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Рецепт полезной закуски: брынза из кунжута

Источник: Econet 02 октября 2024 6448
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Отличная замена молочной брынзе. Главное, чтобы кунжут не был горьким

Рецепт полезной закуски: брынза из кунжута

Отличная замена молочной брынзе. Главное, чтобы кунжут не был горьким, а этого можно избежать, выбирая тот, который правильно хранился.

Чем дольше брынза хранится в холодильнике, тем меньше чувствуется вкус кунжута.

Ингредиенты:

  • Кунжут - 1 стакан
  • Сок лимона – 2,5 ч.л
  • Вода – 2 ст.л
  • Укроп на усмотрение 
  • Обсыпка на свой вкус 
  • Соль

Приготовление:

1. В воде растворить соль и сок лимона. 

2. Перемолотый в кофемолке кунжут, перемешать со всеми ингредиентами, нашинкованным укропом, тщательно вымесить и сформовать круг. Попробовать на этом этапе, подогнать при необходимости под свой вкус. 

3. Приплюснуть, подправить до идеальной формы лопаткой или большим ножом, обсыпать любимыми сухими травами, у меня базилик, либо паприкой молотой, или ещё чем, по желанию. Сыр готов к употреблению, намазывать на хлебцы и наслаждаться полезной закуской богатой кальцием!

Рецепт полезной закуски: брынза из кунжута

4. Для эффекта «стареющего» сыра с корочкой, который прекрасно режется, убрать в холодильник, лучше на ночь. Использовать в салаты, роллы или употреблять в виде нарезки. Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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