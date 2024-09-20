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16 правил выяснения отношений

Источник: b17.ru 20 сентября 2024 7238
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Выяснение отношений с партнером или с ребенком - это всегда дорога либо в тупик, либо в овраг. Выяснение отношений это всего лишь привычка, привитый навык, и, при желании, вы сможете себя переучить. Так как же остановить себя от выяснения отношений?

16 правил выяснения отношений

Старайтесь не выяснять отношения - проясняйте ситуацию. Доходите в понимании до причин, до ее истоков. 

"Правильные разборки"

Выяснение отношений - это всегда разборка, более или менее кухонная. Как правило, выяснение отношений основано на желании восстановить справедливость, доказать свою правоту, что, в свою очередь, базируется на чувстве обиды, в процессе выяснения перетекающего в чувство вины,  злости, раздражении, желании вывести на чистую воду, утвердиться а счет "уничтожения" противника.

"А ты ...", "а вот я ..." Эта дорога всегда ведет к конфликту и, в итоге, к разрушению отношений.

Если вы будете следовать простым правилам, вы всегда сможете быть на высоте положения и управлять ситуацией.

Эти правила универсальны, они подходят как для мужчин, так и для женщин вне зависимости от возраста и склада характера:

1. Никогда не включайтесь эмоционально. Есть разные способы: поставьте воображаемую преграду, например, стеклянную стену, между собой и оппонентом; в момент обвинений и упреков в вашу сторону, думайте о чем-то другом; считайте до 100 и мн.др.

2. Дайте полностью высказаться своему партнеру. При этом не произносите ни слова, иначе: 1) вы можете незаметно втянуться в выяснение отношений, 2) сорваться на крик, 3) "подлить масла в огонь" - одним неосторожно брошенным словом, даже самым безобидным ...

3. Кто-то советует сразу пресекать грубые высказывания и нецензурные слова, однако, это правило зависит от контекста ситуации, от нормативности речи в вашей паре, от эмоционального накала и др.

4. Будьте уверены в своей правоте, в том, что вы имеете на нее право! Даже если вы не уверены, вам придется эту уверенность взрастить внутри себя. Можно воспользоваться аффирмациями, можно прибегнуть к анализу затруднений и поиску решения (почему я не уверен/а в том, что могу это сказать, что имею на это право)

5. Говорите медленно, достойно и уверенно, чтобы каждое слово имело под собой вес (для этого см. п. 4). 

6. Если вы видите, что разговаривать бесполезно (по причине "заведенности", злости, агрессивности партнера/ши или вашей неуверенности) отложите разговор на потом. 

7. Если вы не высказались, не прояснили ситуацию, в ближайшие день-два, но эта тема по-прежнему беспокоит вас, проясняйте хоть через год. Иначе все, что копится на психоэмоциональном уровне, может отразиться на вашем здоровье (ранее я рассказывало о психосоматике).

8. Не обвиняйте. Как бы вам этого ни хотелось. Любое обвинение, даже самое безобидное, приведет к росту напряжения и эскалации конфликта. Для того, чтобы смолчать, когда хочется сказать "всю правду", возьмите тайм-аут: выйдете из зоны конфликта, умойтесь холодно водой,  попрыгайте, поотжимайтесь и т.д.. Если не выдержали и наговорили всякого - не переживайте, отследите, учтите свою ошибку и сделайте вывод. Чем чаще будете отслеживать, тем больше в дальнейшем будете предвосхищать и контролировать свои слова и поведение.

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16 правил выяснения отношений

9. Соглашайтесь с обвинениями. Это одно из основных правил манипуляции. Согласие обезоруживает собеседника и любого критика. Не стесняйтесь - просите прощение. 

10. Чем больше будете просить прощение за реальные или воображаемые партнером/ой "провинности", тем больше будете обезоруживать его/ее.

11. Переводите все в добрый юмор (без сарказма, который только распаляет конфликт): "да ладно тебе, малыш", "ну хорошо, покричал/а и хватит". Чтобы остановить негативную эмоциональную реакцию, которая может зарождаться в ответ на обвинения партнера в ваш адрес, представьте его в смешном свете (это правило ближе к п. 1).

12. Не обижайтесь (этому пункту будут посвящены отдельные статьи). Для этого высказывайте все ваши мысли в приемлемой, сдержанной, опирающейся на все вышесказанное, форме. Анализируйте причины обиды (в 2-х словах об этом не расскажешь).

13. Основные вопросы и утверждения: "для чего?", "что ты хочешь?", "что ты думаешь?", "в чем причина?", "я тебя услышал/а" ...

14. Повторяйте, про себя: "Выяснение отношений это всего лишь привычка, привитый навык, и, при желании, вы сможете себя переучить".

15. Никогда не оценивайте и не выносите вердикт.

16. Помните, что этого партнера выбрали вы, а не кто-то другой (поскольку даже насильственному выбору мамы и папы можно противостоять) и за ваши отношения отвечаете также только вы.

Правила простые, но следует пониматЬ, что для того, чтобы их применять, потребуется усиленно поработать надо собой, над своим поведением, над мыслями и "затормаживанием" своих реакций, когда слова, по привычке, вылетают быстрее способности их взвесить и трезво оценить ситуацию. Над вспыльчивостью и способностью заводиться в пол-оборота, над всем, что мешает быть счастливым.опубликовано econet

Автор Ольга Литвякова

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Источник: https://econet.by/

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Ольга Литвякова психология отношения

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