Финансовый успех имеет лицо матери

Женщина и финансовый успех – тема не просто сложная, а скорее многогранная.

Женщина и финансовый успех – тема не просто сложная, а скорее многогранная. Работая с клиентками над вопросом материального благополучия, приходится искать корни во взаимоотношениях с матерью, поднимать вопросы доверия, безопасности, самооценки и способности к получению благ и выживанию.

Новому поколению может показаться удивительным, но в 19 веке «ходить на службу» для дамы считалось позором, а всего несколько десятков лет назад, в веке 20-ом, карьера и высокие заработки были прерогативой мужской части общества. Даже такой аргумент существовал: зачем продвигать по службе сотрудницу с ребенком, если она то и дело уходит на больничные, зачем брать молодых, если уйдут в декрет?

Чаще всего женщина, после вступления в брак, оказывается связанной необходимостью заботиться о детях. Но постепенно ситуация меняется, сегодня и мужчины берут больничные листы по уходу за детьми и даже оформляют декретные отпуска – если супруга зарабатывает больше.

Могущество и беспомощность матери

Как бы то ни было, но наше общество по-прежнему остается во многом патриархальным, где женщина находится в зависимости от мужчины. До сих пор считается, что мужчина должен зарабатывать больше и содержать семью.

Часто такие стереотипы разрушают семьи, где женщине удалось выйти на высокий уровень дохода. Боясь потерять отношения с мужем, женщина отказывается от доходов, карьеры и других возможностей увеличения своего достатка. Появляющийся ребенок с одной стороны возносит мать на абсолютную высоту могущества, так как не способен без неё выжить.

Но с другой стороны, обесценивает женщину, исключая её из жизни социума. И если ребенок – девочка, то вырастая, она может начать ассоциировать себя с мамой и стесняться своего финансового успеха, удачной карьеры, которых была лишена мать, вынужденная посвятить себя заботам о семье.

Часто подросшие дочери вполне осознают, хоть и не всегда готовы признать, зависть со стороны матери. Чтобы локализовать проблему, они осознанно замалчивают успехи, саботируют карьеру или просто не позволяют себе стремиться к чему-то большему.

Причем закладывается эта «бомба замедленного действия» ещё в детстве, когда девочка, по мере взросления, ощущает нарастающую эмоциональную опустошенность матери и ей кажется, что это именно она причина, по которой её мама вынуждена мириться со своей беспомощностью. Но это не так! Эта боль была заложена в женщине задолго до того, как дочь появилась в её жизни, но, самое ужасное, она способна передать её следующему поколению и так до бесконечности…

Причины и следствия

Увы, очень часто матери склонны обвинять детей в своей финансовой несостоятельности. Некоторые прямым текстом («у меня была блестящая карьера, но я отказалась от неё ради семьи, ради тебя!»), некоторые молча, но выразительно дают понять, что вынуждены отказывать себе во многом, тратя деньги на нужды дочери. И сделать с этим что-то очень трудно, потому что справиться с проблемой должна не дочь, а мать.

Она должна найти в себе силы пережить заложенную в детстве боль и стать новой личностью. Уничтожение карьеры дочери не станет лекарством, а вот помощь психолога придется кстати, так как материнская зависть вполне способна запустить цепную реакцию, заставив дочь проецировать на себя жизнь матери.

Изменить ситуацию только на первый взгляд легко, но практически без помощи специалиста невозможно, ведь:

как бы ни стремился ребенок, он не мог спасти от боли нереализованности свою мать

самый важный человек – мама, принимала дочь за причину своих проблем и рефлекторно стремилась избавиться от неё как от источника трудностей, часто была жестока и не понимала, что это восприятие ошибочно

а дочь видела страдания матери из-за одиночества и нереализованных возможностей, и, хоть и не осознавала причину, это разбивало ей сердце

дочь привыкала считать себя виноватой в материнской неудавшейся карьере

очень трудно в сложившейся ситуации объяснить маме, что финансовые, карьерные и личные успехи дочери – это часть жизни, а не стремление доказать несостоятельность матери и ущемить её гордость

Как результат – неумение любить свое внутреннее «Я». А способность принять и пережить свою боль – это как раз проявление любви именно к себе, первый, но такой важный шаг к заботе о своем внутреннем мире. Оплаканная боль открывает дорогу к свободе, и денежно-материальной в том числе.

Как решиться превзойти маму

Во многих книгах можно прочесть фразу: «ученик превзошел учителя» — это считается нормальным, в том числе, свидетельствует о состоявшемся успехе учителя, сумевшем воспитать лучшего мастера.

Но в отношениях с матерью эта логика, почему-то срабатывает далеко не всегда. Порой требуется недюжинная сила воли, чтобы превзойти маму не только в финансовых, карьерных, социальных успехах, но и в плане развития личности. Совершенствовать сознательность, доброту, понимание, создавать результаты независимо от детских травм – вот что значит стать зрелой личностью.

Вырастая, многие девочки несут детскую боль непринятия матерью как кандалы. Каждый шаг к успеху и финансовому благополучию дается с невероятным трудом. Чтобы освободиться необходимо принять и пережить эту боль.

Но выход на новый уровень развития не означает, что мама поймет и примет свою дочь. Дело осложняется ещё и поведением матери: зачастую испытывая зависть к дочери, пусть неосознанно, она стремится полностью контролировать ситуацию, критикует расходы, поведение, часто противоречит самой себе. А дочь попадает в психологическую ловушку, считая, что если она останется «маленькой девочкой», это позволит маме реализовать свои чувства и, наконец, полюбить дочку. Однако это не произойдет никогда, ситуация с годами будет только ухудшаться, страдания, вызванные уже взаимным психологическим истязанием, накапливаться.

Борьба и любовь

Часто приходится слышать: «за место под солнцем надо бороться». И если финансовое благополучие дочери превосходит материнское, это воспринимается как нечто незаслуженное, поэтому часто дети предпочитают скрывать свое истинное финансовое положение или изо всех сил помогать маме, иногда отдавая свои деньги в ущерб своим интересам. Однако материальный доход вовсе не связан с эмоциональной насыщенностью отношений, потому что настоящее богатство – оно внутри.

Преодолевая свою боль, мы достигаем истинной гармонии между внешним и внутренним миром, открываем скрытые таланты и способности, получаем силы для реализации возможностей.

Сначала душа, а постепенно и вся жизнь становится наполненной светом, смыслом, мы словно получаем доступ к своему внутреннему источнику энергии. И чем полноценнее постигаем себя, обретаем внутреннее богатство, тем шире открываем двери внешнему достатку, потому что нехватка свободы финансовой – это не сама болезнь, но её симптом, который исчезнет после исцеления той самой материнской травмы. Только таким образом можно достичь внутренней свободы и чувства безопасности, которое позволит реализоваться женщине как лидеру.опубликовано econet

Автор Мария Кудрявцева

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