Женщины считают, что они "слишком сильные", поэтому никому из мужчин не нужны. А мужчины...

Когда у человека плохи дела с карьерой: маленькая зарплата, низкая должность на работе, чтобы меньше расстраиваться по этому поводу, человек использует корону "слишком честный".

Слишком честный, чтобы льстить начальству и пресмыкаться, только поэтому низкая должность, слишком честный, чтобы обманывать клиентов и коллег, только поэтому маленькая зарплата.

Слишком честный человек вынужден сидеть в профессиональной и финансовой яме из-за своей добродетели.

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Чтобы не расстраиваться от любовных неудач, мужчины и женщины чаще всего используют две короны.

Женщины считают, что они "слишком сильные", поэтому никому из мужчин не нужны. А мужчины считают, что они "слишком добрые", поэтому не интересны женщинам.



О слишком честных и их проблемах на работе поговорим как-нибудь в другой раз. А пока давайте - о слишком сильных женщинах и слишком добрых мужчинах. Две эти короны чаще всего скрывают два пограничных бага. Двумя багами проблема не ограничивается, но два этих бага выражены особенно.



Корона "слишком сильная" чаще всего скрывает баг Штурман, а корона "слишком добрый" скрывает баг Попрошайка.



Чтобы снять эти короны и другие подобные короны тоже, важно усвоить всего одну мысль. Никогда ни одна добродетель не может мешать человеку быть счастливым. Добродетели - это правильные настройки личности, которые делают человека гармоничным во внешней и внутренней жизни, социально адекватным и эмоционально уравновешенным. Добродетели - это средний круг эго, который не что иное как внутренние опоры личности.

Если у вас возникает ощущение, что вы в чем-то "слишком хороши" и с этим связаны ваши неудачи, снимите эту корону и ищите под ней свое слабое место, свою дыру, свой баг и свою проблему, не прикрывайте это место глупой лестью самому себе, не ослепляйте себя.





Как дела обстоят в случае корон "слишком сильная" и "слишком добрый"?



Надо сказать, что "слишком сильная" - это не исключительно женская корона, у мужчин такая тоже бывает. Но мужчинам такая корона чаще всего не мешает заводить отношения, хотя и мешает их нормально развивать. Точно так же корона "слишком добрый" - не только мужская. У женщин такая тоже часто бывает, но женщины в такой короне не сидят в вакууме, они общаются с мужчинами, хотя и неудачно. А вот если мужчина носит такую корону, ему часто трудно даже просто начать роман. Как и женщине в короне "слишком сильная".



Слишком сильная - это то, как женщины называют свою агрессивную липкость, учительство и штурманство. Их не спрашивают, а они дают совет, поучают, наставляют, критикуют. Их не приглашают, а они навязываются и рулят, вторгаются в границы и прессуют. От такого пограничного бага границы собеседников закрываются плотно и люди начинают пятиться. Особенно это касается мужчин и романтичного формата.

Во всех других сферах такое терпят немного лучше (не хорошо, а просто лучше), в дружбе и на работе люди нередко готовы отдать штурману бразды, рассуждая так: пусть сам и делает, раз такой нахрапистый.

Штурман обязательно нарывается на проблемы, но не сразу, и кое за что он все-таки получает иногда благодарность, хотя и не столько, сколько хотел бы. А вот в романтическое сфере штурманов готовы терпеть только женщины (не долго и не много, но все-таки), а мужчины переносят штурманов очень плохо и сбегают почти сразу. Исключение - мужчины с симметричным пограничным багом. Те самые "слишком добрые". Они какое-то время терпят. Но о них потом.

Если штурман опознает свое штурманство, у него есть шанс избавиться от своего пограничного бага или уменьшить его. Он будет отслеживать, что постоянно агрессивно вторгается в границы, все время тянет на себя руль, заполняет собой весь эфир, часто заходит сверху и наступает человеку на ноги, не давая ему проходу и продыху. Этот баг имеет гендерную окраску, он похож на гипертрофированное "мужское поведение", с той разницей, что "настоящему альфе" руль передают добровольно в расчете на опеку, а женщина-штурман все время пытается отбирать руль и не хочет при этом брать на себя опеку.

Если такая женщина встречает инфантильного мужчину с позицией приспособленца, он может среагировать на ее баг лояльней и предоставить ей возможность рулить, но он захочет за это и опеки, а вот опеку женщины-штурманы оказывать обычно не хотят (пока не ушли в большой минус), а если оказывают, негодуют по этому поводу и чувствуют себя использованными.

Как выглядит женщина-штурман на первом свидании? Она рассказывает о себе так, что у ее собеседника (если он не сбежал еще при переписке и добрался до свидания) возникает стойкое ощущение, что ему хотят впарить залежалый, просроченный или даже бракованный товар. Иногда женщины-штурманы возмущаются, что их воспринимают как товар, откалибровав это в собеседнике. Но именно так они себя презентуют сами. Они описывают свои достоинства подробно, словно занимаются рекламой услуг. Кажется, что их часики оглушительно тикают, даже если дети у них уже есть.

Если же женщина-штурман сама начинает задавать вопросы, она буквально бомбардирует мужчину, пытаясь узнать, насколько он серьезно настроен и что готов вложить в отношения с ней в материальном и эмоциональном смысле. Она описывает ему свои планы и обрисовывает то место, которое она ему хочет отвести.

Подобные атаки вызывают у собеседника ощущение западни, в которую его загнали и прессуют. Романтический настрой улетучивается, либидо падает, желание продолжать общение исчезает. Но формулировать свой отказ мужчины могут вежливо.

"Ты слишком сильная", - могут сказать они, чтобы не ранить непривлекательную и явно одинокую женщину.

Если у мужчины у самого баг Училка, он может прочитать женщине длинную лекцию о женственном поведении. Отсюда женщина-штурман может решить, что ее проблема в активной жизненной позиции, в несокрушимой лидерской воле, которая диссонирует с женским гендером.

Уважаемые штурманы. Активной и лидерской ваша позиция должна быть на своем жизненном пространстве. Не надо вторгаться в границы людей, когда вас туда не приглашали и даже прикрыли от вас дверь.

Чего бы вам ни плели ваши добрые знакомые, сильными вы не выглядите, когда навязываете свое штурманство. Вы выглядите голодными, невостребованными, одинокими, истосковавшимися по любви и именно поэтому липнущими так агрессивно и так нетерпеливо. Ваша ОЗ резко падает, лицо кажется уродливей, в теле видны мышечные зажимы, каждый вас недостаток, физический или умственный, отчетливо проступает и увеличивается в несколько раз. Вот что происходит при вторжении в закрытые границы мужчины. Его плюс растет, а с плюсом растет негативное восприятие вас и отвращение к вам.

При мужском штурманстве такое тоже бывает, но реакция большинства женщин на мужское штурманство помягче. Границы закрываются не так плотно, страх вторжения не так велик, женщина сразу начинает прикидывать, а сколько опеки возьмет на себя этот штурман. Она может воспринимать штурманство как заявку на заботу о ней, как согласие взять на себя ее материальные траты и бытовые проблемы. Поэтому подобный пограничный баг мужчинам-штурманам обходится немного дешевле, женщины не разбегаются от них врассыпную, рассматривают какое-то время, иногда даже вступают в отношения. Со временем чаще всего уходят в плюс и помещают штурманов в сервис-зону, где им самое место. "Не учите меня жить, лучше помогите материально". Помните?

Зато баг Попрошайка обходится мужчинам дорого сразу. Особенно если он не отрефлексирован и прикрыт короной "слишком добрый".

Как выглядит на первом свидании мужчина-попрошайка? Прежде всего он ноет и жалуется. Причем если ему об этом сказать, он удивится или обидится (и заноет еще больше), то есть свои повествования он нытьем не считает, просто "описывает факты" и "рассказывает все как есть".

Попрошайка жалуется на то, что с трудом припарковался, что в меню нет того, чего он хотел бы, что погода с утра плохая и климат в целом неудачный, что женщины в тиндере слишком меркантильны и при этом не слишком женственны.

Подспудно Попрошайка хочет донести до собеседницы, чем она может быть ему полезна, если захочет. Но малознакомая собеседница может чувствовать атаку на свои границы и вытягивание из себя эмоциональной, а то и материальной опеки, отчего ее плюс растет и впечатление о мужчине становится крайне неприятным.

Вытягивание опеки женщины переносят так же остро, как и мужчины попытку отобрать у них руль.

Обратите, пожалуйста, внимание. Все люди в мире плохо переносят все пограничные баги собеседников, просто в зависимости от гендера некоторые баги переносятся чуть легче (больше времени надо на накопление раздражения, на рост плюса), а некоторые сложней (реакция отторжения быстрая).

Вот когда мужчина попрошайничает, большинство женщин (включая штурманов) отодвигаются подальше. Не любят женщины, когда из них опеку тянут. А мужчины немножко опеки дать готовы, но не любят, когда у них тянут руль.

Кроме нытья, фоном, посредством которого мужчины-Попрошайки добиваются сочувствия, они еще спешат поделиться деликатными подробностями. Имея дело с Попрошайкой, вы можете удивиться, зачем он рассказывает вам про свои рваные носки, неудобные трусы, слишком полные бедра, про изжогу от пива, про свои детские болезни. Он может поделиться с вами ненужными физиологическими деталями из своей прошлой сексуальной жизни, рассказав, что у его бывшей были отталкивающие растяжки на груди, а некоторые женщины категорически не подходят ему по запаху. К середине ужина с Попрошайкой вас может начать тошнить, лучше них никто не способен убить женское либидо и испортить аппетит.

Каким бы симпатичным ни был Попрошайка на фото, в процессе общения с ним женщина начинает замечать его дряблые слабые щечки, поджатые обиженные губки и женоподобную фигуру. Парадокс, но даже Попрошайки с мужественной фигурой кажутся женоподобными и вялыми, хотя надо сказать, у Попрошаек редко бывают мощные фигуры. Это связано с тем, что сами по себе силовые тренировки делают характер и персону (имидж) мужчины сильней и брутальней. И все-таки Попрошайками бывают даже качки, если не смогли избавиться от пограничного бага и привычки видеть в каждой женщине маму, которая мечтает покормить его грудью и готова полюбить за хороший аппетит.

Обратите внимание, попрошайничество мужчин окружающие женщины воспринимают именно как женоподобие, точно так, как штурманство женщин мужчины воспринимают как неженственность.

Как я и написала выше, эти пограничные баги противны у всех людей, но гендерная роль создает на них фокус. Как мужчины из жалости могут сказать женщине-штурману, что она неженственна, потому что "слишком властная", так мужчине-попрошайке нередко говорят, что он выглядит женоподобно, потому что "слишком уж мягкий". Благодаря этому штурманши делают вывод, что они "слишком сильные", а попрошайки решают, что они "слишком добрые".

Но сила не выражается в агрессивной липкости и навязчивости, она наоборот выражается в автономии и уважении к чужим границам. Сильный человек не испытывает потребности протискиваться на чужую территорию, ему и так слишком часто открывают двери и зовут, поскольку многие хотят на него опереться, видя его силу.

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Увидев действительно сильную женщину (то есть уверенную и искрящуюся энергией) любой мужчина хочет приблизиться к ней. Сила не только не отпугивает, она притягивает всех людей, независимо от пола и возраста. Слабые люди, увидев сильного человека, хотят прилипнуть к нему. Сильные люди испытывают интерес и симпатию, хотят взаимодействовать.

Сила - самый сильный магнит. Собственно магнетизм личности целиком состоит из силы.

А вот слабая женщина чувствует себя неуверенно, испытывает голод и потребность в слиянии, поэтому она старается вторгаться в границы мужчины теми способами, которые ей доступны. Некоторые липнут снизу, некоторые пытаются брать штурмом, но чаще всего слабые женщины чередуют методы, то ковриком расстилаются, то щипцы достают. Но на щипцы получают отпор больше, поэтому делают вывод "я слишком сильная" и тухнут под этой короной, вместо того, чтобы работать над пограничными багами и становиться сильней.

Точно так же доброта никак не может выражаться в вампиризме и инфантилизме. Она - нечто противоположное. Это щедрость и уважение к чужой субъектности. То есть добрый человек совершенно точно не будет мазать собеседника своими слюнями и фекалиями, нагружать своими проблемами до отказа, доброта не позволит ему вести себя так эгоцентрично. Попрошайки никогда не добры, но всегда почему-то считают себя такими. Если бы не считали, могли бы избавиться от бага. Но им кажется, что их доброта выражается в том, что они показывают все свои слабости, демонстрируя свою "нежность души", они добры, потому что "доверчивы", потому что "не боятся открыться". Но увы им, "женщины любят жестоких подонков и не ценят нежных и открытых мужчин".

То есть вымогательство чужой доброты попрошайки считают своей собственной добротой. При эгоцентризме постоянно происходит подмена из-за Я-проецирования. Другой - твоя личная часть. Ты ожидаешь его доброты и нежности к тебе, а кажется, что ты нежно и по-доброму относишься к нему. На самом деле - это нечто противоположное. Относиться по-доброму к человеку - это подставить ему свое плечо (только не навязать насильно, а подставить по запросу) в случае необходимости, а липнуть, тянуть и грузить - это отнюдь не доброта.

Таким образом за короной "слишком сильная" стоит слабость и зависимость Штурмана, а за короной "слишком добрый" - волчья пасть Попрошайки.

Вот в такие игры разума играет корона. Можно сказать, корона - это... ну просто космический тролль. Да?

Что будет, если мужчина-попрошайка встретит женщину-штурмана? Ничего хорошего не будет, честно говоря. Баг на баг дает не компенсацию, а двойной баг, но сначала может быть небольшая отсрочка из-за сложностей в калибровке.опубликовано econet.ru

Автор Марина Комиссарова

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