Казалось бы, вы должны быстро понять или хотя бы почувствовать, что находитесь на грани эмоционального выгорания, но это не всегда получается

Синдром эмоционального выгорания был введен в практику в семидесятые годы прошлого века для обозначения эмоционального истощения, возникающего в результате длительного рабочего стресса. Оно происходит незаметно, и его симптомы легко спутать с другими негативными факторами, например, с простудой или плохим начальником. Казалось бы, вы должны быстро понять или хотя бы почувствовать, что находитесь на грани эмоционального выгорания, но это не всегда получается.

Эмоциональное опустошение

Вот 7 явных признаков того, что вы переживаете сильнейший психологический стресс, и рекомендации, как все исправить.

1. Вы стали слишком циничны

В вашей речи появилось больше сарказма, чем раньше? Отпускаете язвительные шуточки друзьям, хотя они всегда были к вам добры? Задумайтесь о том, что из происходящего в вашей жизни стало причиной такой циничности? Если вы все чаще выступаете в амплуа старухи Шапокляк и мешаете жить другим людям, это нередко свидетельствует о том, что вы переживаете стресс.

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2. Вам хочется бежать на край света

Возникло желание бросить все к чертям и купить билет в одну сторону до Бали? Мечтаете о том, чтобы исчезнуть с радаров и сбежать в другую страну? Психологи говорят, что это может быть симптомом эмоционального опустошения. Уклонение — это способ справиться со стрессом, когда вы пытаетесь дистанцироваться от своей работы или уклониться от нее, потому что в тщетной погоне за быстрым успехом вы тратите слишком много сил.

3. Вы допускаете ошибки в простых вещах

В последнее время у вас все валится из рук? Забыли о годовщине свадьбы, потеряли нить беседы на деловом завтраке? Такое неожиданное отсутствие внимания к деталям является тревожным симптомом, свидетельствующим о выгорании. Если вы постоянно что-то забываете и испытываете трудности с выполнением повседневных обязанностей, постарайтесь избавиться от стресса.

4. Вы все время испытываете усталость

Вы проводите восхитительное солнечное воскресное утро, валяясь в постели? Подобная бездеятельность является классическим признаком выгорания, особенно в том случае, когда этот день, в который вы решили выспаться за всю неделю, не снимает накопившуюся усталость. Эмоциональное опустошение — это явный признак рабочего стресса.

5. Вы всегда недовольны

К концу рабочего дня вы готовы кидаться на стену? Вам кажется, что вас окружают враги и завистники? Возможно, так оно и есть. Но обычно эти ощущения означают, что вы перегорели на работе. Американские психологи утверждают, что сотрудник, который, пытаясь сделать карьеру, доводит себя до полного опустошения, зачастую склонен объяснять свое состояние кознями коллег. Хотя на самом деле виной всему является его чрезмерная активность на работе, вызванная честолюбием.

6. Вы сомневаетесь в своих силах

Вы приложили много усилий для того, чтобы добиться успеха в своей области, так почему же в последнее время вас терзают сомнения в собственной компетентности? Подобное чувство неудовлетворенности собой является классическим признаком выгорания и может быть присуще любому человеку, который слишком усердно трудился для достижения поставленных целей, будь то врач или спортсмен. Успех в профессии связан с постоянным стрессом, и ваше сознание не всегда может с ним справляться.

7. Вы все время плохо себя чувствуете

Не отпускают головные боли? Постоянно подташнивает? Вы все время задыхаетесь? Если врачи не могут поставить вам точный диагноз, проанализируйте свой рабочий график. Именно такой совет дают специалисты, изучающие связь между жалобами на ухудшение самочувствия и выгоранием. Иногда рабочий стресс может привести к серьезной проблеме для здоровья. «При высокой степени выгорания может последовать быстрое ухудшение самочувствия, начиная с обычной простуды и вплоть до болезни сердца», — утверждает один из авторов исследования, посвященного этой проблеме.

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Советы, как все исправить:

Если вы заметили у себя хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, пора придержать коней и изменить что-то в своей жизни.

Этот список поможет вашему вдохновению:

Выделите время для общения с друзьями, встреча с которыми всегда поднимает вам настроение. Пусть это будет означать, что вам придется отказаться от какой-то работы, но ведь ради этого все и затевалось, не так ли?

Сделайте что-нибудь приятное для себя любимого. Сходите в спа-салон или купите билеты на популярное шоу. Неважно, что это будет, главное — получить удовольствие от жизни, ради которой вы так усердно трудились.

Сократите список дел на день. Если вы забываете о каких-то важных вещах, скорее всего, вы взвалили на себя больше обязанностей, чем реально можете осилить.

Обсудите тревожащие вас рабочие моменты со своим начальником. Может показаться, что неразумно выказывать свое недовольство положением дел тому, кто, по вашему мнению, виновен в сложившейся ситуации. Однако если эта беседа пройдет в рамках конструктивного диалога, а не конфликта, возможно, вам, наконец, удастся избавиться от напряжения.

Пересмотрите свои профессиональные ориентиры , чтобы вновь ощутить вкус к работе. Выгорание, связанное с опустошением, зачастую связано с тем, что вы устали именно от выполнения рутинной работы, которую вам приходится выполнять изо дня в день.

Попытайтесь найти для себя новые вызовы в выбранной вами сфере деятельности. Вступите в организацию, которая связана с той областью вашей профессии, где вы хотели бы обрести новый опыт.

Возьмите отпуск! Отдых — это не бегство от действительности. Считайте это рекомендацией врача. Возможно, для того, чтобы прийти в себя, вам просто необходимо поваляться недельку на пляже. опубликовано econet.ru

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