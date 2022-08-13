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Иногда они возвращаются

Источник: b17.ru 13 августа 2022 7406
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Наши бывшие партнеры. Наше прошлое. Показывает, что все еще живо и говорит "Я все еще часть твоей настоящей жизни".

Иногда они возвращаются

Наши бывшие партнеры. Наше прошлое. Случайным письмом или встречей. Случайно найденным архивом переписки. И рецидивирует в нас. Показывает, что все еще живо, течет по нашим венам, заставляет биться сердце быстрее, держит в натяжении каждую душевную струну. "Я все еще часть твоей настоящей жизни", словно говорит прошлое.

Иногда они возвращаются

И ты такой думаешь "блин.....", "ну а как же, почему же". И после долгих месяцев или даже лет спокойствия начинаешь искать причины и возможности. "А вдруг..." - думаешь ты. 

И весь здравый смысл затуманивается в этот момент одним единственным "раз так живо, раз 120 ударов в минуту, значит есть смысл". 

Дальше события могут развиваться по-разному. 

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Кто-то решается на еще один заход "в одну и ту же реку". Кто-то затягивает себя в тугой морской узел и переживает как вскрывает ожившая боль. И все ровно до того момента, пока вдруг не вспоминаешь, почему прошлое стало носить именно такой статус, а не статус "продолжающегося настоящего". 

Вспоминаешь, что когда-то все попытки уже сделаны. И они разбились о невозможность. Свою или партнера продолжать дальше совместное путешествие. 

Вспоминаешь, почему когда-то была поставлена точка, а не многоточие, запятая или знак вопроса. 

И в этот момент ты трезвеешь. Сердце замедляет свой ритм. Боль отпускает. Давая прошлому оставаться. Но только в архивах памяти и переписки. Не претендуя на настоящее.

Иногда они возвращаются

То, что могло случиться в паре самого хорошого уже случилось. И если в какой-то момент кто-то один из пары, или оба решают поставить точку - это о признании ограничений возможностей пары. О том, что ресусры для совместности закончились. И дальше для каждого может случится что-то хорошее, но уже по отдельности. 

И важная составляющая прощания - это благодарность. Конечно, приходящая не сразу, а дающая сначала место разному - злости, разочарованию, боли, грусти. Но потом все же благодарность, не только за то, что все могло случиться и встреча состоялась. Но и за то, что она закончилась, давая возможность каждому из двоих рождаться чему-то новому и важному. опубликовано econet.ru

Автор Оксана Боломатова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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прошлое надежда точка благодарность психология отношения любовь

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