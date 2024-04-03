Очевидно, что родители, чья любовь чрезмерна, созависимы. Их энергия сосредоточена на жизни и заботах детей вплоть до полного игнорирования всего остального
Созависимость в детско-родительских отношениях (из книги Л. Эшнер, М. Майерсон)
В 70-х годах в литературе по алкогольной и наркотической зависимости появился термин "созависимые", введённый для обозначения людей, в чьей жизни появились проблемы из-за слишком сильной эмоциональной связи с членами их семей, злоупотреблявшими наркотиками и алкоголем.
В своей книге "Уже не созависимы" Мелоди Битти расширила употребление этого слова, включив в поле его значений людей, которые позволили поведению другого человека влиять на себя и при этом одержимы идеей управлять его жизнью.
Бесспорно, на всех влияет поведение других, особенно тех, кого мы любим. Но "созависимые" – это те, кто не просто стремится проявить любящую заботу и горячее желание помочь. Они позволяют поведению и проблемам другого стать своей навязчивой идеей. Их жизнью управляет потребность решать эти проблемы.
Давайте посмотрим на то, что Битти и другие исследователи определяют как симптомы созависимости. Итак, "созависимые":
Специалисты в области психического здоровья постепенно обнаруживают, что созависимость создаётся не только в тех взаимоотношениях, где люди имеют дело с проблемами алкоголизма или наркомании. Родители, чья любовь чрезмерна, являют многие характерные черты созависимости.
Обратите внимание на сходство. Родители, чья любовь чрезмерна:
Очевидно, что родители, чья любовь чрезмерна, созависимы. Их энергия сосредоточена на жизни и заботах детей вплоть до полного игнорирования всего остального. Их вовлечённость в проблемы детей интенсивна и болезненна. Из-за детей они могут по-настоящему впасть в депрессию, стать замкнутыми и даже заболеть.
Воспитание в детях способности развивать в себе самостоятельность и умение полагаться на себя – важная родительская функция. У созависимых же родителей дети слишком часто вырастают беспомощными, неспособными мобилизовать средства для решения своих проблем.
Нам надо научиться лучше отличать мелкие проблемы от серьезных, действительно требующих нашего участия. Надо понять, что многие проблемы со временем решаются сами собой. Надо верить, что наши дети сами решат свои проблемы, если мы постоим в сторонке и позволим событиям идти своим чередом, а наше вмешательство на самом деле лишь усугубляет положение. Может быть, они решат их не сразу или не по-нашему, но они научаться полагаться на самих себя только в том случае, если мы позволим им взять ответственность на себя.
И самое главное, мы должны принять как факт, что некоторые из этих проблем могут быть следствием того, чего мы изменить не можем. Наше умение признать ограниченные возможности детей без сосания под ложечкой, без сердцебиения и без навязчивого стремления изменить то, чего изменить нельзя, – жизненно важно и для их, и для нашего благополучия.опубликовано econet
© Л. Эшнер, М. Майерсон "Когда родители любят слишком сильно"
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
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