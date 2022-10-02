Я никогда не думала, что однажды моя фраза: «Как ты мог бросить меня?» превратится в «Спасибо, что бросил меня»

Я никогда не думала, что однажды моя фраза: «Как ты мог бросить меня?» превратится в «Спасибо, что бросил меня»…

Это был долгий путь, по которому я еще продолжаю идти, чтобы увидеть самое лучшее, что ты когда-либо сделал для меня.

Мне пришлось серьезно повзрослеть. Разобраться глубоко в душе, кем я была на самом деле и кем притворялась.

Мне пришлось разбираться с остатками моей пошатнувшейся самооценки, которая ошибочно полагалась на моем статусе «жены» или «матери» — просто быть чьей-то половинкой.

Мне пришлось посмотреть в глаза самым большим моим страхам – как жить в этом мире одной. Совершенно и абсолютно одной. Без кого-либо, кто бы мог сказать мне, правильно ли я поступаю.

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Мне пришлось научиться доверять моему внутреннему голосу – тому, кто сказал мне идти дальше, в неизведанное, чтобы найти кого-то другого, — вместо того, чтобы закопать голову в песок, чтобы не видеть, как ты уходишь.

Мне пришлось научиться, как полагаться только на себя. Платить за крышу над головой и за одежду, не рассчитывая на запасную вторую зарплату – твою, — если вдруг моей не хватит.

Мне пришлось научиться ценить себя. Ясно увидеть сквозь боль и страдания, что я все еще женщина – красивая, грациозная и смелая. Что хотя я не «та, с которой тебе суждено быть», я все еще та, которая стоит того, чтобы с ней быть.

Мне пришлось научиться терпению, терпению к себе, когда казалось, что я никогда не перестану плакать, и просто ждать… терпеливо ждать того времени, когда я смогу почувствовать искры радости посреди шторма.

Мне пришлось научиться балансу. Находить баланс между тем, что мне нужно и что нужно нашим детям. Я одна, а их двое, и иногда мне кажется, что меня одной никогда не будет им достаточно. Но так или иначе, а как-то я справляюсь.

Мне пришлось научиться уязвимости. Как подпускать к себе других мужчин, которые хотели любить меня, даже когда я еще не была готова открыть свое сердце.

Мне пришлось научиться отпускать свою гордость, потому что мне приходилось много раз просить о помощи, потому что делать все одной поначалу было очень тяжело.

Мне пришлось брать ответственность за свои решения, хотя теперь я вижу, что многие из них были неправильными и болезненными.

Мне пришлось принять то, что люди будут говорить обо мне. И научиться, что это нормально. Сильная женщина учится ходить с высоко поднятой головой, даже когда мир шепчется за ее спиной.

Мне пришлось научиться состраданию. Того, чего мне всегда не хватало. Состраданию к другим людям, принимающим решения, которые я не всегда понимаю.

Мне пришлось заново научиться чувствовать себя целостной. Что нет кого-то, кто бы дополнял меня, что я самодостаточна. Что я смелая, красивая, хоть и несовершенная. И этого достаточно для целостности.

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Мне пришлось научиться, что я никогда не соглашусь быть чьим-то запасным вариантом. Я заслуживаю быть первой, одной и единственной для того, кто уверен, что я этого стою.

Мне пришлось принять свое несовершенство, что я могу жить по-настоящему, не притворяясь тем, кем я не являюсь.

Мне пришлось научиться, что мое сердце снова может любить. И хотя долгое время я не могла выражать свои чувства новому человеку, но я чувствовала, что это возможно, так же, как было когда-то с тобой.

И наконец, мне пришлось научиться прощению. Потому что это все, что осталось, чтобы пойти дальше. опубликовано econet.ru

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