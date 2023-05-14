“Эмоциональный инцест” - это довольно коварный термин, потому что звучит он так, как будто подразумевает под собой сексуальные отношения, хотя, в действительности, речь идет не об этом.

Суррогатный партнер

“Эмоциональный инцест” - это довольно коварный термин, потому что звучит он так, как будто подразумевает под собой сексуальные отношения, хотя, в действительности, речь идет не об этом.

Эмоциональный инцест возникает, когда ребенок выполняет функции суррогатного мужа или жены для родителя. Потребность родителя в близких отношениях удовлетворяется за счет ребенка. Ребенок привязан к родителю в результате чрезмерного чувства ответственности за его благополучие. Родитель превращает ребенка в партнера или доверенное лицо, что абсолютно не соответствует возрасту и жизненному опыту ребенка.В общем, идею вы ухватили. Эмоциональный инцест имеет место, когда (эмоциональные, не сексуальные) отношения между родителем и ребенком становятся похожи на отношения между двумя супругами, только вот, учитывая незрелость ребенка, это односторонние отношения, в которых родитель эмоционально «подпитывается» от ребенка, а ребенок, в итоге, чувствует ответственность за благополучие родителя

Я думаю, важно помнить, что существуют различные степени эмоционального инцеста. Порой, он носит крайне тяжелый и деструктивный характер, а иногда, он имеет более умеренную форму и может протекать почти незаметно. И все же, независимо от его интенсивности, эмоциональный инцест является пагубным и нездоровым.





Юнгианский аналитик и автор книги «Страсть к совершенству. Юнгинианское понимание зависимости» Мэрион Вудман описывает психический инцест как “безграничную близость”, при которой родитель или родители используют ребенка в качестве зеркала, для удовлетворения своих потребностей, вместо того, чтобы быть самим зеркальным отображением ребенка в целях поддержки его эмоционального развития.

Эмоциональный инцест может произойти в любой семье. Это может произойти как с родителями, находящимися в браке, так и с родителями-одиночками.

Эффект "Папиной дочки":

Рассмотрим простую семью, состоящую из отца, матери и дочери. Это правильно и замечательно, когда родители любят свою дочь – как дочь. Но, если отец любит свою дочь вместо любовного партнера, немногие дочери могут противостоять такой любви.

Если дочь считает, что мать не любит отца, дочь может попытаться дать ему такую любовь, в которой, как ей кажется, мать отказывает отцу. Мать может почувствовать, что отец и дочь предали ее, и уйти.

Брак отца и матери может стать первой жертвой. Запутавшаяся дочь может игнорировать потенциальных партнеров, за исключением «заменителей» отца.

Эффект «маминого сыночка»

Наша история начинается с беременной матери. Во время беременности мама, вероятно, наслаждается своей женственностью и вниманием своей семьи. Когда рождается ребенок, внимание обычно смещается с мамы на ребенка. Мать может чувствовать себя брошенной, вполне возможно, испытывая послеродовую депрессию. Многие матери возвращают внимание, одобрение и уважение своей семьи, становясь супермамой.

Муж супермамы может, при этом, чувствовать себя отвергнутым, особенно если он зависит от своей жены, которая имеет большое значение в его жизни. Он начинает видеть в малыше соперника. А на просьбы жены о близости, поддержке или ответственности он может ответить отказом. Он может впасть в депрессию и/или пойти на измену.

Супермама считает своего сына особенным. Она мечтает о том, что ее сын внесет особый вклад в этот мир, чего она сама сделать не может, да и не будет. Ожидания матери помогают ей компенсировать наличие внутренней пустоты.

Особенно подвержены возникновению эмоционального инцеста дисфункциональные, неблагополучные и неполные семьи. Мать-одиночка (или обиженная жена) в итоге, стремится найти в одном из своих детей эмоциональное удовлетворение, которое обычно она находила в супруге.

Вот опыт одного клиента, который представлен здесь в качестве иллюстрации:

«Мои родители развелись, когда я был подростком. Вскоре после этого мне пришлось взять на себя всякий ремонт по дому, что не составляло для меня труда. Но довольно скоро моя мама стала рассчитывать на мою компанию и каждый раз расстраивалась, когда я уходил. Я стал чувствовать себя постоянно виноватым, когда уходил встречаться с друзьями, а она оставалась дома одна.»

Подобное также может произойти в отношениях отца/дочери:

Что касается эмоционального инцеста между отцом и дочерью, то в этом случае бесправные отцы компенсируют свое положение, становясь эмоционально более привязанными к дочерям. Моральный ущерб от эмоционального инцеста между отцом и дочерью включает в себя стрессовые состояния и тревожные расстройства, психические и физические заболевания, расстройства личности, слаборазвитое или спутанное чувство идентичности, депрессию и так далее.

Наличие эмоционального инцеста соответствует степени дисфункции в семье. Я подозреваю, что это также отражает отсутствие сильной внешней системы поддержки. Если эмоциональные потребности родителя уже удовлетворены, вряд ли такой родитель станет удовлетворять эти потребности за счет ребенка.

Эмоциональный инцест порождает множество проблем, но я рассмотрю только три из них, которые, на мой взгляд, являются наиболее важными: во-первых, это создает треугольник отношений между родителями и детьми; во-вторых, это делает ребенка ответственным за благополучие родителя; и в-третьих, выход из такого положения может повлечь за собой такие же последствия, как после очень, очень тяжелого разрыва.

Треугольник отношений

В случае эмоционального инцеста между отцом и дочерью, формируется своего рода треугольник отношений между отцом, дочерью и матерью, причем мать в этом треугольнике становится лишней. Отец находит подтверждение и эмоциональное удовлетворение в дочери, а не в жене, и именно дочь, а не жену, отец делает своим партнером, с которым разделяет свои планы, мечты и надежды на будущее.

В результате, отец может сделать дочь своим доверенным лицом и предпочесть нежиться в обожании своей дочери, нежели предстать перед недовольством своей жены. Таким образом, дочь может встать между родителями, и даже заменить мать, и в качестве доверенного лица своего отца, и в качестве партнера по мечтаниям и планированию будущего. Чувства дочери, вызванные подобным явлением, варьируются от ощущения неловкости до вызывающего крайнюю степень вины.

Несправедливая ответственность

Затем, эмоциональный инцест приводит к возникновению у ребенка чувства ответственности за благополучие родителя, а благополучие родителей, в свою очередь, становится зависящим от постоянной эмоциональной поддержки ребенка. В результате ребенок «застревает».

Ребенку необходимо продолжать «подпитывать» эмоциональные потребности родителя, а иначе он рискует причинить родителю боль, чувствуя свою ответственность за это. Возможность уничтожить родителя оказывается в детских руках.

Переживание разрыва

Когда происходит эмоциональный инцест, для ребенка выход из сложившейся ситуации, по сути, равносилен разрыву с родителем.

Но тут очень важно понимать, что эти отношения не являются отношениями двух равных взрослых. Представьте себе отношения, в которых старший партнер питается обожанием младшего партнера и требует его согласия и послушания. А когда младший партнер противится такому послушанию и согласию наступает долгое и мучительное расставание, наполненное эмоциональными манипуляциями и попытками старшего партнера вернуть младшего любыми возможными способами.

Вот как описывает свои отношения с отцом одна женщина: «В детстве я настолько обожала своего отца, что постоянно говорила о том, что хочу выйти замуж только за того, кто будет во всем походить на него. Я буквально думала, что мой отец идеальный, и я думала так, когда мне было 17, а не только когда мне было 7. Я давала ему все и практически поклонялась ему.

А потом я потеряла его. В тот момент, когда я начала подвергать сомнению убеждения, которым он меня учил, мой отец отгородился от меня. Наши отношения в тот день закончились, и все, что осталось - это злость, манипуляции и чувство вины»

Заключение

В рамках данной статьи я хотела бы подчеркнуть, что некоторые из вышеперечисленных проблем – такие как боль родителя из-за ребенка, выбирающего другой путь – не обязательно связаны с эмоциональным инцестом. Это правда.

Но дело в том, что нездоровая эмоциональная привязанность превращает эту боль во что-то гораздо худшее, чем должно быть. Она превращает это в предательство, в расставание, оставляя за собой разбросанные разбитые сердца. опубликовано econet

Автор Мария Гаспарян

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