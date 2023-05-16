Шкала депрессии Бека

30% женщин и 15% мужчин страдают от депрессии. Из них только половина обращается за профессиональной помощью.

Один из вариантов Шкалы депрессии Бека

30% женщин и 15% мужчин страдают от депрессии.

Из них только половина обращается за профессиональной помощью.

Однако депрессия не только ухудшает качество жизни, но и влияет на физическое здоровье.

Опросник депрессии Бека - один из первых тестов, созданных для оценки депрессии. Его точность в выявлении депрессии подтверждена многочисленными испытаниями.

Инструкция: Этот опросник состоит из 21 пункта, каждый из которых содержит несколько высказываний.

Пожалуйста, после тщательного изучения выберите в каждом пункте одно высказывание, которое лучше всего описывает Ваше самочувствие в течение последних двух недель, включая сегодняшний день.

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Если в одном пункте Вам в равной степени подходят несколько высказываний, выберите высказывание с наибольшим номером.

Убедитесь, что Вы выбрали не более одного высказывания для каждого пункта, включая пункт 16 (изменения сна) и пункт 18 (изменения аппетита). Высокое количество баллов по тесту говорят о критическом состоянии.

I. ТОСКА

0. Я не испытываю тоски.

1. Я испытываю тоску значительную часть времени.

2. Я всё время испытываю тоску.

3. Я настолько несчастлив и испытываю такую тоску, что боюсь не выдержать этого.

II. ЧУВСТВО НАКАЗАННОСТИ

0. Я не чувствую, что заслужил наказание.

1. Я чувствую, что могу быть наказан.

2. Я заслуживаю наказания.

3. Я чувствую, что меня заслуженно наказывают.

III. ПЕССИМИЗМ

0. Я не ожидаю плохого от будущего.

1. Я ожидаю от будущего больше неприятностей, чем обычно.

2. Я не жду, что у меня в будущем всё сложится хорошо.

3. Я чувствую, что моё будущее безнадёжно, и изменения могут быть только в худшую сторону.

IV. ПРОШЛЫЕ НЕУДАЧИ

0. Я не чувствую себя неудачником.

1. Я мог бы допустить меньше неудач.

2. Оглядываясь назад, я вижу множество неудач.

3. Я чувствую себя полным неудачником.

V. ОТВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

0. Я отношусь к себе так же, как всегда.

1. Я утратил уверенность в себе.

2. Я разочарован в себе.

3. Я себя терпеть не могу.

VI. УТРАТА УДОВОЛЬСТВИЯ

0. Я получаю максимум удовольствия от вещей, которые всегда меня радовали.

1. Меня не радует то, что обычно радовало.

2. Я получаю очень мало удовольствия от вещей, которые обычно меня радовали.

3. Я не могу получить удовольствие от того, что обычно меня радовало.

VII. САМООБВИНЕНИЯ

0. Я критикую или обвиняю себя не более чем обычно.

1. Я более критичен к себе, чем обычно.

2. Я критикую себя за все свои ошибки.

3. Я обвиняю себя во всём плохом, что происходит.

VIII. ЧУВСТВО ВИНЫ

0. Я не чувствую себя особенно виноватым.

1. Я испытываю чувство вины за многое, сделанное мною.

2. Я испытываю чувство вины большую часть времени.

3. Я испытываю чувство вины постоянно.

IX. СУИЦИДАЛЬНЫЕ МЫСЛИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ

0. У меня нет мыслей о самоубийстве.

1. У меня есть мысли о самоубийстве, но я не приведу их в действие.

2. Я хотел бы покончить с собой.

3. Я бы покончил с собой при подходящей возможности.

X. БЕСПОКОЙСТВО

0. Я не более беспокоен или возбуждён, чем обычно.

1. Я испытываю большее беспокойство и возбуждение, чем обычно.

2. Я испытываю такое беспокойство и возбуждение, что тяжело сидеть спокойно.

3. Я испытываю такое беспокойство и возбуждение, что вынужден двигаться или что-то делать.

XI. ПЛАЧ

0. Я плачу не больше, чем обычно.

1. Я плачу больше, чем обычно.

2. Я плачу по каждому незначительному поводу.

3. Я хочу плакать, но не могу.

XII. УТРАТА ИНТЕРЕСОВ

0. Я не утратил интересов к другим людям и занятиям.

1. Я испытываю меньший интерес к другим людям и занятиям, чем обычно.

2. Я в значительной степени утратил интерес к другим людям или занятиям.

3. Меня трудно чем-либо заинтересовать.

XIII. РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

0. Я не более раздражителен, чем обычно.

1. Я более раздражителен, чем обычно.

2. Я значительно более раздражителен, чем обычно.

3. Я испытываю раздражение постоянно.

XIV. НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ

0. Я принимаю решения так же легко, как всегда.

1. Мне значительно труднее, чем обычно, принимать решения.

2. Принятие любого решения – проблема для меня.

XV. ИЗМЕНЕНИЯ АППЕТИТА

0. Мой аппетит не изменился.

1а. Мой аппетит несколько снижен, по сравнению с обычным.

1б. Мой аппетит несколько повышен, по сравнению с обычным.

2а. Мой аппетит значительно снижен, по сравнению с прежним.

2б. Мой аппетит значительно повышен, по сравнению с прежним.

3а. У меня совсем нет аппетита.

3б. Я постоянно хочу есть.

XVI. ЧУВСТВО НИКЧЕМНОСТИ

0. Я не чувствую себя никчемным.

1. Я не чувствую себя таким же ценным и полезным, как всегда.

2. Я чувствую себя менее ценным, чем другие.

3. Я чувствую себя полностью никчемным.

XVII. ТРУДНОСТИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ

0. Я так же хорошо могу сосредоточиться, как всегда.

1. Я не могу так же хорошо сосредоточиться, как обычно.

2. Мне трудно долго удерживать внимание на чем либо.

3. Я не могу сосредоточиться ни на чем.

XVIII. ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ

0. Я так же энергичен как обычно.

1. У меня меньше энергии, чем обычно.

2. У меня недостаточно энергии, чтобы сделать много.

3. У меня нет сил ни на что.

XIX. УСТАЛОСТЬ

0. Я устаю не больше, чем обычно.

1. Я устаю скорее, чем обычно.

2. Из-за усталости я не могу выполнять многие привычные для меня дела.

3. Из-за усталости я не могу выполнить большинство привычных дел.

XX. ИЗМЕНЕНИЯ СНА

0. Я сплю так же, как всегда.

1а. Я сплю несколько больше, чем обычно.

16. Я сплю несколько меньше, чем обычно.

2а. Я сплю значительно больше, чем обычно.

26. Я сплю значительно меньше, чем обычно.

За. Я сплю большую часть дня.

3б. Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и потом не могу заснуть.

XXI. УТРАТА ИНТЕРЕСА К СЕКСУ

0. Я не замечаю никаких изменений в моем интересе к сексу.

1. Я испытываю меньший интерес к сексу, чем обычно.

2. Мой интерес к сексу значительно снизился сейчас.

3. Я полностью утратил интерес к сексу. опубликовано econet

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