Я знаю множество историй, в которых люди остаются в отношениях, которые их не устраивают. В этих отношениях их бьют физически, унижают эмоционально, тиранят финансово

Это почти очевидный и не самый мудрёный принцип, однако следуют ему далеко не все.

Я знаю множество историй, в которых люди остаются в отношениях, которые их не устраивают. В этих отношениях их бьют физически, унижают эмоционально, тиранят финансово — в общем, эти отношения совершенно не являются безопасными и питательными. Людям в этих отношениях тяжело, их жизнь никак нельзя назвать счастливой… И они всё равно остаются в этих отношениях. Почему остаются? В основном из страха — одиночества ли, осуждения ли. Причин, конечно, значительно больше, но в данном случае они без надобности. Знание их мало что изменит.

Не соглашайтесь на отношения, которые вас не устраивают. Это единственный способ создать отношения, которые вас устраивают.

В этой заметке хочу сказать о другом. Если вы хотите счастливой жизни, то не надо соглашаться на отношения, которые вас не устраивают.

Я понимаю, что такой призыв очень легко истолковать превратно. Мол, если жена не подчиняется мне беспрекословно, решит какой-нибудь мужчина, то эти отношения меня не устраивают и не надо их сохранять.

Знал я такого человека — он говорил буквально следующее: «Если жена меня не слушается, если тёща не слушается, то мне нечего делать в этом доме — здесь нет любви!».

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Разумеется, я пишу не о таких ситуациях. Я — о другом. Если отношения вас не устраивают, не надо это терпеть — нужно деятельно изменять ситуацию.

Можно даже в общих чертах набросать короткий алгоритм такого изменения:

1. Признать, что отношения не устраивают. То есть, честно, без увёрток сказать вслух: «Такие отношения меня не устраивают». Пусть это грустно или даже печально, но — скажите. И лучше вслух, чтобы услышать это признание во всей мощи.

2. Сообщить партнёру, мол, такие отношения меня не устраивают, я в них оставаться не буду, но уходить не хочу, хочу изменений. И дальше — список изменений. Маленькая ремарка — список изменений лучше сделать заранее и лучше предельно конкретный. Скажем, «обращай на меня больше внимание» — это чушь, а не изменение. А вот «давай каждую субботу проводить вместе, выключим мобильные телефоны» уже лучше.

Ещё маленькая ремарка. Подмечено не одним мной — разговор, который строится на позиции «я не буду с таким мириться и, если надо будет, то уйду», часто приводит к вправлению мозга партнёра. Скажем, мужчина, который ничего не делал по дому, резко начинает суетиться. И продолжает так суетиться (в позитивном смысле, конечно) всю жизнь. Да-да, всю жизнь.

Только, естественно, нужно не просто говорить «изменись, гад, или я уйду», а действительно уходить, если изменений не случилось. То есть — не оставаться в отношениях, которые вас не устраивают. Не соглашаться на них.

Повторю то же самое другими словами — для вящей доходчивости. Речь идёт о решении не мириться с отношениями, которые не устраивают. Вы идёте на переговоры (о них ниже) не с унылым блефом — «изменись или я уйду». Этот блеф предельно бесполезен и только вызывает у людей ощущение шантажа, на что люди часто отвечают протестом.

Вы идёте на переговоры с чётким решением «я уйду, если ничего не изменится в лучшую сторону». И вот столкновение с этим решением как раз и может включить партнёру мозг.

Может и не включить, бесспорно. Но отсутствие этого решения, отсутствие такой позиции, наличие блефа «…или я уйду» (при том, что вы всё равно собираетесь остаться в этих отношениях) — вот это мозг не включит. Гарантировано — не включит.

Важно, чтобы партнёр увидел вашу твёрдость, ваш выбор не соглашаться на отношения, которые вас не устраивают. Тогда — может включиться мозг и разговоры могут пройти более-менее качественно.

3. Провести переговоры и заключить договор.

Тут, конечно, самое сложное. Переговорам и договорам учат преимущественно в деловой среде и в деловом разрезе. Мало кого учат вести переговоры в супружеской паре. И тем не менее — нужно начинать переговоры и достигать договора.

Конечно, никаких гарантий успешного завершения указанных переговоров нет. Как они закончатся — неизвестно. С другой стороны, если всё равно отношения не устраивают, то лучше их закончить, если не удалось улучшить, чем жить и страдать.

Вы только представьте — жить в не устраивающих отношениях и страдать каждый день. От побоев, унижений, тирании, хамства, ложных надежд, пустых обещаний, игнорирования, измен…

Я решительно настаиваю — нельзя соглашаться на такие отношения. Это преступление.

Поэтому подчеркну ещё раз — вы выходите на переговоры с твёрдым решением не соглашаться на отношения, которые вас не устраивают. Если переговоры заканчиваются неудачно, то вы выходите из этих отношений. Не просто грозите пальчиком, а спокойно и с полным пониманием происходящего расстаётесь с человеком.

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Есть, конечно, и другой вариант — пересмотреть свои взгляды на жизнь и перестать страдать. Вариант не самый плохой, но я всё-таки сомневаюсь, что для женщины, которую бьёт муж, будет полезно пересмотреть свои взгляды на жизнь и решить, что «бьёт — значит любит». Почему-то я не верю, что тут это сработает.

Считаю, если хочется счастливой жизни, то нельзя идти на такие компромиссы. Нельзя соглашаться на отношения, которые не устраивают — только или перестраивать эти отношения, или расставаться. Только так.

Резонный вопрос — как быть, если отношения не устраивают обоих, но устраивающие их отношения выглядят принципиально по-разному? Как им тут быть?

Всё так же — вести переговоры и договариваться. Это нелегко, но других выходов нет. Люди, если они хотят быть вместе, после упорного и тяжелого труда, договориться — могут.опубликовано econet.ru

Автор Павел Зыгмантович

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