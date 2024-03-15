У разных родителей свое видение, как можно и нужно добиваться от ребенка того, что нужно, от этого видения...

Технология - это модели, методы и приемы, дающие нужный результат. У разных родителей свое видение, как можно и нужно добиваться от ребенка того, что нужно, от этого видения во многом зависят используемые методы и приемы. В отличие от воспитания, формирующего личность в целом, управление решает оперативные вопросы "здесь и сейчас".

Любая технология основывается на некотором видении природы ребенка и задачах родителя. В случае негативного мировосприятия этого видение воплощается в модели "Огород с сорняками", в случае позитивного - "Садовник и роза".

Огород с сорняками

Модель "Огород с сорняками" основана на вере, что с ребенком нужно обходиться как с запущенной грядкой, находить и выпалывать сорняки-недостатки в его душе.

Родители борются с ленью и неорганизованностью детей, утаптывают детскую агрессивность и выжигают каленым железом детское вранье.

Обычный результат: контакт разрушается, эффективность низкая, добиться удается мало что. Сухомлинский говорил, что в таком случае воспитание идет "по ложному пути".

"Пороки, - писал он, - искореняются сами по себе, уходят незаметно для ребенка, и уничтожение их не сопровождается никакими болезненными явлениями, если их вытесняет бурная поросль достоинств". Модель спорная, продуктивнее работать на позитиве.

Садовник и роза

В этой модели ребенок видится как красивый цветок, о котором должен позаботиться воспитатель-садовник. Хороший садовник должен понять природу цветка, куста или плодового дерева, чтобы выращивать в нем то, что заложено в нем его природой.

Здесь в ребенке родители стараются разглядеть, каковы его склонности, и поддерживают ребенка в его стремлениях и начинаниях.

При таком подходе воспитательные результаты лучше, чем в модели "Огород с сорняками", однако сама метафора семечка, из которого разворачивается личность ребенка, представляется спорной.

Мишень воздействия

Кто-то из родителей считает правильным чаще обращаться к чувствам, кто-то - к разуму, кто-то решает вопросы дрессировкой, работающей на уровне тела.

Дрессировка, или модель "Кнут и пряник"

Кажется, это самое естественное: за добрый поступок наградить, за плохой - наказать, поругать.

В принципе это разумно, но есть и минусы: данная система требует постоянного присутствия воспитателя, "кнут" разрушает контакт между ребенком и воспитателем, а "пряник" приучает ребенка без награды доброго не делать.

Варианты:

Подкуп. "Если будешь хорошо себя вести, куплю тебе мороженое". В умелых руках переходит в модель «Вознаграждение за успехи». Чаще заканчивается педагогической ситуацией Маленький тиран: «Если не купишь мне мороженое, буду вести себя плохо!»

Другой вариант: короткий поводок - позитивная дрессировка, отрабатывающая безусловное послушание. Много интересных заданий, простых инструкций и сразу же - положительное подкрепление.

Модель "Кнут и пряник" спорная, если оказывается не вспомогательной, а основной. Дело воспитания идет лучше, если метод наград и наказаний дополняется методом отрицательных и положительных подкреплений, причем предпочтение отдается положительным подкреплениям и подкреплению не столько желательных внешних действий, сколько желательных внутренних состояний и отношений.

В любом случае полезно помнить, что настоящее воспитание выходит далеко за пределы самой лучшей дрессировки.

Обращение к чувствам

Обращение к чувствам - чаще женская стратегия. Стандартные варианты - это обращение к сопереживанию ("Посмотри, как из-за тебя плачет сестренка!" или "Пожалуйста, не серди маму"), отвлечение от нежелательных вещей ("Посмотри какая птичка!) и привлечение к желательным, а также принятие решений на основании чувств, которые демонстрирует родителям ребенок (модель "Светофор").

Посмотри, из-за тебя плачет сестренка!

К большому удивлению взрослых, и особенно мам, на маленьких детей это обращение обычно не действует вовсе. Однако если на детей долго сердиться в подобных ситуациях, они рано или поздно понимают, что взрослые от них хотят, и начинают изображать раскаяние.

Впрочем, дети любят копировать взрослых, и если мама расстраивается часто, за нею начинают повторять и дети. Трудно назвать это подлинным сопереживанием, но дорога прокладывается.

Настоящая эмпатия возникает у детей не раньше семилетнего возраста, причем тут все очень индивидуально. Есть дети к этому очень расположенные, а есть - не расположенные никак.

Пожалуйста, не серди маму!

Когда ребенок не слушается, мама начинает расстраивать себя и показывать, как ей плохо от такого поведения ребенка. Модель эта очень распространена, и практикуется обычно среди женщин.

Ее результаты? В маленьких детях, особенно в девочках, успешно формируется чувство вины, привязанность и послушание. Более взрослые дети, и особенно мальчики, на это ведутся хуже, у них возникает раздражение или пофигизм к чувствам мамы.

Посмотри какая птичка!

Ребенку подыскивают все новые и новые привлекательные вещи вокруг него, отвлекающие от ненужного.

Не ест кашу - предложим яблоко.

Не хочет делать утром зарядку, предложим с друзьями идти на плавание.

Не пошло плавание - попробуем заинтересовать красивой игрой теннис.

Хорошо работает с маленькими детьми. Чем дети старше, тем чаще возникают сбои. Как правило, этот путь заканчивается моделью «Подкуп».

В этой модели родители в своих действиях ориентируются на чувства и реакции ребенка. Чувства и реакции ребенка - это цвета светофора для родителя.

Когда ребенок позитивно откликается на действия родителей, радуется действиям родителями, это для них зеленый свет , сигнал родителям: "Вперед! Все правильно делаешь".

Если ребенок выполняет просьбы родителей неохотно, забывает, огрызается - это желтый цвет для родителей, цвет-предупреждение: "Внимание, осторожно, кажется что-то не так! Подумай, прежде чем сказать или сделать!".

Если же ребенок в протесте, это красный цвет для родителей, сигнал:" Стоп!!! Замри! В этом направлении ни шагу вперед! Вспоминай, где и что нарушил, срочно и экологично исправляй!"

Модель спорная. Достоинства этой модели - чуткость к обратной связи, недостатки - легко подпасть под влияние ребенка. Ребенок начинает управлять родителями, демонстрируя им те или иные свои реакции.

Обращение к разуму

Правила движения

В этой модели предполагается, что ребенок ведет себя плохо, потому что просто не знает или забыл правила. А если ему правила рассказать и он их выучит, то он будет все делать...

И родитель все объясняет, учит, рассказывает. Детям слушать это бывает тоскливо, но - приходится...

Знания, как себя вести, конечно необходимы, но одни знания без заинтересованности и приучения - мертвы.

Легко убедиться, что дети все главные правила поведения знают: "Драться нехорошо", "Врать плохо", "Вещи нужно класть на место", но в столкновении разума и чувств у детей чаще побеждают чувства, особенно если смысл правила ребенок не понимает: "Зачем нужно вещи класть на какое-то место, если они и так хорошо лежат?".

К правилам детей нужно приучать, правила должны быть просты и понятны, правила должны оказываться детям интересны и выгодны, правила должны соответствовать возрасту ребенка.

Итого, если модель "Правила движения" оказывается не вспомогательной, а основной, то это модель спорная.опубликовано econet

Автор: Н.И.Козлов

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