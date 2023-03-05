Со временем я заметила, что не успеваю разглядеть мужчину до того, как меня захватит вихрь гормонов

Любовь – это то, что пронизывает всю жизнь

В юности я была уверена, что любовь – это огромное, всепоглощающее чувство, что только с ней жизнь имеет смысл, точнее, только ради нее и стоит жить. Тогда любовь представлялась и содержанием, и самой большой целью в жизни. Мне казалось, что любовь именно в том, чтобы полностью слиться с человеком, стать с ним одним целым, чтобы дышать в унисон, видеть мир одними глазами и одинаково его чувствовать. Я даже влюблялась с такими ожиданиями. А потом, естественно, разочаровывалась. Потому что человек оказывался живым и неидеальным. Более того, со временем я заметила, что не успеваю разглядеть мужчину до того, как меня захватит вихрь гормонов.

Когда я пережила кризис среднего возраста, начала лучше понимать себя, свои чувства и чувства других, я ощутила, что любовь – это нечто, абсолютно отличное от того, что мы привыкли о ней думать. Сейчас я убеждена, что любовь лучше всего описывается с точки зрения божественного смысла. Сострадание, терпение и прощение, поддержка, сопереживание, разделение ответственности. Очень много частицы “со” – вместе, на двоих. Со-радость, со-восторг, со-чувствование жизни. И да, конечно же, физическое со-единение, люди мы, как же без этого?

“Любить, чтобы стать одним целым”. Сейчас я не хочу ни с кем становиться целым. Я достаточно целостная сама. Не половинка человека, а полноценный человек. Другой, отличающийся от мужчины, но завершенный. В каждом из нас есть и мужское, и женское начало. Но в женщине чуть больше женской энергии, в мужчине – мужской, и вместе мы – абсолютная гармония. Я буду нежностью и вдохновением в его начинаниях, а он уверенностью и поддержкой – в моих.

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“Полностью слиться с человеком”. Я не хочу ни с кем сливаться, я хочу видеть человека. А чтобы его видеть, нужна дистанция. Пусть не очень большая, но дистанция.

Я хочу уважать его, ценить все его достижения и отмечать успехи. Он – человек, а не только дух, но человек, который понял свою сверхзадачу и реализуется здесь по максимуму. Я хочу гордиться им и хочу, чтобы он гордился мной. Мы оба прошли большой путь к этой встрече, мы многое сделали и испытали. И не считаться с этим – значит, признать, что мы жили зря. Наши миры пересекаются, но никогда не сольются. Что-то мы делаем вместе, а что-то – не будем делать вместе никогда, и тем будем интересны друг другу. Мы счастливы вместе и счастливы врозь, если придется, но немножко грустя. Твой человек есть, живет, счастлив, и это главное.

“Дышать в унисон, видеть мир одними глазами и одинаково его чувствовать”. Я не хочу, чтобы мужчина дышал со мной в одном ритме, пусть дышит в своем. Но я буду рада, если эта синхронизация когда-то случится естественным путем. Хорошо, если наше видение мира будет во многом совпадать, и наше частичное несовпадение нам обоим даст развитие. Я хочу понимать, как видит мир мой мужчина, и хочу, чтобы он уважал мои представления.

Наши взгляды на жизнь во многом похожи, но не совпадают абсолютно. Но для нас имеют значение одни и те же ценности: совесть, честь, достоинство, ответственность. Одинаково чувствовать я бы хотела в том смысле, что его мышление такое же широкое, глобальное, терпимое, надперсональное, как и мое. У него такое же трансцендентальное сознание, как у меня. Ему, как и мне, некомфортно в экстремизме, мы больше тяготеем к восточной философии соединения с жизнью и всем сущим.

Чтобы случилось наше со-творение, у мужчины должна быть Душа, и она у него есть. Только осознание ее делает мужчину великодушным, прощающим, принимающим и умеющим управлять разрушительной энергией, перенаправляя ее во что-то созидательное. Эти качества обязательно как-то проявляются в его поступках и в том, что он создает.

Еще я понимаю, что мой мужчина не может жить с нелюбимыми. Потому что так же, как и я, понимает, что жизнь должна доставлять радость. И если ты что-то о себе понимаешь, то сознательно избавишься от того, что тяготит и делает жизнь трудной и ограниченной. Он рассчитается по долгам и станет свободным.

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Любовь для меня, по-прежнему – и смысл, и самая большая цель. Но сейчас она не связана непосредственно с объектом. Любовь – это то, что пронизывает всю жизнь, она везде.

Сейчас для меня любовь мужчины и женщины – как совместный полет двух взрослых самостоятельных птиц, которые однажды решили быть вместе и смотреть на мир с высоты своего полета. Птицы умеют летать по одиночке, но вместе они чувствуют себя более спокойными и наполненными, мир открывает те уголки, которые были не видны прежде. опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet