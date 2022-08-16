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Я не такая...

Источник: b17.ru 16 августа 2022 7118
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Это такая забавная игра, которая так и называется "Я не такая!"

Я не такая...

Красивый высокий мужчина с острым языком вечер шутил далеко не однозначными шутками. Каждая емкая фраза вызывала у нее напряжение во всем теле и желание спрятаться. Она опускала глаза, щурилась и с презрением смотрела на него, а в мыслях: "я не такая!".

Предательски выдавали лишь чулки, скромно выглядывающие из-под платья, с которым играл ветер.

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Это такая забавная игра, которая так и называется "Я не такая!". По правилам в ней нужно смущенно смотреть вниз при слове "секс", злиться на собеседника, когда он подозревает, что у тебя до него тоже была сексуальная жизнь и мужчин было не два, как ты бы ему могла сказать, а как-то больше. 

Нужно не сдаваться до последнего! Даже когда едешь на его машине к нему домой.

Это этап игры: "Мы едем пить чай и это действительно чай!" Увлекательно говорить на темы политики и машин, даже если ты в этом ни черта не понимаешь. Слушать романтические песни под гитару и отмечать, что у него великолепный голос. Пить вино и на каждом бокале говорить, что мне, наверное, уже хватит...

Заметив факт наличия игры можно расслабиться, поддерживать острые шутки, пребывать в азарте и не сдерживать своего возбуждения...

Я не такая...

Пусть думает, что это он затащил тебя к себе (а ты сопротивлялась сильно), что добился секса, впечатляя своими песнями (как будто ты не знала куда, к кому и зачем едешь). Игра из разряда "набить себе цену" и дать мужчине почувствовать себя завоевателем.

Однако, если она не переворачивает его на лопатки и в него не летят обвинения: "Я не такая, а ты...! Как ты мог такое допустить!!!" Тогда игра из "Я не такая" прекращается в игру "Насилие". Задача этой игры - доказать, что-все мужчины одинаковы. опубликовано econet.ru

Автор Ирина Парфёнова 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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женщины мужчины общение игра секс насилие искренность

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