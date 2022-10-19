Глубокое понимание того, что любое суждение неверно, прекращает суждения о других людях.

Нужно лишь понять, как мы судим других и почему это делаем. Само понимание этого механизма может прекратить постоянные попытки судить других.

Просто наблюдайте

Мы можем судить о другом человеке только по его поведению, действиям, потому что для наблюдения доступно только это. Но о самом человеке мы ничего не знаем, не знаем ничего о его внутреннем бытии, мы не знаем всей его истории.

Действия человека (внешние его проявления) не имеют отношения к его внутреннему бытию. Например, человек внешне может улыбаться, а внутри переживать глубокую грусть. Он может скрывать свое внутреннее состояние, пряча его за внешней улыбкой. Человек может внешне смеяться, но внутри чувствовать глубокую неудовлетворенность. И мы начинаем судить о другом человеке на основании его улыбок и смеха, не зная на самом деле, каково ему внутри. Такие суждения неверны, ошибочны, поверхностны.

Поэтому первое, что нужно понять – невозможно верно судить человека по его внешним проявлениям и поведению, так как эти суждения всегда ложны.

Вы это прекрасно знаете по себе – когда другие судят о вас по вашим действиям, вы всегда видите, что они ошибаются. Вы же не судите о себе по своим действиям, верно? Вы судите о себе по своему внутреннему состоянию, по своему бытию. Так что же заставляет вас судить о других только на основании их действий или внешнего вида? Действия, слова и выражения лица – это мимолетные вещи, которые постоянно меняются.





Чтобы перестать судить других людей, нужно просто понаблюдать, нужно немного внимательности, осознанности. И тогда суждения прекращаются сами собой, без ваших усилий перестать это делать.

Просто наблюдайте. Суждения о других людях основаны только на внешних мимолетных вещах, не имеющих отношения к внутреннему бытию человека. Это подобно тому, как вы открываете книгу, читаете один абзац, и на основании одного лишь этого абзаца делаете вывод о всей книге. Но вы же понимаете, что вам мог попасться самых плохой абзац, и судить о всей книге по крошечному отрывку, вырванному из контекста – это глупо.

Когда мы судим других людей, мы делаем то же самое – вырываем крошечный эпизод из всего контекста жизни человека, не зная всю его историю, так как его внутреннее бытие нам недоступно.

Поэтому, любое суждение неверно. И глубокое понимание этого прекращает суждения о других людях. опубликовано econet.ru

©Ошо

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet