В этой статье предлагаем вам взгляд на обиду как на способ взаимодействия со средой...

В этой статье предлагаем вам взгляд на обиду как на способ взаимодействия со средой:

как оценка происходящего – в системе комфортно/некомфортно, приемлемо/неприемлемо;

как обратная связь про наше отношение и ожидания к среде;

как регуляция отношений как организация к себе желаемого отношения и поведения.

ОБИДА: 7 лиц её смыслов и посланий

Для меня обида – это некий такой контейнер переживаний с посланиями для окружающих.

В основании обиды лежит конфликт между поведением окружающих и внешних событий с ожиданиями человека его комфорта с этими людьми и в этих событиях.

Само чувство обиды – для меня естественно, и имеет право на жизнь, и имеет свои смыслы, функции, ведь это внутренние реакции на внешнюю среду.

Обида как разочарование:

Послание: «Я хотел / Я ждал, чтобы со мной были так-то…». Это грусть о том, что желаемое не свершилось, или что кто-то поступил с нами ни так, как бы нам хотелось и было бы нам удобно.

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Обида как разрушение уверенности в себе:

Послание: «Я думал, что веду себя правильно, и не ожидал такой реакции…». Переживание каких-то событий, которые разрушили представления человека о себе или об отношении с человеком, людьми.

Обида как требование подчинения:

Послание: «Вы не имели права так со мной поступать! Я требую от вас…». Это энергия установления своих правил, при которой окружающим ставится ультиматум следовать нашим требованиям и правилами общениями с нами, иначе отношения будут разорваны.

Обида как месть:

Послание: «Вы были несправедливы со мной, и я вернул вам это, чтобы вы поняли!». Сильные эмоции, направленные на эмоциональную разгрузку через попытку «показать» другим, что это больно и так с нами как с живым человеком нельзя.

Обида как бессилие:

Послание: «Вы сделали мне больно, и я ничего не могу с этим сделать…». Переживание, при котором ничего не предпринимается, но мы пытаемся окружающих поставить в неловкое и виноватое положение.

Обида как ложное раскаяние:

Послание: «Я не вижу своей вины в том, что со мной обошлись так, но это ведь случилось со мной…». Переживание острых противоречий между определением личной ответственности за происходящее и ответственностью других за их собственное поведение.

Обида как ожидание лекарства:

Послание: «Я хочу услышать, что это ни так…, что, на самом деле…». Это попытка «выпросить» у окружающих или у непосредственного «виновника» слова или действия утешений своей боли.

РЕЗЮМЕ:

«Отпустить обиду» – это самообман, это значит смириться с произошедшим и отказаться что-то предпринимать. «Подлечить рану» – более честное решение своей боли и желания получить лекарство или хотя бы пластырь или костыль...

Принципиальным является – как своей обидой распорядиться:

сделать вид, что ничего не произошло;

остаться в этом переживаний;

сделать какие-то выводы на будущее;

предпринять какие-то действия по изменению ситуации, которая переживается.опубликовано econet.ru

Автор Ирина Попенкова

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