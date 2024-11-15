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Салат таббулех с хумусом и еще 2 восхитительных рецепта

Источник: Econet 15 ноября 2024 6702
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Положите по половине объема следующих трех салатов на та­релку и добавьте кусочки огурца и моркови...

Салат таббулех с хумусом и еще 2 восхитительных рецепта

3 восхитительных салата для гурманов

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Салат таббулех с хумусом

Хумус

Ингредиенты:

  • 230 г вареного нута;
  • сок одного лимона;
  • четверть чайной ложки соли;
  • четверть чайной ложки толченого тмина;
  • головка чеснока;
  • 2 столовые ложки кунжутного масла;
  • морская соль по вкусу;
  • паприка.

Положите компоненты в кухонный комбайн и обрабатывайте в те­чении 2 минут. Добавьте 50 мл воды или больше, если нужно. При­правьте красным острым перцем по вкусу. Выложите на тарелку и сверху положите паприку.

Салат таббулех с хумусом и еще 2 восхитительных рецепта

Таббулех

Ингредиенты:

  • 400 г вареной киноа;
  • 60 г смородины;
  • 60 г рубленого сырого миндаля;
  • 100 г нарезанной моркови;
  • 60 г рубленой мяты;
  • 60 г лука-шалота, нарезанного тонкими ломтиками по диа­гонали;
  • 60 г рубленой петрушки;
  • 60 мл сока лайма или лимона;
  • 1 чайная ложка натурального меда;
  • половина чайной ложки толченого тмина;
  • 1 чайная ложка морской соли;
  • 100 г оливкового масла.

Можете использовать только часть ингредиентов, которые есть в вашем холодильнике. Смешайте все продукты в миске и дайте салату отстояться в течение 20 минут, после чего добавьте приправы.

Салат таббулех с хумусом и еще 2 восхитительных рецепта

Маринованная капуста с редисом и кедровыми орехами

Ингредиенты:

  • 400 г нарезанной капусты;
  • 4 редиса, разрезанных на четыре части;
  • 2 столовые ложки кедровых орехов;
  • оливковое масло;
  • сок половины лимона;
  • морская соль.

Смешайте все компоненты в миске и промаринуйте.

Салат из чечевицы

Ингредиенты:

  • · 230 г чечевицы;
  • · половина чайной ложки тмина;
  • · четверть чайной ложки куркумы;
  • · 1 столовая ложка тертого имбиря;
  • · 1 головка толченого чеснока;
  • · сок 1 лайма;
  • · 60 г измельченного ананаса;
  • · 50 мл оливкового масла;
  • · половина чайной ложки морской соли;
  • · 230 г измельченного цукини;
  • · 230 г измельченного огурца;
  • · 180 г нарезанной моркови;
  • · 60 г рубленых листьев кориандра;
  • · 60 г лука-шалота;
  • · 400 г промытой и высушенной зелени по вкусу.

Приготовление:

1. Положите чечевицу в кастрюлю, залейте 600 мл воды, на­кройте кастрюлю крышкой и кипятите в течение 30 минут.

2. Когда чечевица станет мягкой, снимите кастрюлю с огня и слейте воду.

3. Дайте чечевице остыть.

4. Чтобы приготовить соус, смешайте тмин, куркуму, имбирь, чеснок, сок лайма, оливковое масло и морскую соль в сте­клянном кувшине с крышкой и энергично встряхните его. Или же положите компоненты, за исключением ананаса, в кухонный комбайн и обрабатывайте до тех пор, пока смесь не приобретет пастообразную консистенцию. Ананас добавляйте в последнюю очередь, чтобы соус стал комковатым.

5. Выложите чечевицу и все овощи, за исключением зелени, в миску.

6. Добавьте соус, хорошо перемешайте и дайте блюду выстоять­ся в течение 5 минут, чтобы смешались ароматы.

7. Сверху положите зелень.

В этом рецепте необязательно использовать все ингредиенты, вы можете добавлять в блюдо только те, которые у вас уже есть или которые вам нравятся, тогда для расчета порции просто сложите общее количество ингредиентов.

Готовьте с любовью! econet.ru

© Юнгер А., из книги «Clean. Революционная диета омоложения»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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