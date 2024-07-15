Привычки, которые мешают жить

Контролировать там где надо и не надо - это привычка, которая ведет к тревожности и бессилию.

Сверхконтроль и завышенные ожидания забирают силу

"Ну прям сил нет...", вот если бы прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и сказал "трех-тибидох" - и было бы мне счастье!" Знакомо?

Часто слышу высказывания, суть которых сводится к тому, что "моя сила зависит от кого-то" или чего-то. Например, от поведения детей - прилично себя ведет деть, значит у меня есть энергия и сила, если тот самый деть косячит (даже маленький), то все энергия улетучилась. С мужьями та же картинка или с работой.

Это все признаки сверхконтроля и завышенных ожиданий. Вы всегда ждете, что будет по-вашему, т.е. "по-человечески", вы контролируете поведение ребенка, мужа, начальника или коллег по работе, ожидая, что они будут действовать по-вашему. А они живут как живут, в чем-то могут с вами совпадать (что радует), а в чем-то быть в контрах - это неприятно, это вызывает внутренний протест, которым трудно управлять.

На самом деле это обида, которая чаще всего подавляется, складируется в теле, повышая вашу тревожность раз за разом и выраженность вашего сверхконтроля.

Надо бы расслабиться - но тело не может это сделать, т.к. есть привычка контролировать все и вся: "лучше перебдеть, чем недобдеть" А потом мозг просто устает, энергии не хватает, чтобы поддерживать привычный контроль, отсюда ощущение бессилия, "руки опускаются", появляются навязчивые мысли о волшебнике в голубом вертолете или об отпуске на необитаемом острове - "все достало!".

Где решение? А решение в вас, оно на поверхности - важно снизить тревожность, а потом работать с выраженностью сверхконтроля.

Контролировать там где надо и не надо - это привычка, которая вырабатывается в детстве и является детским защитным механизмом.

В ряде случаев это важное качество, например, в профессии, а в личных отношениях это скорее вредит, чем помогает. Если тело тревожно, человек не может расслабиться, он начинает создавать вокруг себя "тревожное поле", от которого плохо всем, кто в него попадает, фактически вы волей-неволей начинаете обвинять, совсем не замечая, как вы это делаете.

Кто-то быстро понимает и сваливает, например, мужчина, с которым вы познакомились, завязался роман и все вроде хорошо, а потом он перестает отвечать на звонки, быстро сворачивает встречу, просто исчезает. Это признак того, что у женщины высока тревожность, хотя сама женщина ее может и не чувствовать, просто потому, что к ней привыкла. У этой женщины высоки ожидания и она обвиняет - сама не подозревая об этом.

Процесс обвинения - это очень непростая тема, где много манипуляций. Обвиняя, вы ищите опору вовне, а не в себе: вы перекладываете ответственность за свое счастье на того, кого обвиняете: вы жертва.

На самом деле точка опоры есть у каждого и она не во вне - она внутри, ее только надо увидеть и развивать, особенно в кризис.

Самостоятельно это сделать можно, но это чревато ошибками, метаниями и еще большей потерей энергии.

Чувствуете, что потеряли свою точку опоры, чувствуете себя обессиленными - идите за помощью к психологу, верните радость в вашу жизнь! Заботьтесь о себе. Всем добра. опубликовано econet

Автор Ольга Фролова

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