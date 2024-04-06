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Детские конфликты: право на злость

Источник: facebook.com 06 апреля 2024 6178
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Шаблоны исходят из идеи, что конфликты недопустимы, и участник конфликта плох и виновен – надо только найти того, кто более виноват и разоблачить его.

Детские конфликты: право на злость

Ты пострадал и разозлился… Это естественно!

Представьте, что у вас есть ребенок. Если у вас и в самом деле есть ребенок, вам легко это представить.

Теперь представьте, что этот ребенок – мальчик. И учится в третьем классе.
А на днях он играл после уроков с одноклассниками в школьном дворе, и одна девочка попала ему снежком в лицо со всего размаху. А сын ударил ее в ответ палкой. А теперь у девочки синяк, и нога болит, и ее мама хочет с вами обсудить случившееся. Что вы будете переживать?

  • Такая история очень типична: самого разного рода ссоры, стычки и столкновения интересов случаются постоянно.
  • Дети учатся взаимодействовать, а в столкновениях они хотят обращаться к авторитету взрослых.
  • Они хотят перенять опыт – как? Как отстаивать свои интересы, оставаясь при этом в отношениях?

Мама такого мальчика, моя клиентка, пребывала в полнейшей растерянности. Ибо те шаблоны, которые приходили ей в голову, не годились. Ввиду того, что они не решали проблему. А иного выхода ей в голову не приходило. Конструктивного решения проблемы не было.

Думаю, и вы вспомните те же самые шаблоны:

  • подавить своего ребенка, прочитав ему мораль про то, как плохо бить девочек и драться вообще;
  • подавить чужого ребенка, в духе: сама виновата, смотреть надо, куда кидаешь, и вообще надо быть скромной, не кидать снежки по мальчикам:
  • посыпать себе голову пеплом: «Какая же я ужасная мать, какого монстра воспитала»

Все эти шаблоны исходят из идеи, что конфликты недопустимы, и участник конфликта плох и виновен – надо только найти того, кто более виноват и разоблачить его.

А что, если исходить из другой идеи? Что конфликты неизбежны, и задача заключается не в том, чтобы их предотвратить, а в том, чтобы научить ребенка их разрешать?

Девочка в игре нанесла ущерб мальчику – так бывает! Намерения не было, но, тем не менее, ущерб случился. А если ущерб был, то злость мальчика вполне закономерна!

«Ты пострадал, и разозлился… Это естественно. Однако ответ палкой превысил нанесенный ущерб; у девочки теперь болит нога. Видишь, как импульсивное действие, даже кажущееся справедливым, может причинять еще больший ущерб!

Это тебе нужно усвоить как урок: ты можешь злиться, но нужно быть осторожным в ответных реакциях, ибо ты можешь причинить даже большую боль, чем пережил сам….»

Детские конфликты: право на злость

Мне думается, ребенок, у которого признали право на злость, услышит, и будет сотрудничать, а не сопротивляться. Его не придется ни стыдить, ни обвинять, ни лишать ответственности за свои действия.

Если мы признаем право ребенка на чувства, он сам способен сделать выводы о том, что отношения – это хрупко, и больше поймет про границы – свои и чужие. И в будущем, разозлившись по праву, скажет о своей злости, и своих границах, остерегаясь действий, разрушающих отношения.  опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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Источник: https://econet.by/

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вероника хлебова дети конфликты опыт урок воспитание

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