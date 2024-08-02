Алхимия общения

Общением управляет тот, кто слушает!

Что самое важное в общении? Как проявляется успех в общении? Чему прежде всего стоит учиться для того, чтобы быть успешным в общении?

Современные американские психологи пришли к выводу, что без умения слушать человек не может достичь успеха ни в одной сфере жизни.

«Умение слушать – это один из лучших способов проявить уважение к человеку и установить с ним глубокий контакт.» (Робин Шарма)

«Умение слушать собеседника – это и умение слушать самого себя.» (Владимир Борисов)

Умение слушать очень быстро пробуждает наше истинное «Я», делает нашу жизнь осознанной, а ведь именно осознанность – одна из главных составляющих счастливой жизни.

Умение слушать – это намного больше, чем сидение с открытым ртом и созерцание собеседника. Слушать – значит отдавать, уделяя время, и тем самым проявляя уважение к собеседнику.

Это процесс, в котором мы отдаём часть своей души. Когда мы слушаем собеседника, он чувствует востребованность, уважительное отношение к нему и ценит это.

Когда нас слушают, мы чувствуем – нас принимают такими, какие мы есть. А это основная потребность человека.

Когда вы даёте собеседнику понять, что полностью принимаете его таким, какой он есть, его сердце раскрывается. Иногда достаточно несколько минут послушать человека, чтобы его жизнь изменилась, ушло уныние и пришло ясное понимание того, как выйти из любого тупика.

Умеющий слушать других способен слушать и себя, и, следовательно, он может осознанно говорить правильные, уместные вещи, уметь в нужное время менять интонацию.

Люди, овладевшие искусством слушания, способны находить в услышанном суть и накапливать наиболее ценную информацию, чтобы в последствии правильно ею распорядиться.

Тому, кто умеет слушать, порой достаточно несколько минут послушать собеседника, чтобы прочитать его, как открытую книгу, и, получив описание какой-либо проблемы, легко помочь этому человеку решить её.

Интересно, что в нашем обществе считается, что говорящий – это начальник, лидер, человек, находящийся в доминирующей позиции.

В продажу часто поступают книги, которые учат, как говорить, но не слушать. Однако, согласно законам восточной и прогрессивной западной психологии, общением управляет тот, кто слушает.

Человек, умеющий слушать, внимательный и умиротворённый, за 2-3 минуты слушания «прочитает» вас очень чётко, определит ваш тип личности, распознает ваши желания, слабые и сильные стороны и т.д. И кто при таком раскладе будет управлять ситуацией, кто примет правильное решение?

Поэтому не нужно много говорить. Научитесь в основном слушать.опубликовано econet

Автор Рами Блект

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