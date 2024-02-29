Если оценивать мужчин по подаркам, которые они чаще всего делают женщинам, то можно...

А какой ваш мужчина?

Если оценивать мужчин по подаркам, которые они чаще всего делают женщинам, то можно разделить их на 6 типов (данная классификация касается и прекрасной половины человечества):

Практичные

Романтики

Изобретатели

Интеллектуалы

Эстеты

Юмористы

Девиз практичного мужчины: «Лучший подарок – проверенный!»

Практичный мужчина отличается «верностью традициям», он несколько приземлён, не любит экспериментов. А потому и подарки для любимой выбирает из практических соображений (то, что нужно для дома или то, о чём она сама его просила). Зная своего мужчину, который не склонен производить эффект и не наделён бурной фантазией, женщина перед праздником прямо говорит ему, что хочет получить в подарок. Если женщина всё же рассчитывает на сюрприз, то вероятнее всего получит букет цветов, сковородку или ещё какую-нибудь утварь для дома, деньги.

Девиз романтиков: «Больше чувственности!

Мужчина романтик может быть менее практичным, но больше внимания уделяет сфере чувств, любит задушевные разговоры. Это домашний психолог. Подарок такого мужчины рассчитан на то, чтобы вызвать у любимой яркие эмоции, удивить, поразить.

Такой мужчина может пригласить женщину поужинать на смотровой площадке высотки, в кабинке колеса обозрения, сделать «барский жест» и в один день спустить все свои деньги на свидание, порадовать неожиданной путёвкой на уик-энд в какое-нибудь романтичное место, устроить фаер-шоу, забраться к своей женщине в окно с автовышки с букетом цветов и даже пригласить к любимой стриптизёра. Данному типу мужчин доставляет неземное удовольствие видеть реакцию женщины на его неожиданный подарок.

Также романтики любят устраивать розыгрыши. Для него вполне нормально сказать женщине в 8 Марта: «Давай расстанемся», а вечером приехать за ней на лимузине с огромным букетом цветов и фразой: "Это была шутка". Эффект и аффект для такого мужчины – главное в отношениях. Он всегда непредсказуем, в отличие от «практика».

Девиз мужчины – изобретателя: «Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками!»

Как правило, мужчина – изобретатель имеет техническое образование. В нём может сочетаться как практик, так и романтик: он может быть большим оригиналом и удивить женщину подарком, но подарок при этом будет бюджетным – зато «своими руками и с душой». Это может быть сердце из металла с выгравированным признанием в любви, недорогой браслетик, спрятанный во много-много коробочек, которые он старательно делал сам и даже завтрак в постель, приготовленный лично им. Такой мужчина сам может что-то сшить, связать для женщины, смастерить или приготовить.

Девиз мужчины-интеллектуала: «Подарок должен быть развивающий!»

Для мужчины – интеллектуала главное в женщине, помимо внешней привлекательности, уметь поддержать «умный» диалог. К тому же, мужчины этого типа обожают учить. Следовательно, в качестве подарка они могут преподнести женщине какую-нибудь книгу, которую уже успели прочесть сами, чтобы потом порассуждать о прочитанном, обменяться мнениями. Или сходить вместе на какой-нибудь арт-хаусный фильм, театральную постановку, балет, выставку картин, в музей, планетарий и т.д. Также мужчина – интеллектуал может сделать любимой подарок с каким-нибудь глубоким смыслом, написать для неё рассказ, посвятить стих, подарить картину в виде фотоколлажа с совместными фото, обучающую программу, сертификат на какие-нибудь курсы и т.п.

Девиз мужчины – эстета: «Красота спасёт мир!»

Обычно мужчина-эстет большое внимание уделяет своей внешности, следит за модой, хочет иметь респектабельный вид. Он считает, что именно это привлекает к нему женщин. Поэтому в подарок любимой он преподнесёт какой-нибудь дизайнерский букет, дизайнерскую вещь, модные часы или другую модную вещицу, украшения или подарит абонемент в салон красоты.

Для него важно, чтобы всё вокруг было эстетично, т.к. это работает на его имидж эстета. Это сноб, который мечтает попасть в высшее общество, а потому тщательно подражает манерам его представителей.

Девиз мужчины-юмориста: "Одна награда - смех!"

Мужчина-юморист обладает хорошим чувством юмора, по жизни оптимист. Подарки женщинам также дарит с расчётом вызвать их смех и даже неоднозначную реакцию, которая бы повеселила его самого.опубликовано econet

Автор Буркова Елена

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