Если вы устали от любви

Вы имеете право НЕ ХОТЕТЬ: не хотеть мириться, не хотеть встречаться, не хотеть выяснять и объясняться
Вы живой человек и имеете право НЕ ХОТЕТЬ: не хотеть мириться, не хотеть встречаться, не хотеть выяснять и объясняться, не хотеть продолжать, не хотеть видеть и слышать. Вам нужно пространство, где вы можете восстановиться. Вам нужно время, чтобы принять взвешенные решения. Вам нужно место, где вас не достанут чужие мысли и чужие желания. Вы имеете право на уединение и возможность побыть с собой. Это самое лучшее, что вы можете сделать, если устали от любви.
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В чем выражается эта усталость?
Что вам делать, если вы находитесь в одном из указанных состояний?
Не торопить себя и побыть в этих состояниях. Злиться, если хочется злиться. Быть в одиночестве, если в этом есть потребность. Не ходить на свидания, если нет радости и удовольствия от этого.
Заниматься другими делами, которые необходимо делать – заботиться о близких, зарабатывать, расти профессионально, развивать свою личность. Если нет интереса вовне, обратите его внутрь себя. Исследуйте свои чувства. Обдумайте и переосмыслите произошедшее. Сделайте выводы о том, с какой пользой это отразилось на вас, что вам дало, чему вы научились и кем вы стали в этих отношениях.
Очень важно понять, что нового вы открыли в себе. Любой опыт – это о вас и для вас. Вы учитесь жить и учитесь быть в отношениях, по сути, учитесь любви. Поэтому любовное выгорание стоит воспринимать как перемену между уроками – это время понять, что же было пройдено и дать себе передышку перед следующим опытом.опубликовано econet
Автор Лилия Ахремчик
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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