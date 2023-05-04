Что заставляет женщин годами жить в отношениях, которые отравляют

Если для вас слово «счастье» чужое, то вы, скорее всего, погружены в токсичные отношения

Наблюдаю за людьми на улице – лица серьезные, сосредоточенные, напряженные. Улыбки и вдохновение – это редкость. Жизнь тяжелая? Денег мало? Ребенок-подросток все руки выкрутил? Муж (жена, начальник) достали? Как так получилось, что все эти вопросы стали актуальными, или почти все?

Если для вас слово «счастье» чужое, то вы, скорее всего, погружены в токсичные отношения. Вас что-то отравляет. Нет, я не про мышьяк или стрихнин, я про отношения, которые высасывают ваши силы и лишают ресурса радости и вдохновения.

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История клиентки, назовем ее Татьяна. Ей чуть больше сорока, у нее двое сыновей, старший заканчивает школу, а младший только вступает в подростковый период. У Татьяны есть муж, и он, и она работают, оба руководители. Татьяна главный бухгалтер в солидной фирме, муж – небольшой чиновник. Когда она ко мне пришла, то было сразу видно, что при внешнем благополучии, она находится в токсичных отношениях. Оказалось, что таковыми являются отношения с мужем и отношения с руководителем фирмы, где она работала.

Оказалось, что Татьяна долгое время терпит придирки и обвинения мужа: он никогда не хвалил ее стряпню, никогда не делал ей комплименты по поводу того, как она выглядит (а выглядит она очень хорошо, надо отдать ей должное), он контролирует расход денег в семье до последней копеечки, причем делает это резко и категорично. «Я сказал!» - это его коронная фраза, против которой домочадцы не имеют права бунтовать.

Картинка складывалась такая: живет эдакий «божок местного разлива», дослужился до маленького руководящего поста в бюджетной сфере. Женой помыкает, детей не замечает, живет при этом в квартире, которую купила жена. Барин!

А что жена? Они женаты почти 20 лет, и она привыкла так жить. Она внутри уже устала бунтовать и, кажется, смирилась.

Ключевое слово «кажется». Если она пришла ко мне на прием, значит ее эта ситуация достала и захотелось перемен. Татьяна пришла ко мне на втору встречу и сформулировала запрос: мне нужны силы, для того, чтобы развестись с мужем и начать жить так, как я хочу. Забегая вперед, скажу – она развелась с мужем, сменила работу, купила собаку, о которой давно мечтала, сейчас озадачена тем, что подбирает квартиру побольше, со временем хочет сама туда переехать, а эту квартиру оставить за старшим сыном.

Что заставляет женщин годами жить в отношениях, которые отравляют? Вариантов много:

1. Страхи всех мастей, например:

«Как я буду одна с двумя детьми»

«У детей должен быть отец, пусть он их не замечает, но они живут в полной семье»

«Родители меня не поймут – нормальный муж: не пьет, не бьет, по бабам не гуляет»

«Кому я буду нужна с двумя детьми и не первой свежести»

2. Стыд:

«Разводиться стыдно, если я разведусь, от меня отвернутся все знакомые»

«Разводиться стыдно – так мама сказала"

3. Вина:

«Если я разведусь, то дети от меня отвернутся»

«Родители будут переживать, а у них здоровье слабое, я их волновать не могу»

4. Привычка так жить:

«В моей жизни все понятно, предсказуемо, живем по накатанной колее»

Это может быть в отношениях, где нет финансовой или территориальной зависимости партнеров друг от друга. Если такая зависимость существует, то именно она является основным препятствием для того, чтобы выйти из этих отношений. Женщина зависит материально от мужа: она боится больше, чем женщина финансово независимая. Женщина, которая живет на своей территории, боится меньше, чем та, которая после развода будет вынуждена куда-то уйти. Ради жилья и денег женщины терпят измены, побои и пьянки мужа.

Женщина может объяснять свое бездействие как угодно:

«Я его люблю»

«Я его вытащу из алкоголизма (наркомании), без меня он совсем пропадет»

«Мне некуда деваться»

«Я без образования, без работы – кто меня возьмет, как я буду жить?»

«Когда он не агрессивный – он просто душка, нам хорошо вдвоем»

Объяснять, продолжать жить в этих отношениях, воспитывать детей в этих отношениях, страдать... И ничего с этим не делать: «Так многие живут». Да, к сожалению, это правда: так живут многие.

Женщины, которые подвергаются домашнему насилию, терпят потому, что у них сломлена воля. И это сделал не муж, это произошло гораздо раньше – в детстве, до школы. Именно в дошкольный период формируются защитные механизмы и стиль жизни. Терпеть, чтобы любили – это тоже защитный механизм. Как он был сформирован и как его изменить – это надо прояснять в индивидуальной работе.

Я предлагаю вам посмотреть на свои отношения в трех направлениях:

профессиональные,

личные (интимные, семейные),

социальные (отношения с друзьями, с дальними родственниками).

В какой из этих сфер у вас отношения токсичные и в чем это выражается?

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Отношения личные исследуются так: напишите список ваших неудовлетворенностей в личной жизни. Просто список, он может быть каким угодно – длинным, коротким. Если в этом списке есть хотя бы один пункт – это уже попахивает токсичными отношениями. Только будьте честны с собой.

Только не впадайте в крайности: раз отношения не устраивают, надо разводиться. Не кидайтесь сразу в ЗАГС писать заявление о разводе, его написать успеете. Для начала сходите к психологу и с его помощью поработайте над тем, чтобы исправить перекосы в ваших отношениях.

Исследуйте вашу профессиональную сферу:

Вы занимаетесь делом, которое вам нравится или нет?

Вы чувствуете свою ценность и значимость на работе?

Ваша ценность и значимость подкрепляется деньгами?

Каковы отношения в коллективе?

Ваш начальник бездарь – самодур или с ним можно работать?

Сколько времени вы тратите, чтобы добраться до работы?

Вы чувствуете себя удовлетворенной после рабочей недели ?

Вам хочется в понедельник на работу или себя приходится за шкирку поднимать?

Перечень вопросов можно продолжить, но я предлагаю остановиться.

В социальной сфере тоже проведите исследование: посмотрите, кто вас окружает? С кем вы проводите свободное время? Эта сфера жизни не менее важна, чем две другие. Наверняка в вашем окружении есть подруги, с которыми вы «дружите» много лет. А дружите ли? Или эти отношения уже давно себя исчерпали и пора перестать общаться со школьной подругой, с которой вас связывает только то, что вы когда-то сидели за одной партой, а сейчас вам с ней и поговорить-то не о чем. Задайте себе вопрос: какими людьми я хочу себя окружить? Чем я могу быть им интересна?

Когда вам захочется качественно другой жизни, вы начнете действовать. У вас появятся возможности, о которых вы пока не знаете, которые вы пока не видите. Для начала проведите исследование всех сфер своей жизни, посмотрите, какие изменения вы можете сделать самостоятельно. Обращайтесь к психологу или коучу: под руководством наставника все изменения происходят быстрее, вы совершаете меньше ошибок. Перекошенные отношения можно реанимировать, не всегда показано бежать из отношений, которые на сей момент не устраивают.опубликовано econet

Автор Фролова Ольга

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