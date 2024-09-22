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Ароматная картофельная запеканка по-индийски

Источник: jv.ru 22 сентября 2024 6554
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Этот рецепт запеканки из картофеля и гороха нут пришел к нам из южной части Индии

Ароматная картофельная запеканка по-индийски

Запеканка по-индийски с нутом

Картофельные запеканки - рецепт распространенный по всему миру! Этот рецепт запеканки из картофеля и гороха нут пришел к нам из южной части Индии. Блюдо может выступать самостоятельным блюдом, гарниром или прекрасной начинкой для вегетарианских роллов или гамбургеров.

Время приготовления: 60 минут

Ингредиенты: 

  • Картофель - 5 шт
  • Горох нут - 100 г
  • Морковь - 1 шт
  • Свежая зелень - пучок
  • Специи - по вкусу
  • Масло - 1 ст.л
  • Соль - по вкусу

Ароматная картофельная запеканка по-индийски

Как приготовить: 

1. На ночь замочите горох нут. Затем сварите его до готовности.

2. Очистите и сварите картофель и морковь до готовности. Слейте воду, дайте овощам остыть и нарежьте кубиками.

3. Сложите в миску картофель, нут, семена твмина, молотый кориандр, гарам масала, мелко порезанную свежую зелень (петрушка, кинза, зеленый базилик) и соль. Аккуратно перемешайте, чтобы картофель не помялся.

4. В толстостенной кастрюле разогрейте масло. Традиционно используется топленое масло гхи, но можно обойтись и растительным (1 ст.ложка). Когда масло закипит - выложите картофель-горохову смесь и аккуратно примните ее к днищу кастрюли. Наша задача - получить румяную корочку.

5. Аккуратно переверните запеканку, примните и обжарьте до образования румяной корочки и с этой стороны.

6. Разогрейте духовку до 190 ˚С. Форму для выпекания выложите пергаментной бумагой и сверху аккуратно выложите запеканку. Смажьте верх запеканки маслом и выпекайте 15 минут.

7. Достаньте форму, дайте запеканке отдохнуть. Затем нарежьте ее и подавайте горячей. В качестве соуса идеально подойдет острый томатный соус.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.by/

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