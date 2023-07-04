Представьте себе подростка, который за 2-3 месяца вырос сантиметров на десять. Вся его нервная система...

Начнём с ощущений. Вы водите автомобиль? Или хотя бы велосипед?

Хорошо. Теперь представьте себя, с вашим опытом вождения, за рулём стотонного карьерного самосвала. Вот вы едете по узкой дороге. С одной стороны - стена. С другой обрыв. Дорога извилистая и узкая - одно неверное движение - и в пропасть. У вас, при этом, никакой специальной подготовки. Руль не чувствуете. Управление толком не знаете. И как себя поведёт эта махина в следующие секунду - вообще не понятно.

Поймайте этот образ. Погрузитесь в него, прочувствуйте и проследите - какие ощущения у вас от этого возникнут в теле. Что вы почувствуете в руках, ногах, голове, шее, груди, плечах, спине, животе, тазу...

Поймали? Разницу с обычным автомобилем / велосипедом чувствуете?

Хорошо.

А теперь представьте себе подростка, который за 2-3 месяца вырос сантиметров на десять.

Вся его нервная система рассчитана на рост, к примеру 140 сантиметров. Все рефлексы, движения, сенсоры - рассчитаны на то, что в нём 140 сантиметров.

А он уже вырос до 150.

В итоге, подросток просто не знает, как со своим телом справиться. Не знает, как оно себя поведёт, что и когда будет делать. Он не чувствует, толком, равновесия, опор в теле. Нервная система как-то справляется, но любое движение требует постоянной перегрузки. И постоянное ощущение потери контроля. А от этого - тревожность и непонимание, что будет дальше.

Просто он ехал на "легковухе", а тут такой "самосвал". А человеческое тело куда сложнее самосвала.

Чем больше рывок в росте, тем сложнее. И человеку нужно время, чтобы в собственном теле освоиться. Привыкнуть к себе, научиться всем этим пользоваться.

Отсюда - резкая смена поведения. Отсюда - срывы, конфликты. Вроде, всё время был ровный, а тут начинает выдавать неожиданные "финты".

В общем, человек элементарно имеет право на тревожность и непонимание, что с ним происходит.

Нюанс: Если родители, при этом в состоянии перегруза - начинается цепная реакция - накачивают друг друга. Поэтому, начинать, как всегда, с себя.опубликовано econet

По мотивам одного из разговоров с Б.А. Архиповым

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