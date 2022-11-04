Соки обеспечивают орга­низм питательными веществами, необходимыми для печеночной детоксикации Соки обеспечивают орга­низм питательными веществами, необходимыми для печеночной детоксикации. Это должны быть преимущественно зеленые (овощные) и небольшое количество сладких, фруктовых соков. Очищающие соки Отжимайте соки из приведенных ниже сочетаний фруктов и овощей. Все эти соки следует употреблять немедленно или хра­нить в холодильнике в стеклянном кувшине с крышкой и выпи­вать в течение дня. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! ЗЕЛЕНЫЙ СОК Ингредиенты: 2 зеленых яблока;

3 стебля сельдерея;

пара салатных листьев;

четверть кочана капусты;

1 головка брокколи;

половина среднего огурца;

половина лимона. СОК ИЗ ЯБЛОК И КАПУСТЫ Ингредиенты: 2 яблока;

500 г проросших семян подсолнечника или других проросших побегов;

половина среднего огурца;

1 лист капусты;

230 г ломтиков белого или красного редиса;

1 очищенный лимон (исключительно для вкуса). СОК ИЗ ЯБЛОК, ИМБИРЯ, ЛИМОНА И ШПИНАТА Ингредиенты: 2 зеленых яблока;

кусок имбиря длиной 1-2 см;

1 очищенный лимон;

230 г листьев шпината. СОК ИЗ МОРКОВИ, СВЕКЛЫ И КАПУСТЫ Ингредиенты: 2 средние морковки;

четверть кочана белой капусты;

1 небольшая свекла;

230 г листьев кресса водяного или любого другого зеленого салата. СОК ИЗ ФЕНХЕЛЯ И ЯБЛОК Ингредиенты: 2 зеленых яблока;

2 головки фенхеля, огурца или сельдерея;

половина очищенного лимона. СОК ИЗ ОГУРЦА, КАПУСТЫ И ПЕТРУШКИ Ингредиенты: 1 средний огурец, очищенный, если он неорганический;

500 г рубленой белой капусты;

230 г петрушки;

половина очищенного лимона. СОК ИЗ АНАНАСА, ЛАЙМА И СВЕЖЕЙ МЯТЫ Ингредиенты: 500-700 г ломтиков ананаса;

1 очищенный лайм или лимон;

60 г свежей мяты для вкуса. Готовьте с любовью! econet.ru Рецепты из книги А.Юнгера «Clean. Революционная диета омоложения» P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

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