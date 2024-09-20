16 правил выяснения отношений

Выяснение отношений с партнером или с ребенком - это всегда дорога либо в тупик, либо в овраг. Выяснение отношений это всего лишь привычка, привитый навык, и, при желании, вы сможете себя переучить. Так как же остановить себя от выяснения отношений?

Старайтесь не выяснять отношения - проясняйте ситуацию. Доходите в понимании до причин, до ее истоков.

"Правильные разборки"

Выяснение отношений - это всегда разборка, более или менее кухонная. Как правило, выяснение отношений основано на желании восстановить справедливость, доказать свою правоту, что, в свою очередь, базируется на чувстве обиды, в процессе выяснения перетекающего в чувство вины, злости, раздражении, желании вывести на чистую воду, утвердиться а счет "уничтожения" противника.

"А ты ...", "а вот я ..." Эта дорога всегда ведет к конфликту и, в итоге, к разрушению отношений.

Если вы будете следовать простым правилам, вы всегда сможете быть на высоте положения и управлять ситуацией.

Эти правила универсальны, они подходят как для мужчин, так и для женщин вне зависимости от возраста и склада характера:

1. Никогда не включайтесь эмоционально. Есть разные способы: поставьте воображаемую преграду, например, стеклянную стену, между собой и оппонентом; в момент обвинений и упреков в вашу сторону, думайте о чем-то другом; считайте до 100 и мн.др.

2. Дайте полностью высказаться своему партнеру. При этом не произносите ни слова, иначе: 1) вы можете незаметно втянуться в выяснение отношений, 2) сорваться на крик, 3) "подлить масла в огонь" - одним неосторожно брошенным словом, даже самым безобидным ...

3. Кто-то советует сразу пресекать грубые высказывания и нецензурные слова, однако, это правило зависит от контекста ситуации, от нормативности речи в вашей паре, от эмоционального накала и др.

4. Будьте уверены в своей правоте, в том, что вы имеете на нее право! Даже если вы не уверены, вам придется эту уверенность взрастить внутри себя. Можно воспользоваться аффирмациями, можно прибегнуть к анализу затруднений и поиску решения (почему я не уверен/а в том, что могу это сказать, что имею на это право)

5. Говорите медленно, достойно и уверенно, чтобы каждое слово имело под собой вес (для этого см. п. 4).

6. Если вы видите, что разговаривать бесполезно (по причине "заведенности", злости, агрессивности партнера/ши или вашей неуверенности) отложите разговор на потом.

7. Если вы не высказались, не прояснили ситуацию, в ближайшие день-два, но эта тема по-прежнему беспокоит вас, проясняйте хоть через год. Иначе все, что копится на психоэмоциональном уровне, может отразиться на вашем здоровье (ранее я рассказывало о психосоматике).

8. Не обвиняйте. Как бы вам этого ни хотелось. Любое обвинение, даже самое безобидное, приведет к росту напряжения и эскалации конфликта. Для того, чтобы смолчать, когда хочется сказать "всю правду", возьмите тайм-аут: выйдете из зоны конфликта, умойтесь холодно водой, попрыгайте, поотжимайтесь и т.д.. Если не выдержали и наговорили всякого - не переживайте, отследите, учтите свою ошибку и сделайте вывод. Чем чаще будете отслеживать, тем больше в дальнейшем будете предвосхищать и контролировать свои слова и поведение.

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9. Соглашайтесь с обвинениями. Это одно из основных правил манипуляции. Согласие обезоруживает собеседника и любого критика. Не стесняйтесь - просите прощение.

10. Чем больше будете просить прощение за реальные или воображаемые партнером/ой "провинности", тем больше будете обезоруживать его/ее.

11. Переводите все в добрый юмор (без сарказма, который только распаляет конфликт): "да ладно тебе, малыш", "ну хорошо, покричал/а и хватит". Чтобы остановить негативную эмоциональную реакцию, которая может зарождаться в ответ на обвинения партнера в ваш адрес, представьте его в смешном свете (это правило ближе к п. 1).

12. Не обижайтесь (этому пункту будут посвящены отдельные статьи). Для этого высказывайте все ваши мысли в приемлемой, сдержанной, опирающейся на все вышесказанное, форме. Анализируйте причины обиды (в 2-х словах об этом не расскажешь).

13. Основные вопросы и утверждения: "для чего?", "что ты хочешь?", "что ты думаешь?", "в чем причина?", "я тебя услышал/а" ...

14. Повторяйте, про себя: "Выяснение отношений это всего лишь привычка, привитый навык, и, при желании, вы сможете себя переучить".

15. Никогда не оценивайте и не выносите вердикт.

16. Помните, что этого партнера выбрали вы, а не кто-то другой (поскольку даже насильственному выбору мамы и папы можно противостоять) и за ваши отношения отвечаете также только вы.

Правила простые, но следует пониматЬ, что для того, чтобы их применять, потребуется усиленно поработать надо собой, над своим поведением, над мыслями и "затормаживанием" своих реакций, когда слова, по привычке, вылетают быстрее способности их взвесить и трезво оценить ситуацию. Над вспыльчивостью и способностью заводиться в пол-оборота, над всем, что мешает быть счастливым.опубликовано econet

Автор Ольга Литвякова

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