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Вкуснейший картофель в горчичном соусе

Источник: all4vegetarians.ru 17 сентября 2022 5408
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Это блюдо может быть как самостоятельным, так и выступать в роли гарнира. Картошкой также можно...Это блюдо может быть как самостоятельным, так и выступать в роли гарнира. 

Вкуснейший картофель в горчичном соусе

Это блюдо может быть как самостоятельным, так и выступать в роли гарнира. Картофелем, приготовленной по данному рецепту, также можно разнообразить постный стол.

Картофель в горчично-медовом соусе

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Ингредиенты:

  • 6 шт. картофелин
  • 2 ст. л. горчицы
  • 1-2 ч. л. меда
  • 50 гр сливочного масла
  • соль, соевый соус по вкусу
  • растительное масло для смазывания формы

Вкуснейший картофель в горчичном соусе

Как приготовить:

Картофель сварите, слейте воду и дайте остыть.

Остывший картофель разрежьте вдоль на 4 части и положите в смазанную маслом форму.

Разотрите горчицу и размягченное сливочное масло до однородной массы.

В другой посуде перемешайте мед и соевый соус.

Добавьте мед к горчичной массе и тщательно перемешайте.

Полученным соусом залейте картофель. Встряхните несколько раз форму, чтобы соус лучше перемешался с картофелем.

Поставьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов С, выпекайте 10-20 минут.

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Источник: https://econet.by/

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