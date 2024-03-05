Мы учим девочек приспосабливаться под людей, жизнь и обстоятельства

Лучший мастер-класс от мамы

«Пусть учится с детства мыть полы, варить борщ — ведь будущая женщина растет. Если плохо будет убираться, кто ее замуж-то возьмёт?»

Не такими ли напутствиями наставляли нас мамы и бабушки в детстве? Конечно, они действовали из лучших побуждений. Привить девочке любовь к труду с раннего детства, чтобы потом — в замужестве — легче жилось. И как многим из них удалось привить именно «любовь» к труду, а не отвращение?

Сегодня у меня, как у мамы двух дочек, рождается множество вопросов. Что передавать дочерям? Чему и как их учить? Умению вести хозяйство, вкусно готовить, ухаживать за собой, гармонично сочетать одежду, порядку и чистоте в комнате?

Это все важно. Но многие бытовые и практичные вещи, которым принято учить девочку, часто строятся на внутренних посылах, которые мы негласно даем.

Что это могут быть за посылы?

Учись лучше, чтобы поступить в ВУЗ и получить престижную работу,

убирайся чище, чтобы перед гостями не было стыдно,

одевайся в бело-серую цветовую гамму, чтобы нравиться учителям и т.д.

Этим мы учим девочку приспосабливаться под людей, жизнь и обстоятельства. И вырастают «хорошие» ученицы, студентки, отличницы, сотрудницы, которые приспосабливаются к неудобному графику работы, пьющему и бьющему мужу, натирающим ноги туфлям, мнениям соседей и коллег. Стараются быть милыми и угодными, дабы «заслужить» любовь.

Женщина не может без любви. Но если она незнакома сама с собой, какая она на самом деле, не распознает чувства, не осознает свои потребности, не может их удовлетворить. Ища одобрения и любовь извне, что часто это заканчивается жизненной и личной трагедией.

Нас правда не учили, что наши чувства нужны, важны и правильны.

Если девочка плачет, то скорее всего ей больно или обидно, а не «раскапризничалась».

Если она лежит, возможно, устала, плохо себя чувствует, хочет побыть одна, а не «лентяйка».

Вырастая, эта девочка живет внутри нас и просится на ручки, зачастую испытывает голод и дефицит любви и ласки. И теперь уже наша взрослая ответственность «долюбить» эту девочку и не проецировать на дочерей все установки, что подарило нам предыдущее поколение женщин.

У наших мам и бабушек не было психологов и интернета. Они подчас выживали. Находясь в трудных жизненных обстоятельствах, зачастую не понимая, что они чувствуют и чувствуют ли вообще, они растили нас. Они верили в то, во что верили тогда все. В светлое будущее советского народа. В большинстве своем, отдавая нам все, что они считали лучшим, не умея позаботиться о себе.

Было ли что-то похожее у вас в детстве?

Находитесь ли вы в растерянности, что передать «в приданое» дочери?

Ищите ли вы ответ на вопрос, «как правильно» воспитывать девочку?

Я верю в то, что, если приложить усилия в этом направлении, осознать и принять то, что было в прошлом и нельзя исправить, научиться быть счастливой в настоящем, — это лучший мастер-класс, который может мама показать растущей рядом с ней дочери. опубликовано econet

Автор Елена Михайлина

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