Ребёнок не только научится осознавать причину, благодаря которой в нем вызрело желание, но и быть убедительным и для себя, и для окружающих

Как научить ребенка быть гибким

Ваш подросток настаивает на своём, вынуждая вас разрешить ему то, что вы считаете будет для него потенциально опасным, вредным или губительным. Что делать?

Скажите ему: «Убеди меня в том, что это принесёт тебе пользу».

Если вы сами будете высказывать аргументы, то из-за внутреннего сопротивления ребёнок не будет слышать вас. Если вы его спровоцировали на размышления фразой «Убеди меня...», то, в конце концов, вы получите самое главное: осознание ребёнком ответственности за свои решения. Ребёнок не только научится осознавать причину, благодаря которой в нем вызрело желание, но и быть убедительным и для себя, и для окружающих. Своим вопросом вы побуждаете ребёнка к анализу.

Вовсе не обязательно, что выслушав аргументы своего ребёнка, вы останетесь при своём мнении. Может случиться, что вы увидите за словами ребёнка мотив, который был для вас не очевиден. Не стоит настаивать, в этом случае, на своем первоначальном мнении только потому, что вам кажется, что своим соглашательством вы уроните свой авторитет. Вы его быстрее потеряете, если будете настаивать на своём запрете, используя свою власть и игнорируя доводы рассудка.

Меняя свое отношение к причине ваших разногласий, вы учите ребёнка быть гибким. Он понимает, что вам можно доверять. Вашим доверием ребёнок будет дорожить.

В нем не формируется упрямство. Он становится разумным. Мне эти соображения кажутся важнее родительской категоричности в стремлении преуспеть в воспитании послушания любой ценой.

Если вы бессознательно повинуетесь тем установкам, которые в вас вложили родители, и не учитываете мнение своего ребёнка, впадая в упрямую родительскую категоричность, то подумайте о том, какую жертву вы приносите на алтарь послушания. опубликовано econet

Автор: Любовь Сгонник

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