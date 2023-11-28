16 странностей нашей психики

Психика человека настолько сложно устроена, что мы практически ничего не знаем о ней. Но специалисты в области науки занимаются ее изучением каждый день и узнают массу интересных фактов.
Предлагаем ознакомиться с 17 уже известными фактами о человеческой психике,которые помогут вам лучше понимать других людей.
1. Страдания другого человека вызывают у нас чувство грусти, но когда мы сами кого-то унижаем, наша уверенность в себе повышается.
2. Наверняка вам знакомо ощущение присутствия «бабочек в животе», оно обычно возникает во время влюбленности. Но мало кто знает о том, что эти «бабочки» – реакция организма на стресс.
3. Многие люди считают свой уровень выше по сравнению с окружающими.
4. Мужчины-нарциссы на первом свидании имеют больше шансов понравиться девушкам, поскольку кажутся уверенными в себе личностями. Но вступая с такими мужчинами в серьезные отношения, девушки часто разочаровываются.
5. Люди одиночки хуже воспринимают то место, где проживают.
6. Вместо скуки многие люди предпочитают боль.
7. Мозг человека в случае потребности подсознательно принимает решение, даже когда сам человек еще сомневается.
8. Если нам нравятся качества определенного человека, то зачастую эти качества свойственны нам самим.
9. Разбитое сердце – не метафора, поскольку страдания из-за любви могут реально физически навредить организму.
10. Глупые люди более самоуверенные.
11. Будучи в группе люди неохотно помогают другим.
12. Люди склонны имитировать друг друга, это попытка адаптироваться к текущим обстоятельствам.
13. Те, кто занимает руководящие должности, зачастую имеют психопатические черты.
14. «Совы» в отличие от «жаворонков» чаще бывают психопатами.
15. Многие считают, что счастье заключается в том, чтобы быть успешнее других, а на самом деле в жизни часто бывает наоборот.
16. Мы более честны, когда сердимся. опубликовано econet
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