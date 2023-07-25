Разочарование в ребенке и обманутые родительские ожидания могут уже с самых ранних лет прервать...

Написать на эту тему меня заставило полученное мною письмо. И я уверена, что это окажется интересным для многих других читателей-родителей.

«Не понимаю, почему моя дочь так неадекватно относится к подаркам – ей кажется, что все ей должны. Она даже не трудится уговаривать нас, когда ей что-то надо – просто ставит нас перед фактом, и всё. Если отказываем – скандалит, обижается. Бросила институт, но работать так и не устроилась. От всех разговоров убегает, ведет себя вежливо и выполняет наши просьбы только тогда, когда ей опять что-то надо. Меня беспокоят здесь две вещи: 1. Она не считает, что у нее тоже есть какие-то обязательства перед нами (учиться, работать, делать что-то по дому) и 2. Такое впечатление, что ей от нас нужны только подарки и деньги, и она умеет их получать манипуляциями и скандалами. Что мы можем сделать, чтобы выбраться из этого круга?».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Я попробую рассмотреть ответ на этот вопрос несколько шире, чем банальное «Что делать?». Ведь если вы не понимаете – что именно происходит с ребенком, с Вами и с вашими взаимоотношениями, выполнением каких-то правильных «советов» - Вы проблему не решите.

БРАТЬ И ДАВАТЬ

Вариации на тему «Брать и Давать» меня как психолога интересуют уже много лет. А ведь здесь речь идет именно об этом! Мы ей даем, и она это не просто с удовольствием берет, а даже требует. А в ответ не возвращает ничего – ну, или гораздо меньше, чем хотелось бы родителям…

Брать и Давать в отношениях мы можем очень по-разному. Подарки и деньги – только один из способов взаимообмена. Мы отдаем свое время, внимание, эмоции, выражаем благодарность, любовь, уважение, готовы оказать помощь, поделиться нужными ресурсами. В хороших отношениях обмен, как правило, сбалансирован (в той или иной «валюте»). А в отношениях проблемных почти всегда есть претензии, что один из партнеров отдает больше, чем получает обратно.

И, конечно, способность Брать и способность Давать закладываются именно в детстве, в родительской семье.

Так называемые «избалованные дети» — это те, кто привык брать, требовать, а то и просто отнимать. Они понимают, что почти любое их желание будет выполнено. И отдавать в ответ особенно ничего не надо.

Почему им дана такая власть, почему родители соглашаются так много вкладывать, ничего не требуя взамен? Это случается, например, в тех семьях, где ребенок – единственный свет в окошке не только у самих родителей, но и у многочисленных бабушек, дедушек, теть и дядь. Или в неполных семьях (мама так настрадалась, потеряв мужа, что теперь старается изо всех сил не потерять еще и ребенка). Или когда ребенок очень талантлив (или, наоборот, чем-то болен). Или если его родители сами когда-то были недолюбленными детьми.

НЕДОЛЮБЛЕННЫЕ ДЕТИ И НЕДОЛЮБЛЕННЫЕ РОДИТЕЛИ – САМЫЕ ВЕРНЫЕ

В любых отношениях (в том числе, и в семейных) есть такая закономерность. Власти больше у того партнера, кто этими отношениями меньше дорожит. То есть – менее привязан и зависим.

И наоборот – чем больше Вы дорожите этим человеком, чем более важным, уникальным, привлекательным и т.д. Вы его считаете, тем больше Вы готовы «платить» за поддержание этой связи. Угождать, радовать, предсказывать желания, не делать больно, уступать, прислушиваться, отдавать последнее, лишь бы ему было хорошо… Да, в этом есть много «чистого альтруизма», как у Золушки. Но не только.

В таком поведении очень много надежды. Вы, как крестьянин, который день и ночь обрабатывает неплодородный участок земли. И чем больше труда Вы в него вкладываете, тем тяжелее Вам плюнуть на все и признать свое фиаско. Вы ждете, что Ваши инвестиции когда-нибудь принесут урожай, дивиденды. В виде признания, благодарности, тепла, ответных шагов Вам навстречу. Вы хотите стать для этого человека таким же важным, каким он является для Вас. Даже если для этого его любовь придется "заслужить".

И вот это выслуживание может длиться годами. Потому что второму так удобнее – или потому что он по-другому строить отношения даже не умеет. А тот, кто недополучил ответного тепла, все пытается сделать что-то волшебное, чтобы его старания, наконец, заметили и оценили!

В детско-родительских отношениях взаимообмен Брать и Давать устроен чуть по-другому. Родители дают ребенку жизнь. Это тот дар, который дети никогда не в состоянии будут компенсировать. Баланса здесь быть не может. В обмен за этот дар родители хотят от детей лояльности – хорошего отношения, терпимости, уважения, признания и (до определенного возраста!) послушания. И, кстати, послушание маленького ребенка необходимо родителям не само по себе и не в качестве поддержания субординации. Согласие с родительскими требованиями и их выполнение ПОМОГАЕТ ребенку эту подаренную жизнь сохранять и поддерживать, не попадать в потенциально опасные ситуации.

Родители непослушных детей чувствуют себя так, будто ребенок отказывается этим даром дорожить – не хочет БРАТЬ что-то от родителей. Вот тогда и появляется мысль, что, наверное, мы даем ему слишком мало, ему это не ценно или недостаточно. И вот здесь может зародиться этот порочный круг – ребенок требует от родителей все больше и больше, продолжая демонстрировать свою независимость и нелояльность. А родители все больше пытаются угодить,заслужить, одарить и поймать в любимых глазах хоть тень благодарности.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

ПРЕДАННОСТЬ

Однако, есть еще один синоним лояльности – преданность. Только вот, если быть честным, в слове «преданность» есть два значения. Одно из них – очень почетное и благородное. Но с другой стороны, быть преданным – значит предать себя…

Если родители в обмен на все свои «жертвы» хотят от детей именно этого вида лояльности, детям очень трудно выполнить такое требование. «Будь таким же, как я! Я не могу принять тебя другим», - транслируют эти родители. Это необязательно говорится прямо и вслух. Это подчеркивается тысячей маленьких штрихов:

неодобрением непохожего мышления,

затыканием рта,

вариациями на тему «Не позорь меня перед людьми»,

нежеланием встать на сторону ребенка в трудной ситуации и т.д.

Однажды мне пришлось работать с мамой и ее 15-летней дочкой. По началу, мне казалось, что мамины претензии вполне обоснованы – пусть убирается в своей комнате, моет за собой посуду, ест нормальную еду, (а не чипсы с конфетами), не прогуливает занятия в школе, не болтает по телефону до трех ночи. Но мамино лицо… она говорила о своих недовольствах даже не с болью – а с брезгливостью. Было видно, что она просто НЕ МОЖЕТ любить свою дочь несовершенной. Она бесконечно сравнивала ее с чужими (конечно, гораздо лучшими!) детьми, она рассказывала о долгих годах борьбы за «хоть какое-то уважение».

В определенный момент девочка перестала возражать, и просто расплакалась.

Мы находились в шумном кафе, лицом к переполненному залу, а она безутешно рыдала и никак не могла остановиться. Я сидела рядом с ней, и поняла, что помочь ей можно только обняв ее – что я и сделала. Она с благодарностью уткнулась в мое плечо и продолжала плакать еще некоторое время, пока не успокоилась. А я все это время смотрела на маму… И, знаете, кажется, у нее не было ни малейшего порыва сесть на мое место и подставить дочери свое плечо и гладить ее по голове так же, как я… Может быть потому, что она не понимала причины ее слез. А может быть потому, что она уже не верила, что дочь может ВЗЯТЬ от мамы такую заботу.

С подобными ситуациями я очень часто сталкиваюсь в своей работе. И сколько же боли за этим стоит и у детей, и у родителей!!! К сожалению, отношения во многих семьях складываются так, что родителям проще Давать что-то материальное (деньги, подарки, правильную еду, развлечения, вывозить на курорты). А вот когда нужно дать нечто эмоциональное (заботу, утешение, общий смех, сочувствие, поддержку, понимание), встает большой вопрос – способны ли это дать родители, и хотят ли это брать дети?

Разочарование в ребенке и обманутые родительские ожидания могут уже с самых ранних лет прервать хороший контакт с детьми. И каждый отчуждается – в растерянности и с обидой. Родители не дают, потому что «не заслужил», а дети – не берут, потому что за это потом снова придется платить непомерную цену подчинением, согласием, подвижкой своих интересов. Проще сказать «Мне от вас ничего не надо!» или, наоборот, соглашаясь брать только деньгами и подарками.

И то, и другое свидетельствует о нарушенном эмоциональном контакте, и том, что за этим стоит большая душевная боль – иногда очень умело закамуфлированная под недовольство, досаду, раздражение,требовательность, жертвенность, агрессию или независимость.

Подарки – это утешительный приз, компенсация за то, что никак не получается найти общий язык и обмениваться радостью и любовью. Как сказала одна моя совсем уже взрослая клиентка, когда ее мама собиралась приехать ее навестить на несколько недель: «С ней надо будет разговаривать – и вот это меня больше всего пугает».

И всё-таки – ЧТО ДЕЛАТЬ?

Конечно, в каждом отдельном случае стратегия должна быть разной. Порой уже взрослые дети действительно садятся на шею и буквально терроризируют свою семью, пользуются родительской беспомощностью или виной. Такого допускать нельзя. И если ребенок совершеннолетний, и жить вам с ним невыносимо или даже небезопасно, лучше найти способ дать ему пожить самостоятельно – на свои деньги и на полном самообслуживании.

Надо уметь также и настаивать на разумном разделении обязанностей по дому, если вы живете вместе и ребенку уже больше 10 лет. Лично я считаю, что не надо приплачивать ему за вымытую посуду и чистую комнату, не надо делать их этого подвига. Просто дайте ребенку привыкнуть к тому, что помощь по дому теперь становится естественной частью его жизни.

Но самое главное – откройтесь для эмоционального контакта, не стесняйтесь показать свои чувства (и хорошие, и плохие)! Вы ведь тоже не железная, и не надо этого скрывать. Когда Вы стараетесь найти для себя «правильную линию поведения» — это тоже своего рода манипуляция. Поэтому просто покажите ей себя - настоящую. Если плачется – плачьте при ней, а не в подушку. Так и скажите дочери прямо, что Вам кажется, будто ей от Вас нужны только деньги и подарки, и Вам от этого очень больно. Если больше не готовы выполнять ее прихоти – стойте на своем, даже если это непривычно. Трудно поговорить? –Напишите письмо и оставьте ее одну с этой информацией на пару дней, чтобы успела переварить и подумать.

Требовать от нее, чтобы она рассказывала Вам о своей жизни, если Вы сами этого толком не делаете – бесполезно. Личный пример, как известно – самый лучший воспитатель.

Откройтесь первой и «выдержите удар» безразличия, отчуждения, сарказма или любых других защитных реакций. Если Вы сами изменитесь, она не сможет этого не заметить. Как она захочет на это реагировать– это другой вопрос. Нет гарантии, что она сразу же растает, как по волшебству. Доверие восстанавливается не сразу, защитная броня еще долго будет при ней. Но – попробуйте. И Вы почувствуете, насколько легче без этой привычной брони Вам самой, вне зависимости от дочкиной реакции.

Давайте ровно столько, сколько действительно считаете возможным, нужным и не обременительным. И если Вам от нее что-то надо – не ждите, что она сама должна догадаться. Попросите об этом прямо и обоснуйте свою просьбу. Не делайте так же, как она. Не добивайтесь своего обидой, шантажом или грубыми упреками. Пусть она сама разберется, как ей быть с Вашей просьбой. Просто делайте это – просите, и именно тогда, когда это искренне и актуально.

Пока Вы по-прежнему находитесь в роли Всесильного, Непогрешимого и Самодостаточного Родителя, ей и в голову не приходит, что Вы, на самом деле – просто слабая растерянная женщина, которой нужна помощь и сострадание. Покажите себя такой. Без брони. И посмотрите, что будет… опубликовано econet

Автор: Юлия Синарёва

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet