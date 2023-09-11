Что и кому должна женщина

Женщины в погоне за признанием и одобрением, верят, что должны всем окружающим и много. И с каждым годом этих «должна» все больше.

Социум вдалбливает нам слишком много «должна», притом что каждая девочка рождается уже с достаточным уровнем долга внутри. Но так как женщины к этому предрасположены, мы принимаем все эти правила игры, и в нашей жизни становится слишком много «должна». И потом попробуй отдели зерна от плевел! Попробуй найти свои истинные ценности, мечты, желания и обязанности.

Женщина никому ничего не должна - но может, если хочет

С чем сталкиваются многие мамочки? С тем, что рожают деток и начинают мучиться в декрете. Чем мучиться? Собственной ущербностью и бесполезностью. Мол, вот у Маши жизнь, она работает, карьеру строит, зарабатывает и тратит, ее уважают. А у меня целый день пелёнки, распашонки, памперсы, срыгивания и на руках таскать приходится. Одно и то же каждый день. Я всего лишь мать в декрете, причем посредственная. Некоторые вот успевают и дом, и пироги, и карьеру параллельно. А я успеваю только покормить-искупать-укачать-погулять. И падаю от усталости.

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А ещё знакомые и родные подбавят, мол, когда на работу выйдешь, а то же совсем станешь курицей! Родители, даже родные родители будут маму настойчиво выталкивать из дома. И ладно бы куда-то в СПА, а то на работу. Мол, ты сейчас занята ерундой и это ничего не значит, это каждый может. Скажи где-то, что ты жена и мама, услышишь презрительное «и все? Всего лишь жена и мама?».

В головах прочно сидит стереотип, что человек успешный и состоявшийся, когда он состоялся где-то там, вдали от дома и семьи.

Вот и гонятся девочки за признанием, одобрением, кому этого не хочется? Хотят, чтобы родители ими гордились, чтобы муж интерес не потерял, чтобы было как себя назвать другим людям. Верят, что должны ещё кому-то, кроме своего мужа и детей. Верят, что должны много, обязательно и без вариантов. И с каждым годом этих «должна» все больше. Должна хорошо выглядеть, не стареть, сама себя обеспечивать, все мочь сама и так далее.

Супруга Стивена Кови, у которой девять детей, признавалась, что эта бесконечная гонка отпустила ее только с рождением седьмого ребёнка. Тогда, качая его на руках, она смогла себе позволить принять и понять, что уже прямо сейчас делает самое главное в мире. Мне это знакомо. Меня начало отпускать с третьим ребёнком. Но ещё есть куда расти в расслабленности.

Нам настойчиво объясняют в школе, телевизоре, в СМИ, что мы должны. Должны быть полезными обществу, не имеем права сидеть дома и быть просто мамами и женами — это же иждивенство! Столько стереотипов! Чего только стоит «сидишь дома — муж уйдёт»! Вот интересно, как это исследовали?

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По моему опыту, в разы чаще мужья уходят от работающих жён, у которых на мужа не остаётся сил. А если женщина не «сидит дома», а творит домашний очаг и занимается собой и семьёй, от неё уйдёт только дурак.

Так должна или не должна?

должна ли женщина строить карьеру? Нет, никому не должна. Но может если и правда хочет.

должна ли женщина работать и зарабатывать деньги? Конечно же нет. Но может, если хочет. Главное, чтобы от всех этих «хочет» не страдало главное, и чтобы это действительно было ее желание, а не напор родителей, мужа, социума.

должна ли женщина рожать много детей? Нет, это необязательное условие. Главное развить в себе материнские качества, а как она это сделает — ей решать.

должна ли женщина быть независимой и самостоятельной? Нет. Она имеет право быть окружённой заботой и опекой до самой смерти. Но если ей хочется вызова, экстрима, слишком много энергии, она может попробовать.

должна ли женщина что-то социуму? Нет. Должна вырастить хороших людей из своих детей, это уже немалый долг. Все остальное — по желанию, если этого мало.

Но.

Должна ли женщина быть красивой? Безусловно да. Красивой не по журнальным стандартам, а так чтобы ее душа светилась через глаза. А главное, должна быть здоровой.

Должна ли женщина заботиться о других людях? Безусловно. То для чего мы и созданы. Мужчины так заботиться не умеют.

Должна ли женщина строить отношения? Да, разумеется. Потому что вся жизнь женщины — это сеть отношений.

Должна ли женщина творить атмосферу дома? Стопроцентно. Никто другой этого не сделает. Но как она это будет делать — решать только ей. Может и сама пол мыть, может и домашним делегировать, может и уборщицу нанять. Главное — чтобы дома было чисто и душевно.

Должна ли женщина учиться любить всем сердцем? Никаких сомнений. Должна.

Вот все это точно должна. А остальное — по желанию. Если есть на это силы, время и прочее. Если и правда хочется, если энергии через край и с лихвой. опубликовано econet

Автор Ольга Валяева

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