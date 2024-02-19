В отношениях мелочей не бывает! Невнимательность, обидное слово, две минуты гнева могут расстроить десятилетнею дружбу, долгий и счастливый брак.

Отношения – это очень нежная и ценная вещь

В отношениях мелочей не бывает! Невнимательность, обидное слово, две минуты гнева могут расстроить десятилетнею дружбу, долгий и счастливый брак.

Если мы что-то поставим выше отношений: деньги, карьеру, здоровье, принципы и т.д. и т. п. – это значит, что через какое-то время мы потеряем и это, и отношения, и еще глубже погрузимся в холодную, черную бездну, полностью лишенной любви.

В отношения необходимо вкладывать постоянно. Например, если вы хотите быть здоровы, то вы должны регулярно заниматься, правильно питаться, заниматься физическими упражнениями и т.д. И так во всех сферах жизни, особенно это касается отношений.

Вкладывать в отношения это значит:

1. Исполнять свои обещания.

2. Помнить важные даты наших друзей, родственников – поздравлять их.

3. Как можно быстрее извиниться, если мы допустили какую-либо неточность, обидели человека и т.д. Даже, если мы не чувствуем себя виноватыми.

4. Следить за своей речью, мимикой, искренне улыбаться, быть вежливым и доброжелательным.

5. Ни в коем случае, не предъявлять претензии, а наоборот, как можно больше благодарить.

6. Уметь участливо выслушать. Обладать способностью услышать другого человека (или развивать ее). Кроме этого нужно уметь слушать чужое мнение о себе и быть открытым, чтобы понять, «услышать» это мнение о себе.

7. Дарить и принимать подарки. Никогда не приходить на встречу, в гости без подарка, пусть даже небольшого.

8. Быть преданным во всех отношениях своим близким.

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9. И одно из самых важных правил - никогда не говорить ни о ком плохо за спиной. Точнее мы должны защищать репутацию человека в его отсутствие или молчать. Мы должны вести себя так по отношению к любому человеку, и в особенности к тому, с кем нас связывают близкие отношения. Более того, мы подрываем доверие к себе со стороны того человека, с которым мы ведем беседу об этом.

Как быстро проверить себя – можете ли вы построить гармоничные отношения?

Тест 1. Как вы ведете себя, когда вам нужно попросить кого-то о чем-то или отказать кому бы то ни было, когда вы не в состоянии выполнить просьбу или уверенны, что это никому благо не принесет – как вы себя ведете?

Спокойно ли вы просите и отказываете? Если нет, это значит что вы эгоист, полный страхов и «больных» концепций. Это значит, что вы растите паразитов и разрушаете свою жизнь. Таких людей мало кто уважает и любит и просто используют внутри, пренебрегая ими.



Тест 2. Скольких людей я сделал(а) счастливыми за последний день, неделю, год, да и вообще за жизнь?

В нашей цивилизации все озабочены стать богатыми, известными, сексуально гиперактивными, потреблять и использовать всех и вся и т.д. Ценность отношений сводится к «нужным» знакомствам, и сколько мы можем получить от этих отношений выгоды.

Я помню, как один очень чистый монах, давая советы одной семейной паре, сказал: «Помните, что в отношениях очень важно отдавать больше, чем вы получаете, ибо корысть, концентрация на себе – это то, что быстро разрушат любые отношения». опубликовано econet

@ Рами Блект, из книги «Судьба и я»

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