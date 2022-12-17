От развода или расставания родителей страдают дети любого возраста

Страшно, когда ребенок оказывается один на один со своей болью

Дети напрямую зависят от того, что происходит у них в семье. Любой конфликт, на каком уровне он бы ни происходил, отражается на самочувствии ребенка и на его поведении в разных ситуациях, и, прежде всего - школьной, где ребенок проводит значительную часть своей жизни.

Немецкий психолог-медиатор (специалист по разрешению конфликтов) B. Stern-Ladner говорит, что от развода или расставания родителей страдают дети любого возраста.

И даже не сам развод или разъезд родителей особенно тяжел для них, а напряженные конфликтные отношения родителей до, во время и после развода, так как, как правило, сами дети находятся в хороших отношениях с обоими родителями. Они зависят от родителей и поэтому легко могут быть вовлечены в конфликт лояльности (когда от них могут требовать предпочтения одного родителя другому).

Насколько многообразны дети, различаются по условиям конфликты, настолько же не схожа и реакция детей на развод и расставание родителей. Часто в поведении детей появляются различного рода странности. Затянувшаяся, сложная, удручающая семейная ситуация повышает риск психических расстройств, склонность к суициду, а позже и трудности в выборе партнеров в жизни.

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Но конечно, столь серьезные последствия не наступают сразу. Особенно трудно ребенку в том случае, если разрыв родителей произошел внезапно, неожиданно для него. Конечно, от детей ничего нельзя скрыть, любые разногласия в семье они чувствуют, даже если взрослые стараются ничем их не показывать ребенку. И все же дети всегда надеются на лучшее, а лучшее для любого ребенка - это полная семья, где папа и мама живут вместе с ним, и даже ссоры кажутся такими родными, тем более, что они всегда заканчиваются примирением. Дети почти всегда противятся разводу родителей, хотя этот протест не обязательно проявляет себя непосредственно.

Исключение составляют случаи, когда один из родителей (чаще это бывает отец) на протяжении долгого времени ведет себя строго и даже жестоко по отношению к жене и ребенку. Еще одна ситуация "принятия" ребенком расставания родителей - это когда у ребенка сложилась тесная эмоциональная (ее еще называют симбиотической) связь с одним из родителей, а другой родитель почти все время на работе, не упуская случая загулять и "сходить налево". При этом по отношению к ребенку этот родитель может проявлять себя исключительно позитивно, хотя и делает это изредка. Но, постоянно наблюдая, как мама страдает, ребенок, находящийся с ней в симбиотических отношениях начинает испытывать страдания с той же интенсивностью, что и мать. Ведь такой симбиоз предполагает "срастание" на эмоциональном уровне. Но если мать может стремиться оставаться в отношениях с постоянно травмирующим ее мужчиной ради ребенка: "ребенку нужен отец", то у ребенка, в данном случае, такой мотивации нет, и он может даже начать подталкивать мать к разводу. (Я говорю здесь о матери, но бывает, хотя и значительно реже, в такой ситуации оказываются и отцы, когда мама ребенка, например, злоупотребляет алкоголем или заводит "роман" на стороне).

Непростой является и ситуация, когда родители разъехались, но не развелись. И ребенок живет в тревоге: а вдруг все наладится? Может быть, мы еще сможем быть вместе? Или испытывать страх от того, что может вернуться тот ужас, в котором семья жила в последнее время.

Но даже в тех случаях, когда ребенок согласен с тем, что родителям лучше разойтись, он все равно страдает.

Одним из наиболее типичных чувств ребенка в ситуации развода является вина. За что, спросите вы? Как ни парадоксально это звучит, но дети часто испытывают чувство вины за развод родителей. Причина этого кроется в том, что ребенок часто оказывается орудием борьбы между членами семьи и средством воздействия друг на друга. "Как ты обращаешься с ребенком?!"- говорит теща своему зятю, когда тот пытается наказать сына за "двойку". Или жена мужу (впрочем, бывает и наоборот): "Посмотри, как ведет себя ТВОЙ сын, полюбуйся на плоды своего воспитания!".

В некоторых семьях эмоциональные отношения строятся только через ребенка, а проблемы ребенка - единственный источник чувств в отношениях. К сожалению, только негативных. Ведь отношения не выносят лишь одного - равнодушия. А если есть конфликт - значит, все не так уж плохо. Одна 12-летняя девочка сказала своему отцу, когда он стал извиняться перед ней за то, что он и ее мама "выясняли отношения" при ней: "Раз вы выясняете отношения, значит, они у вас еще есть".

Но от постоянного "выяснения отношений" люди устают. И это - одна из возможных причин развода. И если даже ребенок является только одним из множества поводов для ссор, то этого достаточно, чтобы он чувствовал свою ответственность за отношения родителей. И вину за их развод.

А еще очень "удобный" повод взять на себя вину за развод родителей - отсутствие у ребенка правдивой информации о его причинах. Когда приходится додумывать, то легко прийти к выводу о своей неполноценности, которая и могла стать причиной того, что родители развелись! В этом нет ничего рационального, но для души, оказывается, вовсе необязательны разумные доводы.

При разводе нарушается то динамическое равновесие системы, которое позволяло семье сохранять целостность. Новая жизненная ситуация требует новых навыков жизни, отношений, а так же иного распределения семейных обязанностей и финансов. А если родители еще и в конфликте, и пытаются "разделить" между собой не только имущество, но и ребенка? Это порождает разлом и в душе ребенка. "Простое" решение о том, на чьей он стороне в конфликте, в котором он плохо разбирается, невозможно принять, поскольку надо выбирать между двумя родными людьми. В данном случае это все равно, что выбирать, какую лучше себе ногу оставить: правую или левую? К сожалению, окружающие не могут этого понять, а ребенок - выразить.

В ситуации развода ребенок становится чрезвычайно уязвимым. И нуждается в поддержке со стороны окружающих.

Сложность заключается в том, что часто он не имеет возможности получить полноценную эмоциональную поддержку в семье, поскольку каждый ее член, от бабушки до младшего брата, погружен в свои собственные переживания, а то и активно участвует в конфликте. Часто родители просто не знают, как помочь ребенку пережить развод и потерю устойчивости, и обрести новую стабильность в новых условиях. Ребенок может пробовать обращаться к ним за помощью и поддержкой, а, получая отказ, замыкаться в себе.

И тогда ребенок оказывается один на один со своей болью. У ребенка могут начаться нарушения сна, а, приходя в школу не выспавшись, он становится невнимательным, что сказывается на его успеваемости (вот хорошая пища для чувства вины!). Стресс, связанный с разводом родителей может и сам по себе привести к тому, что ребенок становится рассеянным, часто не слышит, когда к нему обращаются. Соответственно, домашние задания или перестают записываться и выполняться, или выполняются гораздо хуже, чем раньше.

Некоторые дети, наоборот, становятся чересчур чувствительными к обращениям в свой адрес, болезненно и агрессивно реагируя на любые замечания, особенно со стороны учителей. Так может проявлять себя то самое чувство вины, речь о котором шла выше. Ведь чувство вины - это самое невыносимое чувство, и организм старается избавиться от него любой ценой. Или же таким образом ребенок заявляет о том, что ему очень плохо, как бы кричит: "Помогите, мне так больно!".

При этом прямо попросить о помощи, да просто рассказать кому-либо постороннему о том, что с тобой происходит, бывает немыслимым, ведь "если моя семья развалилась, значит, я не полноценен"! Ребенок в этом случае может испытывать стыд, который мешает поделиться с друзьями. Кроме того, царящее в душе смятение чувств и мыслей очень трудно бывает облечь в связную речь. Страх быть не понятым - это стена, которую очень трудно преодолеть. И любая неудачная попытка достичь понимания делает ее еще выше и крепче.

Проще всего такого понимания можно добиться от друзей. Поддержка со стороны сверстников может стать существенной помощью в переживании развода. Но друзья обычно не знают, как быть теперь с этими чувствами, у них может не быть своего подобного опыта, или, что еще хуже, они до сих пор не пережили развод своих родителей, и злы на мир взрослых, который их предал. Поэтому их способность помочь в этой ситуации весьма ограничена. Здесь нужна помощь более опытного человека. Таким человеком для ребенка в этот непростой период, кроме родственников, может стать педагог, например, классный руководитель, или профессиональный семейный психолог.

Для того, чтобы иметь возможность помочь ребенку, важно для начала узнать, что с ним происходит. Любые изменения в поведении или успеваемости ребенка должны насторожить взрослого и побудить провести свое маленькое расследование. При этом на прямой вопрос "Что случилось?" ребенок вряд ли сможет вам ответить. Но задать его нужно в первую очередь, и сделать это наедине, в психологически безопасной для ребенка ситуации. Ребенок может не отвечать на этот вопрос по разным причинам.

Быть может, ему стыдно об этом говорить, или он не достаточно вам доверяет (хороший повод задуматься, все ли я делаю правильно в своих отношениях с ребенком?). А еще часто он действительно не понимает, чем вы можете помочь. И взрослый в этой ситуации не должен давить на ребенка, вынуждая его ответить на свой вопрос. Ведь это не единственный способ узнать правду. "Хорошо, ты имеешь право не говорить о своих трудностях, но помни, что я готов(а) прийти к тебе на помощь, если это необходимо. И ты можешь рассчитывать на то, что я не стану рассказывать о том, что узнаю, другим людям без твоего согласия".

Вы спросите, а зачем пытаться спрашивать, если вероятность получить искренний ответ столь невелика? Это необходимо сделать для того, чтобы проявить свое уважение к ребенку и его праву самому распоряжаться своей тайной, показать свое доверие к ребенку и свою заинтересованность в нем. И тогда вам будет проще снова начать с ним разговор (а ему с вами), и, возможно, получить достоверную информацию о происходящем у него в душе. Кстати, порой само проявление такого интереса к ребенку со стороны взрослого действует на ребенка мобилизующее, помогая ему вернуться к нормальной жизни.

Какой может быть эта помощь? Во-первых, это поддержка, направленная на повышение и стабилизацию самооценки. Нужно стараться говорить ребенку о тех сильных сторонах, которые у него есть. Стараться быть позитивным по отношению к нему, не столько ругать за "двойки", сколько обсуждать причины их появления и возможные шаги по их исправлению. Помните, что любой ребенок в глубине души знает, что он хороший. И если вы начинаете замечать в нем преимущественно это хорошее, у него появляется стимул - "хоть кому-то я симпатичен". А не подкрепляемое негативное поведение будет угасать…

Если ваши отношения с ребенком достаточно доверительны, и он не боится делиться своей болью, то ваша задача: проявлять сочувствие, противостоять чувству вины ребенка ("Ты не можешь отвечать за проблемы взрослых") и повышать его самооценку: "Ты переживаешь, тебе трудно, но ты продолжаешь жить, учишься, стараешься справиться с негативными переживаниями, и это вызывает у меня уважение". А так же помогать строить позитивное будущее, в котором ребенок сможет избежать ошибок родителей.

Для детей в эмоционально напряженном состоянии характерны категоричные суждения о будущем, типа "Я никогда не выйду замуж! Зачем мне такие страдания?" В этом случае взрослому не нужно пытаться переубедить ребенка, лучше признать его право так думать: "Сейчас тебе трудно, и такие мысли понятны мне", и акцентировать внимание ребенка на том, что именно сейчас у него есть возможность сделать что-то, чтобы суметь по-другому распорядиться своей жизнью.

Если же ребенок "закрывается", уходит от контакта с вами, тогда нужно обратиться к психологу, чтобы дать ему возможность эмоционально отреагировать травмирующие переживания в безопасной обстановке. А так же самому получить поддержку и рекомендации, как правильно пережить этот трудный период.

Терпение, настойчивое доброжелательное внимание и такт - лучшие союзники родителя в этом нелегком деле - помочь ребенку восстановить целостность своей души, расколотую в результате конфликта между близкими ему людьми. Не все зависит от вас, но каждое вовремя сказанное слово помогает еще одному осколку Любви встать на свое место, и перестать ранить себя и других. А значит, боли в нашем мире станет чуточку меньше. опубликовано econet

Автор Александр Шадура

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