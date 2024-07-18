10 убеждений, влияющих на самооценку

Казалось бы, всё просто и легко. Тогда почему же мы этому не следуем? Потому что в нас есть то, что этому препятствует.

В своей работе я постоянно замечаю, что люди не знают своих прав, придумывают их сами, причём оборачивая их против себя и усложняя себе жизнь.

Права и принципы личности

Есть права, которые являются нормой для любого человека.

Мануэль Смит, американский психолог и психотерапевт, совершил прорыв в вопросе самооценки человека, значительно облегчив нам жизнь, вывел "формулу" её улучшения. Он говорил о том, что у каждого человека есть способность не зависеть от внешних влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него. Называется такое поведение "ассертивным". В этом ему помогает следование принципам и правам.

Принципы:

1. Принятие на себя ответственности за собственное поведение.

2. Демонстрация самоуважения (изначально человек должен уважать себя сам и с достоинством нести себя) и уважения к другим людям.

3. Эффективное общение, которое строится на 3 китах: честность, открытость, прямота.

4. Демонстрация уверенности и позитивной установки (это происходит от нашего профессионализма в том, чем занимаемся).

5. Умение внимательно слушать и понимать.

6. Переговоры и достижение рабочего компромисса (имеется в виду не в работе, а работающего).

Права:

1. Выражать чувства.

2. Выражать мнения и убеждения.

3. Говорить «да» или «нет».

4. Менять мнение.

5. Сказать «я не понимаю».

6. Быть самим собой и не подстраиваться под других.

7. Не брать на себя чужую ответственность.

8. Просить о чем-либо.

9. Устанавливать собственные приоритеты.

10. Рассчитывать на то, чтобы вас слушали и относились к вам серьёзно.

11. Ошибаться.

12. Быть нелогичным, принимая решения.

13. Сказать «мне это безразлично».

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Казалось бы, всё просто и легко. Тогда почему же мы этому не следуем? Потому что в нас есть то, что этому препятствует. Это наши убеждения - то, во что мы верим. Что делать, чтобы это изменить? Поверить в обратное! Благо, убеждений, влияющих на самооценку, всего 10. Все остальные сведены к 10.

Что это за убеждения?

1. Я имею право оценивать собственное поведение, мысли и эмоции и отвечать за их последствия. (Негативное убеждение - то, которое препятствует этому - "Я не должна бесцеремонно и независимо от других оценивать себя и своё поведение. В действительности оценивать и обсуждать мою личность во всех случаях должна не я, а кто-то более умудрённый и авторитетный").

2. Я имею право не извиняться и не объяснять своё поведение. (Негативное убеждение - "Я отвечаю за свое поведение перед другими людьми, желательно, чтобы я отчитывалась перед ними и объясняла все, что я делаю, извинялась перед ними за свои поступки").

3. Я имею право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я вообще или до какой-то степени за решение проблем других людей. (Негативное убеждение: "У меня больше обязательств по отношению к некоторым учреждениям и людям, чем к себе. Желательно пожертвовать моим собственным достоинством и приспособиться").

4. Я имею право изменить своё мнение. (Негативное убеждение: "В случае, если я уже высказала какую-то точку зрения, не надо ее никогда менять. Я бы должна была извиниться или признать, что ошибалась. Это бы означало, что я не компетентна и не способна решать").

5. Я имею право ошибаться и отвечать за свои ошибки. (Негативное убеждение: "Мне не положено ошибаться, а если я сделаю какую-то ошибку, я должна чувствовать себя виноватой. Желательно, чтобы меня и мои решения контролировали").

6. Я имею право сказать: «я не знаю». (Негативное убеждение: "Желательно, чтобы я смогла ответить на любой вопрос").



7. Я имею право быть независимой от доброжелательности остальных и от их хорошего отношения ко мне. (Негативное убеждение: "Желательно, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы меня любили, я в них нуждаюсь"). Не забываем, что любят не за что-то, а просто так.

8. Я имею право принимать нелогичные решения. (Негативное убеждение: "Желательно, чтобы я соблюдала логику, разум, рациональность и обоснованность всего, что я совершаю. Разумно лишь то, что логично").

9. Я имею право сказать: «Я тебя не понимаю». (Негативное убеждение: "Я должна быть внимательной и чувствительной по отношению к потребностям окружающих, я должна «читать их мысли». В случае, если я это делать не буду, я безжалостная невежда и никто меня не будет любить").

10. Я имею право сказать: «Меня это не интересует». (Негативное убеждение: "Я должна стараться внимательно и эмоционально относиться ко всему, что случается в мире. Наверное, мне это не удастся, но я должна стараться этого достичь изо всех сил. В противном случае, я чёрствая, безразличная").

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Что делать дальше?

Поставить на место негативных убеждений позитивные, ориентироваться на них и наблюдать за улучшением своей жизни.

Обычно у людей есть желание получить разрешение извне на какое-то действие:

1. Вы нашли подтверждение своим правам у известного психотерапевта. Их придерживается всё психотерапетическое сообщество

2. Эти права, включая то, во что желательно верить, отражены в конституции.

Сейчас есть двойное разрешение и подтверждение, что придаёт уверенности в том, чтобы применять это в своей жизни. На мой взгляд, распечатать этот список и держать его перед глазами будет совсем не лишним. опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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