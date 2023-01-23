Выходи за меня

Все чаще и чаще встречается ситуация: женщины думают, надо ли это им, а мужчины хотят жениться

Замуж или просто Секс?

Обычно "как его женить на себе" интересуются женщины, а мужчины чаще думают, надо ли это ему.

Но сейчас все чаще и чаще встречается обратная ситуация: женщины думают, надо ли это им, а мужчины хотят жениться. Эти перемены связаны с эмансипацией женщин.

Но не так как многие думают.

Многие думают, что вот, дескать, женщины стали сексуально раскрепощенными и замуж не хотят, прыгают с одного мужика на другого.

На самом деле женщины все так же хотят замуж, когда влюбляются, ничего в этом смысле не изменилось. И не изменится никогда!

Когда женщина или мужчина влюбляются и эта влюбленность растет, и те и другие хотят в брак. Это такое же непременное следствие любви, как и желание животного утащить к себе в норку добычу, пока не отняли.

Изменилось другое.

Раньше, если у людей длился роман, с сексом и регулярными встречами, без разговоров о браке, чаще всего объективная значимость (ОЗ) и субъективная значимость (СЗ) мужчины была выше, чем у женщины. Не спали женщины с мужчинами с более низкой ОЗ, держали их во френдзоне или сервисзоне, "приглядывались" по полгода, а если и соглашались спать, то из-за тикающих часиков, в расчете на свадьбу.

Поэтому ситуация, когда женщина охотно идет на секс, не по пьяной лавочке, а в здравом уме, но отказывается идти в ЗАГС, практически не встречались. Исключительно редко.

Разве что у нее был кто-то другой, предложения которого она дожидалась.

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А мужчины очень часто спали с женщинами, у которых ОЗ была ниже, чем у них. Это значит женщины эти уступали им в социальном плане, в плане интеллекта и обаяния, но зато были согласны спать с ними просто так.

И СЗ у таких женщин тоже была ниже, что значит: мужчина плюсовал, любил женщину меньше, чем она его.

Вот на что чаще всего были похожи пары, годами встречающиеся, но не женящиеся. Расписываться шли, если женщина беременела, и то не всегда.



Такие мужчины тоже иногда влюблялись, особенно в женщин с ОЗ повыше. Но полноценный роман в таком случае начать удавалось редко.

Женщины не любили спать с мужчинами, у которых ОЗ ниже.

И без любви женщины не любили спать. Секс для женщины, особенно не разовый, а регулярный, означал обычно, что мужчина ей очень сильно нравится, что она положительно оценивает риски беременности и готова быть рядом с ним дальше.



Но это все было раньше, лет 50, даже еще 20 назад. Сейчас ситуация несколько изменилась.



Сейчас все чаще случается так, что женщины начинают романы с мужчинами, ОЗ которых ниже. Не просто случайный секс на корпоративе, у пьяной молодой начальницы и пожилого курьера, а постоянные отношения заводят.

Мужчины в этом случае довольно легко влюбляются, ведь женщина объективно красивей и умней всех тех, которые у них были и на которых они могут рассчитывать. Как не влюбиться?

А женщины влюбляться не спешат. ОЗ - штука суровая. И хотя я пишу, как увеличить СЗ независимо от ОЗ, для большинства это - недоступные высоты мастерства.

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Большинство людей получают СЗ исключительно в зависимости от разницы ОЗ. Грубо говоря, если девушка очень интересная и на нее смотрят ребята побогаче и покрасивей, чем вы, вряд ли эта девушка влюбится в вас.

Влюбленность - это желание получить в эксклюзивный доступ человека, замкнуть свою личную жизнь на его фигуре, сделать его своей половинкой в прямом смысле (ходить парочкой, жить вместе, спать, завтракать, путешествовать, мыслями делиться).

Влюбляется человек, когда фигура другого человека кажется ему идеальной для всех этих вещей. А иначе нет.



Изменилось то, что женщины стали спать с мужчинами, в которых не влюблены и регулярно с ними встречаться.

Раньше это случалось тоже нередко, но только ради брака (ребенка пора рожать, материальное положение надо поправить, от родителей уйти, все подруги замужем и так далее). А теперь нередко женщины спят с мужчинами, которых не любят, рожать от которых не хотят, замуж выходить отказываются.

Это до сих пор еще бывает не очень часто, реже, чем мужчины спят с женщинами без любви, но куда чаще, чем раньше.



В связи с этим появилось очень много запросов от мужчин: как уговорить ее на брак или хотя бы на совместное проживание.



Это довольно новый запрос, тема пока плохо освещена, и в народном мужском фольклоре нет почти никаких рецептов на этот счет, кроме "проколоть презерватив".

Не знаю, как с точки зрения нашей эволюции, может быть и такой способ размножения иногда уместен (женщины хитростью беременеют давно, чтобы добиться "штампа", почему бы и мужчинам не воспользоваться), но с точки зрения дальнейших отношений способ очень плох.

Женщины с большой ОЗ, спящие с нелюбимыми мужчинами, к этому обычно не склонны вцепиться в него просто потому, что он отец ребенка.



Так что, если вам не повезло или наоборот повезло завести роман с женщиной, с очень большой ОЗ, и вы закономерно влюбились в нее, но она отказывается выходить замуж и не хочет рассматривать вас серьезно, вариант у вас только один - поднимать свою СЗ.

Напоминаю для тех, кто подзабыл.

ОЗ - объективная значимость , то, как оценивает человека социум, точнее различные срезы социума (его и ваша референтные группы, в основном).

СЗ - субъективная значимость, значимость человека лично для вас, ваша симпатия к нему или антипатия, безразличие или любовь.

В паре с разницей ОЗ обычно и СЗ имеет точно такую же разницу. Но иногда разница СЗ в другую сторону способна компенсировать разницу ОЗ. Чем сильней у человека обаяние и рыбацкие навыки (чем больше развита линия ресурсов "имидж-любовь"), тем большую разницу ОЗ способна компенсировать СЗ.

Проще говоря, девушка с высокой ОЗ может быть настолько очарована лично вами, что влюбится и захочет замуж, несмотря на разницу ваших ОЗ. Это возможно, но только не так как показывают в подобных фильмах. Не на пустом месте, не просто так от балды, и уж конечно не благодаря вашей короне и пограничным багам, типа училки или штурмана.



В фантазиях мужчины часто подходят к какой-нибудь яркой красавице, бросают какую-то пошлую шутку, и она тут же бежит за ними и отдается в подсобке.

После секса парни начинают выкаблучиваться (после секса в своих фантазиях, конечно, в реальности на них и не глянут), и тогда красавица влюбляется еще сильней.

В реальности духу на такое у фантазеров никогда не хватает, а если бы хватало, кроме короткого "вот дебил", они бы ничего не получили. До секса никогда бы не добрались, а если бы добрались вдруг чудом, то уж точно не смогли бы заинтриговать красавицу хамством после секса, она бы просто пожалела, что переспала с таким придурком.

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Но и "рыцарское" поведение, вот это все: заваливание шарами, цветами, липкое преследование и рассказы сверху и снизу о том, как эта прекрасная дама вас пленила, ни к чему не приводят. Вас будут считать точно таким же придурком, но только липким. Разница ОЗ такая суровая штука, что если шапка не по Сеньке, как ни нахваливай эту шапку, как ни цокай язычком, тебе ее не подарят. А с чего бы это вдруг?

Искреннее, чуть смущенное, но пылкое поведение работает лучше. Раньше нет, а теперь, когда дамы стали относиться к сексу свободней и согласны спать с мужчинами с меньшей ОЗ, если те милы, влюблены и спонтанны, работает.

То есть если вы влюбились в звезду, покажите ей, что вы восхищены, но ни на что особо не рассчитываете, просто любуетесь ею и хотели бы полюбоваться вблизи. Возможно звезда заинтересуется вами и даст знак. Знаком является любая откровенная, не дежурная улыбка или ободряющий комплимент ("ты интересный" и т.п), тем более предложение ("пойдем выпьем кофе", "можешь пригласить меня выпить") - это уже целый аванс.

В случае знака и тем более аванса нельзя колебаться, надо действовать быстро и решительно. Запомните, изначально действовать решительно нельзя, разница ОЗ требует знака от того, чья ОЗ выше. Она должна кивнуть вам или улыбнуться.

Но в ответ на кивок вы должны буквально кинуться к ней как Платон Зубов в ноги Екатерины Второй, когда она пригласила его после ужина за маленький столик, сыграть в карты перед сном, что означало приглашение сократить дистанцию до интимной. Ну не в ноги, конечно, она ведь не Императрица и ее напугает это, но вести себя так, как будто вам ежедневно дают авансы такие девушки тоже не стоит, надо показать, что для вас это - подарок.

На дорогой подарок надо ответить радостью, смущением и благодарностью. Говорите, как вам это ценно и "будет что вспомнить" и кидайте ей красивые шары, не фамильярные, немного снизу.

Еще раз обратите внимание. Не надо сразу подваливать с шарами без крючков к закрытой девушке с высокой ОЗ, но когда вам приоткрылись и дали знак и показали, что с вами готовы пообщаться, познакомиться поближе или даже поужинать вместе, не пытайтесь строить из себя важного типа, покажите искреннюю радость и кидайте шары. Самые красивые, начиная с маленьких, ориентируясь на реакцию, и, заметив, что ей не нравится шар, переводите тему.

Если же вам повезло еще больше и ваша звезда не спешит смыться от вас после ужина, а дает понять, что хочет продолжить вечер, вы должны вести ее в самые укромные места и изо всех своих сил уговаривать ее на срочное сближение, не столько словами, сколько руками или губами, пока не получите твердое "нет", то есть любые отшучивания надо воспринимать как поощрение активности. Разница ОЗ компенсируется активностью! Но не заходите за ее границы слишком.

Что касается грандиозной разницы ОЗ, преодолеть такую всерьез нерыбак не может. Встречаться с ним такая девушка (ОЗ которой выше намного) не будет. Женщинам не хочется делиться с вами деньгами и "тратить себя" на вас, тем более, что каждый секс - это риск беременности, а то и заболевания венерического (кстати, обещайте ей справку и принесите потом, это облегчит задачу), и женщины это все время помнят, когда прикидывают в голове, встречаться ли с вами опять. Рыбак сможет удержать внимание, которое удалось на себя обратить, и сможет его вырастить, но речь пока не о рыбаках.



Что делать, если разница в ОЗ не вашу пользу, и ваша любимая девушка не хочет жить с вами, хотя встречаться пока соглашается?



Если девушка сообщает, что жить вместе не будет, а вы очень сильно этого хотите, узнайте, не является ли причиной то, что она ждет от вас предложения брака. Это нередкая причина женских отказов. Тогда решайте сами, будете вы делать предложение или что.

А вот если вы дали понять, что жениться не прочь, а девушка совсем не рвется в эту сторону, и вы опасаетесь, что редкие встречи означают затухающую динамику или появление на горизонте соперника, есть несколько правил для подъема СЗ.



1. Жилье, в котором вы предлагаете встречаться и жить вашей девушке, должно быть комфортным. Влюбленная по уши (в большом минусе) пойдет за вами в Сибирь как декабристка, но если девушка не влюблена пока и ОЗ ее выше, она не будет жить с вами в шалаше, и в свинарнике тоже не будет. Да и встречаться у вас скорее всего откажется. Поэтому, мужчины, если вы хотите встречаться или жить с девушками с высокой ОЗ (с моделями, например, о которых вы все почти мечтаете), первым делом приведите свое жилье в порядок. Нет, первым делом, свое тело, конечно. Но одновременно - жилье.

Ваша машина тоже не должна быть грязной, снаружи и изнутри, и в ней не должно вонять куревом и ядреным стеклоочистителем, а тем более вашим потом. А жилье должно быть обязательно чистым.

Вы думаете, что это не так уж важно, но это не важно, если ОЗ женщины намного ниже вашей. Она наоборот еще и поможет вам отдраить кухню и унитаз. Девушка с высокой ОЗ испытает во-первых, брезгливость, во-вторых, разочарование в вашей любви, в-третьих, раздражение, что вы ни заработать нормально не можете, ни быт организовать, живете в яме и ее туда тянете.

Мужчина с низкой ОЗ растит свою СЗ, если выглядит очень чистым, аккуратным, хорошо пахнет, жилье у него убрано (особенно если оно еще стильное, без лишнего хлама), и если он умеет готовить. Умеете готовить и способны красиво сервировать стол к ужину в своей уютной квартире? Можете рассчитывать на романы с принцессами. Нет? Ищите себе девушку попроще.



2. Если женщина будет часто ночевать у вас, она вскоре и жить с вами захочет. У вас должно быть красивое и чистое постельное белье, музыка, которая ей нравится, красивый светильник для уютного вечера, сухое красное вино в огромных бокалах, в ванной должна быть соль для ванной, новые чистые полотенца и новый махровый халат для нее. И любая женщина будет предпочитать приезжать после работы к вам, а не к себе домой или к кому-то еще. Сделайте женщине комфорт и она привяжется к вашему дому. И к вам.

Утро должно ей нравиться не меньше, чем вечер. Сварите кофе, но купите гейзерную кофеварку, если у вас нет кофемашины. Узнайте, что она ест на завтрак, пусть эти хлопья или йогурты будут у вас всегда, если вы хотите вырастить свою СЗ.

Когда ей понравится просыпаться вместе с вами и завтракать, она будет ночевать чаще, а потом и сама начнет вкладываться, будет готовить вам обоим завтрак с удовольствием и это будет значить, что ваша СЗ выросла.

А пока готовьте сами и на ее вежливые предложения помочь нежно отказывайтесь. Отвозите ее до работы, если это возможно и вписывается в ваши графики. В этом случае она будет думать в сторону "жить вместе" во много раз охотней и чаще.

Не бойтесь, что вам всегда придется обслуживать эту принцессу. Вы можете перестать это делать в любой момент, постепенно или резко, но если ваша СЗ к тому времени вырастет, перемены она воспримет нормально.

Хотя если вы совсем перестанете заботиться о ней, значит вам она просто стала не интересна. Но справедливо разделить с ней бытовые дела вы сможете легко, когда у вас будет баланс, а не дисбаланс. Она сама предложит, если вы станете для нее значимы. А если нет, вам придется взять себя в руки и расстаться, долго жить в минусе даже с девушкой с высокой ОЗ нельзя. Но если это не френдзона, а секс, то какое-то время вполне можно.

А вот корм суетливо метать как раз не надо. Не надо брать кредиты и выжимать из себя все, вот это действительно совершенно ни к чему, и лишь вырастит ее плюс. И дыру в вашем кармане проделает. Покупайте то, что можете себе позволить. Вино, мясо, - обычного, нормального качества, как вы сами едите или чуть дороже, не надо самые дорогие. Хотя если вы почти бомж, я не знаю, как вам завлечь принцессу. Кота в сапогах надо найти наверное.

И букетов регулярных, подарков дорогих не надо, вам надо показать комфортный БЫТ с вами (заодно и прокачаетесь сами), сделать уютными и приятными вечера и выходные, а не просто одарить ее, чтобы она надела на себя это и пошла к другому. Причем для вас это - целое состояние, а для нее пустяк. Зачем?



3. Ну и секс. Если встал вопрос, как бы ее захомутать, наверняка с либидо у вас сейчас проблем нет. Вы ее постоянно хотите и вопрос, чем бы себя разогреть, отсутствует. Но все-таки не отвлекайтесь мыслями и разговорами далеко от секса. Пока вы не живете вместе, секс - это то, что привлекает ее во встречах с вами. Секс, а не беседы о вашей жизненной философии. Все это интересно влюбленной девушке, а эта приезжает к вам, чтобы получить свой кайф.

Вы должны быть очень сексуальным, чтобы поднять свою СЗ. Это значит вы должны постоянно смотреть на нее обволакивающим взглядом, давать понять, что вы ее хотите, стараться коснуться ее, находясь рядом, шепнуть что-то в ухо и поцеловать это ухо, в которое вы шепчите.

Быть сексуальным - это не значит все время трахаться. Обычно не очень влюбленные девушки быстро устают от этого, да и монотонный затянутый акт изнурителен для всех.

Быть сексуальным - это значит держать девушку в потоке своего желания, разогревать ее взглядами, прикосновениями и словами, пока она не станет томной как топленое молоко.

Пока она напряжена, собрана, говорит жестко и смотрит холодно, не нужно к ней липнуть с предложениями потрахаться. Задача не количество подходов увеличить, а состояние ее томления усилить и продлить. В этом случае ваша СЗ на следующий день начнет расти и вы это заметите сразу.



Неплохо бы выяснить, чего она хочет в сексе. Но прямо об этом спрашивать не надо. Все, о чем девушка действительно мечтает, она хочет получить спонтанно, чтобы мужчина сам этого хотел.

Быть инструктором своего мужчины - самая неприятная роль для женщины. Поэтому выясните косвенно. Например, по реакциям. Попробуйте очень нежно и медленно или наоборот жестко и быстро, и она даст понять, что ей нравится больше. А может быть и то, и другое. Если вдруг девушка дала какую-то особенно бурную эмоциональную реакцию на что-то, покажите, что вам это тоже очень нравится, и вы рады, что ваши вкусы настолько совпали.

Если девушка демонстрирует сильный кайф от куннилингуса (или минета) покажите, что вы сами фанат этого (а если вы влюблены в нее, вы наверняка фанат всего, но покажите, что этого - особенно). Не говорите, а покажите, хотя сказать тоже можно, но в дополнение.

Если она дает понять, что любит жесткий секс, будьте пожестче и поразвязней и в сексе и в прелюдии тоже, пока не заметите, что ей захотелось другого.

Будьте чутким. Понять, чего сознательно хочет женщина, очень легко, достаточно просто быть немного внимательней. А вот открыть какие-то бессознательные желания партнерши и реализовать их без побочных эффектов может только прокачанный в сексе мужчина. Об этом как-нибудь в другой раз. Обычно и сознательные желания женщин остаются неудовлетворенными с большинством любовников.

Но имейте в виду, когда женщина холодна и равнодушна к вам, у нее вообще нет никаких эротических желаний. Или есть, но не к вам. То есть вот та часть, которая про разогрев, воркование, нежные взгляды и шепот на ухо, это самая важная часть. Главное - разогрев, и хорошо разогретой женщине понравится почти все, чего вы с ней ни сделаете. А холодной наоборот не понравится никакая ваша сверх-потенция, не надо ее радовать тем, что ей никак.

Когда ваша СЗ станет повыше, женщина согласится с вами жить. А если вдруг нет, четко скажет, что ее смущает или беспокоит в такой перспективе. Вот это вот можно обсудить и предложить конструктивные варианты.

Но если ваша СЗ мала, то есть женщина в принципе не рвется к вам на свидания и явно не счастлива, проводя с вами время, не спрашивайте, почему она не хочет жить с вами вместе. Да просто вы ей не очень нравитесь. Ей и встреч с вами - выше крыши и она уже думает, как бы совсем завязать. Зачем ей выходить за вас замуж? опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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