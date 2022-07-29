Брак, гражданский брак, сожительство: называйте вещи своими именами!

Если вы нацелены на создание семьи, рождение детей, то вряд ли вам подойдет сожительство. Если же вы такие отношения назовете для себя «гражданским браком», то рано или поздно зададите вопрос: «А кто ты мне такой?»

Браки и семьи бывают очень разными, и во многом это зависит от традиций, характерных для каждой культуры. Есть страны, в которых мужчины создают целые гаремы жен. Это не считается зазорным и даже престижно. В таких семьях жены не соперницы, а члены одной общины. Они успешно взаимодействуют, выстраивают отношения не только с супругом, но и друг с другом.

Самое главное – не лукавить и называть вещи своими именами

Для западной культуры многоженство неприемлемо, и женщины предпочитают оставаться единственными женами для своих мужей. Измена мужа или жены в таких отношениях может стать серьезной угрозой для брака. Впрочем, и здесь все не так просто, ведь, помимо «официального» брака, существуют и другие формы совместной жизни.

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Что собой представляет гражданский брак?

Формально гражданским считается брак, который не освящен церковью. Регистрация отношений в загсе – это и есть «классический» гражданский брак. Все чаще это понятие употребляют в ином значении: так называют сожительство двух людей. Нередко сожители состоят в отношениях многие годы, в их союзах рождаются дети. Людям, которые проживают вместе, часто нужна помощь семейного психолога, ведь отсутствие определенного социального статуса может стать проблемой.

В разговорах на тему семьи часто звучит высказывание, что штамп в паспорте ничего не меняет. Он не может удержать партнера, если тот решит разорвать отношения, и никак не сказывается на чувствах. Большая доля истины в этом есть: любовь, доверие, уважение, забота, нежность никак не зависят от наличия штампа, и они действительно важнее факта регистрации брака.

С другой стороны, решение зарегистрировать брак для мужчины и женщины означает, что они готовы взять на себя ответственность за благополучие друг друга.

В случае измены или неподобающего поведения они отвечают уже не только перед партнером, но и перед собственной совестью. Зачастую в «официальный» брак женщины вступают после рождения детей от сожителей. Но иногда даже совместные дети не считаются веским основанием для регистрации отношений.

Семейная психология: между сожительством и изменами есть связь

Для начала обратимся к статистике. В нашей стране около трети детей растут в неполных семьях. Отчасти это связано и с практикой сожительства. Мужчины не берут на себя никаких обязательств. Женщины оформляют статус матерей-одиночек. А когда пара распадается, дети остаются в неполных семьях, где не могут получить полноценного воспитания, усвоить правильные гендерные модели.

Разумеется, официально зарегистрированные браки тоже распадаются, в том числе и по причине измен. Однако формальности все же играют свою роль: для человека в официальном статусе мужа или жены есть некий стопор, ведь отношения узаконены, а их разрыв будет сопровождаться самым настоящим разводом и «бумажной волокитой».

Есть и другие нюансы. Например, мужчины и женщины по-разному воспринимают сожительство. На консультации к семейным психологам нередко записываются пары, разногласия которых связаны именно с различным восприятием понятия «гражданский брак». Мужчины в таких отношениях считают себя свободными, а женщины – замужними. «Свободные» мужчины нередко и ведут себя безответственно, что не устраивает их партнерш. Это становится причиной конфликтов.

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Что делать, если вы выбираете форму отношений?

Самое главное – не лукавить и называть вещи своими именами. Если вы нацелены на создание семьи, рождение детей, то вряд ли вам подойдет сожительство. Если же вы такие отношения назовете для себя «гражданским браком», то рано или поздно зададите вопрос: «А кто ты мне такой?»

Страсть недолговечна, она приходит и через несколько лет уходит. Решите, что для вас важнее: чувства сами по себе или стабильные и долгосрочные супружеские отношения, в которых вы сможете взращивать, лелеять свою любовь, рожать и воспитывать общих детей.

Какое бы решение вы ни приняли, помните, что именно вам придется иметь дело с его последствиями. опубликовано econet.ru

Автор Марина Смоленская

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