Если до сих пор вам попадались не те мужчины - значит у вас просто не те критерии выбора...

У многих женщин не получается устроить личную жизнь, потому что постоянно попадаются так называемые "не те мужчины".

Он может быть нежным и заботливым, но скучным или женатым.

У других несовместимые с отношениями увлечения - вроде спорта или охоты за юбками.

Третьи хороши только в чем-то одном: постели или общении.

В общем, постоянно приходится чем-то жертвовать и это делает продолжительные отношения невозможными - рано или поздно понимаешь, что отдала в жертву уже всю себя (при этом сам он считает себя просто совершенством).

И такие мужчины попадаются снова и снова, а оставаться просто лишенной личного счастья и любви не хочется. Дело тут не в том, что подходящих мужчин не существует, а в том, что вы к ним не подходите. В буквальном смысле - обходите девятой дорогой, потому что выбираете совсем других, руководствуясь неверными критериями. Как при покупке красивых туфлей, в которых невозможно ходить.

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Эти критерии возникли не просто так, даже если вы не помните, как они возникли. Такие вещи закладываются на уровне бессознательного, которое занимается самым важным в жизни:

обеспечением работы вашего организма,

сохранением здоровья,

возникновением чувств или столь загадочной любви.

И дело в том, что бессознательное очень доверчиво по отношению к первым в вашей жизни учителям - родителям и близким. А насколько верны их представления о личной жизни и том, что вам на самом деле нужно? И сколько бы человек ни сопротивлялся этому программированию, желудок всегда остается умнее мозга. Потому что желудок умеет тошнить - т.е. избавляться от запиханной в него вредной информации - а мозги нет.

Если до сих пор вам попадались не те мужчины - значит у вас просто не те критерии выбора. А они работают как фильтр, который что-то пропускает в ваше восприятие и жизнь, а что-то просто не пролазит сквозь решетку фильтра. Такие фильтры конечно необходимы - чтобы не связать свою жизнь неизвестно с кем. Но полезны они только если работают правильно, а не наоборот: наполняя вашу личную жизнь заготовками и мусором.

Как научиться выбирать достойных мужчин, а не однодневок, способных в лучшем случае порадовать на одну ночь? Конечно же, изменив свои критерии выбора. Потому что, пока вы точно не знаете кого и зачем хотите встретить, даже оказавшись рядом вы не поймете, что встретили его и пройдете мимо.

Особое значение имеют следующие критерии выбора:

1 - обязательные качества партнера;

2 - желательные (но не обязательные) качества партнера;

3 - нежелательные качества партнера;

4 - абсолютно неприемлемые качества;

5 - что я хочу и могу дать в нашем союзе, чего не даст ему любая другая;

6 - что я хочу получить в нашем союзе;

7 - что самое главное в нашем союзе, ради чего все затевается (самый важный смысловой критерий).

Для хорошего результата такие критерии нужно вписывать не в блокнот, а в собственное бессознательное. Сознанием-то вы можете и понимать, что стоит выбирать других. Даже можете разработать список новых, более удачных критериев - чтобы скажем завязывать отношения не с чмо-мачо, а с достойными мужчинами. Но вот от чувств никуда не деться: они почему-то все равно возникают только к "не тем мужчинам".

Потому что изменить бессознательные критерии отбора можно только на языке бессознательного, а не героически в сотый раз давая себе обещание больше так не вляпываться.

Потому что сознательная часть на самом деле настолько мало участвует в этом, что заводя новые отношения вы часто даже не подозреваете, насколько не вписываетесь в жизни друг друга ни характером ни привычками.

"Одинокий волк" - дурацкое выражение тех, кто не знает, что волки - это вторые после лебедя самые верные животные. Они создают пару практически на всю жизнь с одной единственной волчицей. Но люди, к сожалению, часто просто лишают себя такой возможности, следуя ограничивающему пониманию самой любви.

Чтобы освободиться от ограничений, стоит усвоить сознательно или методами терапии 7 убеждений:



1 - любовь не может быть страданием или жертвенностью. А если может - то это лечится. Не путайте любовь с трагедией;

2 - в любви нет места спорам и выяснениям отношений. Иначе это уже не любовь, а воспитание - перестаньте регрессировать до уровня детского садика;

3 - любят не "за что-то", а просто так. Вы не на базаре или биржевых торгах;

4 - о своей любви можно говорить. Даже если это запрещено этикетом, к счастью это еще не запрещено законом;

5 - показывать как важна для вас чья-то любовь - это не проявление слабости. Перестаньте изображать бесчувственный труп;

6 - вы заслуживаете той любви, которой пожелаете. Поэтому перестаньте цепляться по принципу "бери то, что дают". Любовь не товар. Это пламя, которое один разжигает в другом;

7 - любить себя МОЖНО. Если иначе, то не удивляйтесь, что никто другой не может вас полюбить.

И, конечно, даже пройдя терапию и исправив свои критерии выбора вам все равно придется выбирать, чтобы найти идеального партнера.

Для этого воспользуйтесь советами Аллана и Барбары Пиз:

"К 2009 году население Земли составляло 6,744 миллиарда человек. 50,5% из них мужчины, а 49,5% — женщины. 3,8 миллиарда человек находились в возрасте от 18 до 60 лет. Даже если предположить, что 80% из них приходится на страны третьего мира, сидит в тюрьме или психбольнице или просто недоступны, все равно остается 380 миллионов нормальных представителей противоположного пола. Примерно каждый пятидесятый такой представитель вам вполне подходит, а значит, на Земле проживает 7,6 миллиона человек, которые могут заставить ваше сердце биться чаще. Если хотя бы у каждого пятого из них ценности и убеждения совпадают с вашими, то в вашем распоряжении 1,52 миллиона идеальных партнеров, которые только и ждут встречи с вами.

Поиск идеального партнера — все равно что торговля. С чем большим количеством покупателей вы встретитесь, тем выше вероятность заключения выгодной сделки. В торговле типичное соотношение для товара стоимостью 1000 долларов составляет 5/4/3/1. Это означает, что каждые из 5 покупателей, обратившихся к продавцу:

4 вступят в разговор,

3 прослушают всю предложенную им информацию и

1 согласится сделать покупку.

Лучшие торговцы мира не тратят свою жизнь на то, чтобы дождаться единственного покупателя, они находят всех пятерых человек и вступают с ними в контакт.

Успех торговца определяется тем, насколько часто он вступает в контакт с пятью новыми покупателями, а не тем сколько людей покупает у него товар.

То же самое справедливо и для влюбленных. Успеха добиваются не те, кто сидит дома и ждет прекрасного принца или принцессу. Нужно проявлять активность и встречаться с как можно большим количеством людей. Проще говоря, нужно быть максимально общительным человеком. Как уже было сказано, в мире живет 1,52 миллиона потенциальных идеальных для вас партнеров, но в данный момент они не подозревают о вашем существовании. Вам просто нужно их найти.

Встретить идеального партнера или партнершу в пабе или ночном клубе вряд ли удастся, потому что в такие места люди ходят для того, чтобы найти случайных партнеров, а не спутников жизни. Выберите что-то такое, чему вам хотелось бы научиться, например, дайвинг, а затем запишитесь в группу и совершайте вылазки по выходным. Вы овладеете полезным навыком и познакомитесь с массой новых людей.

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Вы встретитесь с людьми, с которыми мгновенно установится полное взаимопонимание — ведь вас объединяют общие интересы. Вполне возможно, что их убеждения и ценности тоже совпадают с вашими. У вас появятся новые друзья любого пола, которые могут познакомить вас со своими друзьями. Круг общения невероятно расширится.

Поиск партнеров — все равно что торговля. И то и другое — числовая игра".опубликовано econet.ru

Автор Игорь Ладанов

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