок обычно продолжает играть ту же самую роль, которую привык играть с родителями.

Например, при авторитарных методах воспитания малышу ничего не остается, как подчиняться всем старшим (или более сильным) окружающим, ведь именно этому он научился в семье.

Если обычно у ребенка нет права выражать свое мнение, или оно никогда не учитывается, он обязан только слушаться, а любой протест воспринимается как абсолютное зло, бессмысленно требовать от него проявления лидерских качеств со сверстниками. В таком случае необходимо пересмотреть отношения между родителями и ребенком, возможно, лучше это сделать с помощью психолога.

В подростковом возрасте сверстники по сравнению с родителями занимают уже более авторитетное место. Это естественный процесс, и если родители будут этому противиться, то ничего, кроме бунта и плохих отношений со своим чадом, в результате не получат.

В связи с этим родителям лучше избегать:

демонстрации своего недоверчивого или презрительного отношения к ним;

принуждения дружить с кем-либо «хорошим», по мнению родителей;

применения любых других директивных методов воспитания, которые использовались в более раннем возрасте.

кадр из кинофильма «Чучело»

Вместо этого лучше задуматься, насколько реальна для вашего ребенка опасность общения с нежелательной для вас компанией. Объективную опасность можно оценить по тому, имеют ли место в этой компании противоправные и преступные действия, постоянное употребление алкоголя или наркотических веществ.

В этих случаях необходима серьезная работа над ограничением общения подростка с такими приятелями, а также восстановлением доверительных отношений в семье. Такая работа требует помощи специалиста.

В большинстве случаев никакой объективной опасности в нежелательной дружбе нет. Но если родители замечают, что их сын или дочь со всеми друзьями выбирают одну и ту же негативную модель поведения, например, подчиненного, «жертвы» или «козла отпущения», то игнорировать это тоже не стоит.

Это может означать, что молодой человек подсознательно нуждается в разыгрывании своей привычной роли. А для этого ему нужен соответствующий «партнер», который исполнит роль лидера-тирана, обидчика, и подросток успешно ищет подходящих на эту роль друзей. Даже если родители ограничат общение с одним конкретным другом, который обижает их ребенка, следующий приятель может оказаться таким же.

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И здесь мы возвращаемся к вопросу об отношениях в семье подростка, где обычно усваиваются эти модели поведения. По сути запрет на дружбу с какими-то людьми является со стороны родителей таким же авторитарным воздействием, которое им не нравится, когда оно исходит от друзей.

Но чтобы развить в ребенке самоуважение и способность отстоять свое мнение, важно предоставлять ему возможность их проявить, «потренировать» эти качества в семье.

В итоге мы приходим к выводу, что только уважая ребенка, доверяя ему, принимая его таким, какой он есть, мы показываем ему, что он достоин любви и уважения. При таком самоощущении ваше чадо просто не захочет общаться с людьми, которые его обижают.

Получается, давая возможность ребенку самому решать, с кем ему приятно общаться, а с кем нет, мы позволяем ему сделать правильный для себя выбор, а значит, быть более счастливым.опубликовано econet

Автор Анастасия Вялых

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