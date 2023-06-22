Комплекс неполноценности и Комплекс превосходства

Вера в предопределение - это трусливое бегство от задачи прожить свою жизнь с пользой для других...

Смелость и боязливость

Существует тип детей, которым стремятся уступать во всем. Такой ребенок обычно находится в центре внимания семьи: все хотят позаботиться о нем, подбодрить или предостеречь его. На протяжении жизни кто-то должен поддерживать его, что достаточно обременительно для окружающих.



Однако в этом заключается его цель превосходства - он проявляет желание подавлять других на свой манер. Как мы уже показали, подобная цель превосходства является результатом комплекса неполноценности. Если бы он не сомневался в собственных силах, то не выбрал бы столь легкий путь достижения успеха.

Иллюстрацией может служить пример одного семнадцатилетнего юноши. Наш герой был старшим в семье, а мы уже имели возможность наблюдать, как первенец обычно переживает трагедию свержения со своего места в центре внимания семьи более младшим ребенком. Подобная участь постигла и нашего юношу; он был чрезвычайно подавлен, раздражен и долгое время ничем не занимался. Спустя какое-то время он попытался совершить самоубийство, после чего попал к терапевту и объяснил, что перед суицидальной попыткой ему приснилось, что он застрелил своего отца.

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Обратите внимание, что этот подавленный, бездеятельный и инертный человек всегда имел возможность действия - постоянно присутствующую в его уме.

В этой связи стоит упомянуть тип детей, которые выглядят вялыми в школе и тех вялых взрослых, которые кажутся абсолютно ни на что не способными. Часто их апатичность поверхностна и в глубине таит опасность. Нужен лишь толчок - и мы имеем попытку самоубийства или какой-нибудь другой невротический поступок или недуг. Выяснить установку таких людей - нередко весьма трудная задача.

Детская застенчивость - еще одна черта, таящая опасность. Лечить застенчивость необходимо очень аккуратно, причем делать это нужно обязательно, в противном случае она может разрушить всю жизнь. У застенчивого ребенка будет много трудностей до тех пор, пока его застенчивость не будет преодолена, так как в нашей культуре только смелые и напористые достигают высоких результатов и преимуществ в жизни.



Если смелый человек потерпит поражение - это не травмирует его так сильно, как застенчивого, который имеет склонность при виде приближающихся трудностей уклоняться от жизни, предпочитая ей бесполезное времяпрепровождение.

Вырастая, такие дети чаще всего становятся невротиками или даже страдают психическими расстройствами.

Такие люди постоянно ходят как опущенные в воду, и не могут толком заговорить с другими; часто они просто не вступают в контакт и вообще избегают людей.

Описанные нами характеристики представляют собой психические установки. Они не являются врожденными и не передаются по наследству: это просто реакции на ситуацию. Таким образом стиль жизни реагирует на восприятие проблемы, встающей перед индивидом. Конечно, это не всегда логичный ответ, ожидаемый философом: это ответ, давать который научили детские переживания и ошибки.

У детей или у личностей с психическими отклонениями наблюдать функционирование этих установок, а также путь их формирования проще, чем у нормальных взрослых. Как мы убедились, стадия прототипа яснее и не столь усложнена, как дальнейший стиль жизни. Фактически, можно сравнить функционирование прототипа с незрелым фруктом, который с готовностью ассимилирует все, что он получает: удобрения, воду, питание, воздух.



В процессе созревания все эти компоненты впитываются им. Различие между прототипом и стилем жизни похоже на различие между незрелым и созревшим фруктом. Раскрыть и исследовать стадию незрелого фрукта в человеке гораздо проще, но то, что открывается, в большой степени справедливо для стадии зрелого фрукта.

Мы можем наблюдать, например, как боязливый с начала жизни ребенок проявляет свою трусость во всех жизненных установках. Кажется, что трусливый и агрессивный ребенок очень сильно отличаются. Драчливый ребенок всегда имеет определенную степень смелости, являющуюся естественным продуктом того, что мы называем "здравым смыслом". Однако в определенных ситуациях даже очень трусливый ребенок может выглядеть героем. Это происходит всегда, когда он стремится любым способом стать первым.



Пример тому - случай мальчика, который не умел плавать. Он пошел купаться за компанию с друзьями, но оказавшись на глубоком месте и не умея плавать, едва не утонул. Конечно, в его поступке не было истинной смелости, и все его поведение - бесполезно. Он поступил так из-за желания быть объектом восхищения; ради этого он игнорировал опасность, в которой оказался, надеясь, что другие его спасут.

Вера в предопределение

Вопросы смелости и боязни психологически тесно связаны с верой в предопределение. Кроме того, вера в предопределение влияет на способность человека действовать разумно и конструктивно. Есть люди, у которых чувство превосходства столь велико, что им кажется, они могут выполнить все, что угодно, они все знают и ничему не желают учиться. Результаты подобных представлений - общеизвестны. Дети с таким образом мыслей обычно худшие ученики в школе.

Сюда же можно отнести тип людей, постоянно стремящихся изведать какую-нибудь опасность, им кажется, что с ними не может случиться ничего плохого, они не могут потерпеть поражение. Как правило, результаты плачевны.

Можно обнаружить чувство предопределения у людей, оставшихся невредимыми во время какого-нибудь ужасного происшествия, например, они могут быть свидетелями какого-нибудь ужасного происшествия, например, какой-нибудь катастрофы и при этом не пострадать. В результате они начинают чувствовать, что предназначены для высших целей.

Мы знали человека с похожим чувством, которому однажды довелось пережить опыт, отличный от его ожиданий, после чего он совершенно потерял смелость и был чрезвычайно подавлен - рухнула его основная опора.

Когда его спросили о ранних воспоминаниях, он поделился весьма значимым для него переживанием. Он рассказал, что однажды собирался пойти в Венский театр, но что-то его задержало. Когда же, в конце концов, он приехал в театр, оказалось, что произошел пожар. Театр сгорел, но он спасся. Можно себе представить, как такое событие повлияло на развитие у этого человека веры в свое высокое предназначение. И все шло хорошо до тех пор, пока крушение его отношений с женой не сломало его.

О значении фатализма можно много говорить и писать. Он влияет на народы и цивилизации так же, как и на отдельных людей. Однако со своей стороны нам хотелось бы лишь подчеркнуть его связь с источником психической активности и стилем жизни. В большинстве случаев вера в предопределение - это трусливое бегство от задачи прожить свою жизнь с пользой для других. Именно по этой причине часто поддержка оказывается воображаемой и непрочной.

Зависть, мужской протест и сексуальные проблемы

Одна из базовых установок, свойственная приятельским отношениям - это зависть. Завистливость является очевидным признаком неполноценности. Правда, природе каждого из нас не чуждо определенное чувство зависти, которое, не будучи слишком интенсивным, не приносит вреда. Однако следует сознавать, насколько полезно для нашей жизни чувство зависти, которое вполне можно себе позволить в работе, стремлении к успеху, в столкновениях с трудными ситуациями. В перечисленных случаях до известной степени оно нам даже может помогать.

Совсем другое дело - ревность, которая является намного более сложной и опасной установкой, так как ни в каких ситуациях не может приносить пользу личности Более того, ревность - это результат сильного и глубокого чувства неполноценности. Как правило, ревнивый человек боится не удержать своего партнера, и в тот самый момент, когда он хочет управлять им и влиять на него, различными проявлениями ревности он только выдает свою слабость.



Исследуя прототип такого человека, можно обнаружить у него ощущение потери или лишения. Всякий раз, сталкиваясь с ревнивым человеком, полезно обратиться к его прошлому и проверить, не имеем ли мы дело с человеком, ранее отвергнутым, живущим в постоянном ожидании того, что это повториться вновь.

Перейдем от общей проблемы зависти и ревности к рассмотрению очень специфического типа зависти - зависти со стороны женского пола к превосходящей социальной позиции мужского. Встречается множество женщин и девушек, которые хотят быть мужчинами. Эта установка вполне обоснована, так как если посмотреть на вещи беспристрастно, на ведущих местах в нашей культуре можно увидеть мужчин; они более ценимы, поощряемы и уважаемы, чем женщины. С точки зрения морали - это не правильно и нуждается в коррекции.



В настоящее время девочки видят, что мужчины и мальчики чувствуют себя в семье гораздо комфортнее, их не утомляют мелочами, они намного свободнее в различных жизненных ситуациях, и эта высшая свобода мужского пола заставляет девочек чувствовать неудовлетворенность своей ролью. Они пытаются действовать, как мальчики. Подражание мальчикам проявляется по-разному. Например, можно стремиться одеваться, как мальчики, и это нередко находит поддержку у родителей, так как общепризнано, что одежда мальчиков удобнее.



В общем, некоторые из этих действий полезны и не нуждаются в исправлении. Однако среди них есть и бесполезные установки, например, когда Девочка хочет, чтобы ее называли мужским именем, и впадает в ярость, если другие не следуют ее прихоти. Если подобная установка не является простой шалостью, и скрывает что-то в глубине, она может быть весьма опасной. В дальнейшем в жизни этой девочки может возникнуть неудовлетворенность своей сексуальной ролью, отвращение к браку, а в случае замужества - отвращение к сексуальной роли женщины.

Не стоит с предубеждением относиться к тому, что женщина носит короткую одежду, так как это может быть вполне оправдано соображениями удобства. Обучаться, как мужчина, и иметь одинаковую с мужчиной работу - также может соответствовать естественным наклонностям женщины. Но чувство неудовлетворенности своей женской ролью и стремление усвоить пороки мужчин - являются опасными для жизни женщины.

Эта опасная тенденция проявляется в подростковом возрасте, так как именно тогда незрелый разум девочки начинает ревниво относиться к привилегиям мальчиков, отравляя ее жизнь свойственными ревности переживаниями. Появляется желание подражать мальчикам. А комплекс превосходства в данном случае является одной из форм бегства от надлежащего развития.

Как мы уже говорили, все это может привести к тому, что женщина не будет расположена вступать в любовные отношения или брак. И дело даже не в том, что она не захочет выйти замуж - ведь в нашей культуре быть незамужем воспринимается как поражение - и даже те девушки, которые совершенно не заинтересованы в браке, хотят стать замужними.

Тот, кто считает, что отношения полов должны основываться на принципе равенства, не должен поддерживать этот "мужской протест" женщин. Равенство полов должно соответствовать естественному положению вещей, в котором мужской протест - это слепой бунт против реальности, содержащий сильный комплекс превосходства. Если посмотреть еще глубже, этот протест может отрицательно сказаться на всех половых функциях личности. Могут возникнуть весьма серьезные симптомы и расстройства, и если исследовать их вплоть до первопричин, то они, как правило, обнаруживаются в детстве.

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Встречаются также и мальчики, которые хотят быть похожими на девочек, хотя такие случаи намного реже, чем описанные выше. Эти мальчики хотят подражать не обычным девочкам, но определенному типу с характерной для него манерой флиртовать и вести себя излишне кокетливо. Они имеют обыкновение пудриться, носить украшения и придерживаться тактики маленьких кокеток. Все это также одна из форм комплекса превосходства.

В большинстве подобных случаев обнаруживается, что мальчик рос в такой обстановке, где во главе всего стояла женщина. Поэтому он развивался, подражая матери, а не отцу.

Как-то к нам на консультацию пришел юноша с определенными сексуальными проблемами. Он рассказал, что всю свою жизнь провел рядом с матерью. Отец в их семье был пустым местом. Перед замужеством мать была портнихой и продолжала этим заниматься долгие годы. Мальчик, постоянно находившийся рядом с ней, заинтересовался тем, что она делала, начал шить, рисовать модели женской одежды и тому подобное. Значимость матери для этого мальчика можно увидеть по тому, что, ожидая ее, он в четыре года научился узнавать время и вдохновленный радостью ее возвращения, различал положение стрелок и их движение.

В дальнейшем, в школе он вел себя скорее как девочка и никогда не принимал участия в мальчишеских играх или спорте. Мальчики смеялись над ним, и со временем даже начали целовать его, как они часто делают в таких случаях.



Однажды в школьном театре была постановка какой-то пьесы, и как вы, наверное, догадались, наш мальчик играл в ней роль девочки. Он сыграл ее так убедительно, что многие в зрительном зале действительно подумали, что играла девочка, а один из зрителей даже влюбился в него. Таким образом, мальчик понял, что даже если он не добьется успеха как мужчина, его могут высоко оценить в женском качестве. Это-то и стало источником его дальнейших сексуальных проблем.опубликовано econet

Отрывок из книги Адлера Альфреда об индивидуальной психологии "Наука жить"

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