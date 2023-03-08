Взрослых, гармоничных пар в мире мало. Они знают секреты прохождения конфликтов и мирно их проходят, поднимаясь виток за витком в гармонии своих отношений
Главное, что нужно знать об отношениях (неважно каких: с любимым человеком ли, с друзьями, с начальством или подчиненными, с детьми или с родителями) — то, что отношения должны прийти в тупик.
Тупик отношений — это не значит, что им пришло время закончиться, это значит, что пришло время перейти на новый виток развития.
Никто и никогда в отношениях не желал и не будет желать добровольно переходить на новый уровень. Зачем человеку что-то менять, если всё и так хорошо? И потому лишь только когда обиды закипят и конфликт забушует пожаром, двое вынуждены будут выбирать: либо разбежаться в разные стороны, либо найти новые точки соприкосновения.
Итак, конфликт неизбежен. Причем в течение жизни неизбежен многократно с одним и тем же партнером, поднимаясь с ним по спирали на все новые и новые витки отношений.
Возникает вопрос: готовы ли Вы к конфликтам? Как Вы хотите их проходить: как и раньше, страдая, убивая свои нервные клетки, причиняя боль близкому и значимому для Вас человеку, ощущая себя жертвой его манипуляций и мстя за нанесенные обиды?
Или всё же Вам хотелось бы сохранять спокойствие, здравый смысл, понимание своих потребностей и потребностей партнера, чтобы совершить лучший выбор для обеих сторон?
Способность оставаться в покое, позволяя другому быть другим (не таким, каким Вы ожидаете его наблюдать) называется дифференциацией и, по сути, означает взросление.
Взрослых, гармоничных пар в мире мало. Они знают секреты прохождения конфликтов и мирно их проходят, поднимаясь виток за витком в гармонии своих отношений.
В основном же, на этой планете пары низкодифференцированы и эмоционально слиты друг с дружкой, требуя, как палачи и контролеры жестко выполнять свои капризы.
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Люди с низкой дифференциацией создают такое давление на партнера, что партнеру приходится снимать напряжение на третьем объекте, который не обязательно является любовником или любовницей, чаще всего это даже не человек, а какое-то пристрастие или хобби. Например, рыбалка, футбол, алкоголь, пребывание в гараже, ремонтируя автомобиль или посиделки с подружками.
Уйти от своего Тирана, чтобы не чувствовать себя Жертвой — вот сценарий отношений низкодифференцированных пар. Страдают от этого все: и сами участники, и их дети, и друзья, которым приходится становиться жилетками для слез и соплей конфликтующих сторон.
Если мир устроен так, что конфликты неизбежны и будут сопровождать каждого всю жизнь, чтобы человек дифференцировался и повзрослел, то совершенно очевидна необходимость знания секретов легкого выхода из конфликтов на новый уровень отношений.
Обращаюсь к Вам, мой дорогой читатель! Вы хотите узнать, КАК Вам выйти из конфликта с Вашим близким и значимым человеком?
Если Ваш ответ: "Да!", то читайте дальше внимательно!
Для начала три базовых пресуппозиции отношений:
1. Для продолжения отношений необходимо предоставлять партнеру новую информацию о себе.
2. Информация о каждом человеке всегда делится на:
- привлекательный, желаемый образ себя в глазах других (Я-хороший) и
- непривлекательный образ себя в собственных глазах (Я-плохой).
3. Каждая сторона в отношениях предпочитает раскрыть партнеру привлекательный образ себя и скрыть непривлекательный свой образ — те качества характера и души, которые могут осудить и отвергнуть.
Исходя из этих трех положений, становится очевидно, что, рано или поздно, у партнеров закончится та информация о себе, которой они привлекли внимание другой стороны к своей Персоне.
Им бы разрешить другому исследовать себя глубже, но тогда вскроется та информация, о которой не хочется признаваться не то, что партнеру, даже себе.
Когда неприятная информация о себе не признается человеком, она становится той Тенью, на которую тыкают пальцем партнеры по отношениям.
А что ждет от отношений каждая сторона?
Что партнер закроет глаза на Тень и никогда даже не заикнется про неё.
Часто мы требуем от партнёра не видеть наши недостатки и восхвалять наши достоинства:
Мы не осознаем, что требование не видеть наших отрицательных сторон, является энергетическим вампиризмом по той причине, что тем самым мы заставляем партнера прилагать огромные усилия замазывать вместе с нами его ранености и щели, из которых Тени начинают выпрыгивать и, как черти, водить свой хоровод.
Когда стороны хотят продолжения отношений, но не готовы признать самостоятельно признать свои Тени (предоставить информацию о негативном образе себя), то они вампирят друг друга, желая за счет другого создать привлекательный образ себя в глазах окружающих.
Что будет делать партнер, когда у него просят одолжить энергию взаймы? Два-три раза он сделает то, что его просят (даст в долг), а потом закроется и будет требовать вернуть должок через критику. То есть раздувать пожар конфликта.
Итак, в любом конфликте стороны познают друг у дружки Теневые стороны и заявляют о них, реже молчат, чтобы не обидеть партнера. Обвинять или молчать — исход один: тупик отношений.
Что же делать? Глобально, необходимо признать свои Тени самостоятельно. Но откуда же взять силы на признание тех своих негативных частей, которые мы привыкли прятать всю жизнь?
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Недифференцированный ум привык искать поддержку у других. "Раз он считает себя любящим и близким, то пусть поддержит меня и не говорит неприятных гадостей в мой адрес".
Только взрослое самосознание способно за критикой увидеть любовь к своей персоне. Ведь если к нам проявляют интерес, то любого рода внимание уже есть форма любви.
Увы, чтобы понимать и видеть любовь к себе, когда идет критика Теней, нужна энергия, поддержка.
Самой сильной способностью человека является умение самостоятельно поддержать себя. Не требовать от партнера поддержки, особенно, когда он сам ранен, а получить ее от себя.
- Это как, — спросите Вы?
Все мы знаем, что мы произошли от мамы и папы и в нас есть женская часть и мужская.
Мужская часть называется Внутренний Мужчина, или Анимус.
Женская часть называется Внутренняя Женщина, или Анима.
Анима является истинной половинкой для каждого мужчины. Анимус — верный защитник каждой женщины.
Именно Анима может поддержать мужчину в конфликте. Только Анимус даст защищенность и безопасность женщине, когда ее кто-то обижает.
Умение вызвать свою истинную половинку в любой тревожной ситуации освобождает человека от потребности в энергетическом вампиризме.
А как выглядит человек, свободный от нуждаемости в поддержке других? Как свободный, полный обаяния и естественности, харизмы и шарма, магнетически притягательный и очаровывающий своей энергоресурсностью.
Тот, кто достигает уровня соединения со своей Анимой/Анимусом уже не вампирит, он становится дающим ресурс, а следовательно, на него притягиваются люди, деньги, отношения. Энергия его растет, он молодеет и здоровеет.
Научить выходить на этот уровень непросто. Сначала мешают родовые программы, затем мешают личные решения и убеждения, заложенные в сознании с детства. Далее мешают собственные Тени.
Но если человек пройдет все эти тернии, то он выйдет на свободу из собственной тюрьмы и будет ждать каждого конфликта, чтобы в нем черпать новую порцию освобождаемой от Теней энергии.
Вот как он будет действовать.
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В КОНФЛИКТЕ:
В назревающем конфликте необходимо задавать вопросы:
1. Что происходит прямо сейчас? Таким образом происходит стабилизация себя в пространстве.
2. Что я чувствую?
Ответ даст понимание своих Теней.
Например: Я чувствую боль, растерянность, замешательство.
Это Тени. Они отбирают энергию.
3. Чего я хотел/а бы, чтобы произошло?
Ответ даст понимание своих потребностей.
Например: Я хочу, чтобы все успокоились и помирились.
Выявленные потребности: потребность в покое, потребность в единении.
4. На что я готов/а прямо сейчас?
Ответ проясняет Ваш выбор и намерение.
Например: Для покоя и мира я готов/а понять своего собеседника, в чем настоящая причина его реакций.
Необходимо понимать, что выбор — самое трудное для каждого из людей. Требуется колоссальное количество энергии для осуществления выбора. Где её взять?
5. Вызов Анимы/Анимуса и слияние со своей Внутренней половинкой. Соединение со своей половинкой даст недостающую энергию для взаимодействия с конфликтующим партнером.
6. Вместе со своей половинкой определите чувства Внешнего партнера.
Что он чувствует прямо сейчас?
7. Определите его потребности:
Что он хотел бы, чтобы произошло?
8. Определите его Тени:
Что ему сейчас мешает достичь удовлетворения его целей?
9. Признайте его достоинства и его заслуги в Ваших отношениях, смотря на него из своей внутренней половинки (Анимы/Анимуса).
10. Укажите ему на его Тень, которая требует сейчас его внимания и потому мешает достичь удовлетворения его потребностей.
11. Если партнер не готов признать свои Тени и агрессирует, начните признавать свои.
12. Наградите его комплиментами за то, что он посмотрел вглубь себя. Он совершил подвиг, взглянув на свои Тени.
13. Отпустите его подумать о том, что произошло, не требуя от него моментального анализа ситуации. У каждого своя скорость признания Теней и на осознание своих отрицательных сторон Партнера может уйти и полгода.
Как видите, План не прост и требует мастерства. Но в мире нет другого решения выхода из конфликта на новый уровень отношений. Все другое является манипуляцией и приведет к разрыву. А оно Вам надо?
Мастерство приходит, когда есть решимость достичь цели. А скорость обретения мастерства зависит от тонкостей, нюансов и секретов, передающихся от Мастера к Ученику. опубликовано econet
Автор: Марк Ифраимов
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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