Есть некоторые правила, которые помогут Вам проживать, а иногда предотвращать эти трудные моменты

К сожалению, рано или поздно, большинство родителей сталкивается с таким явлением, как детская истерика. Ребёнок кричит, бросается на землю, бьётся головой об пол, не реагирует на просьбы и слова взрослого. Родители в растерянности, что случилось с малышом? Как себя вести, чтобы кошмар поскорее прекратился? Что скажут люди?

У одних детей период истерик проходит быстро, у других — может длиться годами. Многое зависит от поведения родителей. Давайте разбираться, что именно.

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Первое, что следует знать про истерики, это то, что истерики и капризы — это разные вещи, хотя и очень похожи. Истерики в норме характерны для детей до 3-х лет. Затем они проходят, уступая место капризам.

К капризам ребёнок прибегает преднамеренно, чтобы добиться желаемого. Т.е. ребёнок уже может видеть цель (желаемое) и того, кто это желаемое добудет (родитель). Капризы также, как и истерики, нередко сопровождаются плачем, криком, топаньем ног, разбрасыванием предметов.

Истерики обычно непроизвольны. Ребёнок не может справиться с эмоциями (возбуждением). Не зря говорят "зашёлся в истерике". Детская истерика сопровождается громким плачем, криками, битьём головой об пол, битьём кулаками о поверхность, царапанием лица. В тяжёлых случаях могут быть непроизвольные судороги, так называемый "истерический мост", когда ребёнок выгибается дугой. Детская истерика — это сильная эмоциональная реакция, подкреплённая раздражением, агрессией, отчаянием. Во время истерики ребёнок слабо контролирует свою моторику, поэтому может биться головой об пол или стену, практически не чувствуя боли.

По мнению учёных, около 90% родителей сталкиваются с истериками у детей от года до трёх. Чаще первые истерики начинаются в полтора года. Пиком считаются 2,5–3 года, так называемый период "кризиса" трёх лет. В кризисный период истерики могут случаться несколько раз в день. В четыре года подобное поведение считается редкостью, ребёнок в состоянии выразить свои чувства и эмоции словами.

Есть некоторые правила, которые помогут Вам проживать, а иногда предотвращать эти трудные моменты:

1.Соблюдение режима дня. Правило старо как мир, но мало, кто его соблюдает, возможно, одновременно из-за его простоты и сложности организации. Почему так важен режим дня? Нервная система ребёнка ещё развита недостаточно, и ребёнок не может себя контролировать. А когда к этому примешивается усталость, процесс возбуждения, очаг которого находится в мозгу, не может быть остановлен никакими внешними факторами, он лишь усиливается. Вспомните себя, когда вы устали. Раздражены? Хочется накричать на кого-нибудь? Топать ногами? Истерика — это то же самое, только по-детски. Усталость, голод, перевозбуждение — провокаторы истерики.

2. Второе правило вытекает из первого. Это организация досуга ребёнка. Вероятность появления истерики усиливается, если ребёнку скучно, неинтересно (например, когда мама с ребёнком занимаются шопингом — интересно только маме). Когда ребёнок долго занимается одним видом деятельности (например, долго бегает или, наоборот, сидит без движения). В течение дня ребёнку нужно предлагать разные виды деятельности, чередуя спокойные и подвижные игры. Свежий воздух при этом обязателен!

3.Часто советуют отвлечь внимание ребёнка, если вы замечаете предвестники истерики. Неплохой вариант, но не панацея. Возможно, вы просто откладываете истерику на время. А по сути этот способ — наш совет №2: смена деятельности. И этот способ уже не работает, если истерика в разгаре (помните, про возбуждение, которое уже не остановить?). Гораздо лучше позволяют ребёнку отдохнуть, "подзарядиться" — мамины нежные руки, тихий ласковый голос, внимательный любящий взгляд. Почаще берите ребёнка на руки, разговаривайте с ним. Делайте это искренне, с удовольствием!

4. Есть распространённое мнение, что ребёнка в истерике нужно оставить одного, пристыдить или вообще наказать. Ни в коем случае! Во-первых, эти способы не работают. Во-вторых, наказание усугубляет ситуацию, а оставление в одиночестве заставляет ребёнка чувствовать себя брошенным. Пристыживание вкупе с оставлением в одиночестве, хоть и не даёт сиюминутного результата, с годами учит понимать ребёнка, что с ним что-то не так, что проявлять себя плохо, иначе тебя бросят. В конце концов, поставьте себя на место ребёнка: у вас истерика, вам нужно выплакаться, а кто-то стоит рядом и стыдит или уговаривает прекратить это. Во время истерики с ребёнком нужно запастись терпением и оставаться рядом, чтобы дождаться, когда закончится плач. Если вы видите, что ребёнок успокаивается, начинает икать, дайте ему водички, пожалейте. Он устал и выглядит таким несчастным!

5. Чего ещё не следует делать, когда у малыша истерика? Бояться её. Если истерики не слишком часты, и родитель при этом не агрессивен, то такое поведение даже может быть немного полезно. Происходит эмоциональная и физическая разрядка. Гораздо хуже, когда эмоции не выражаются и загоняются вовнутрь. Помните: если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно?

6. Также необходимо знать, что не все дети одинаково подвержены истерикам. Холерики и меланхолики впадают в истерику чаще и быстрей, а флегматики и сангвиники меньше. Но зато, если флегматик впал в истерику, это надолго. Такие особенности опять же зависят от типа нервной системы. Поэтому не равняйтесь на чужих детей: больше, меньше, чаще, реже… У каждого свой "график".

7. Каждый раз поведение родителя должно быть одинаково: спокойное ожидание конца истерики. Так родитель показывает, что принимает ребёнка любым (а это очень важно), значит, ему можно доверять. А с другой — дети часто проверяют родителей "на прочность", т.е. учатся выстраивать границы. Где и как можно себя вести, где родитель поддастся натиску?

8. Ребёнок в возрасте до трёх лет ещё находится в познании себя и других, он только начинает осваивать нормы поведения. Ему непонятно, что с ним происходит. Называйте то, что вы видите: "Я вижу, что ты сердишься, потому что я запретил(а) тебе смотреть мультики", "Ты устал", "Тебе обидно" и т.д. Это как называть цвета предметов. Это не приводит к прекращению истерики (вы, наверно, уже поняли, что пока она сама себя не исчерпает, действия извне бесполезны), и, возможно, первые разы ребёнок вас не услышит. Но рано или поздно он научится различать свои состояния и, следовательно, сообщать о них.

9. Если вы с трудом сдерживаетесь от того, чтобы присоединиться к ребёнку, вспомните, когда вы в последний раз отдыхали. Это важно. У любой мамы есть запас сил и прочности, чтобы принимать всё, что делает ребёнок (вспомните бессонные ночи, когда ребёнок болел: вы были с ним столько, сколько нужно ему). Если этот запас иссяк, значит где-то образовался дефицит, разрядилась батарейка. Возможна ещё одна причина: ваши представления о себе, о ребёнке: "Нормальные дети себя так не ведут", или "Я что-то делаю не так", или "Что скажут соседи???". Тогда эти представления начинают вами руководить, и вы теряете контакт с реальным ребёнком, которому просто необходимо сейчас быть непослушным, плачущим и принятым. Вы начинаете контактировать со своим представлением об идеальном ребёнке. А дети, ох как этого не любят! Скажу вам по секрету: никто этого не любит.

И последнее. Если истерики с возрастом (примерно к 4 годам) не прекратились, более того, они довольно интенсивны и изматывающие для ребёнка, есть повод обратиться к неврологу. Если неврологические диагнозы исключены, следующий специалист — психолог. Он поможет вам разобраться в самом главном вопросе: что ребёнок сообщает подобным образом? Можно ли по-другому наладить внутрисемейные коммуникации?

В любом случае, истерика — это сигнал об актуальном состоянии малыша, которое он не может выразить словами. И остановиться тоже не может. Он делает это без злого умысла. Вернее, будет сказано, "это" происходит с ним. Расшифруйте детское послание, и тогда истерик станет меньше. Это нетрудно с нашими рекомендациями. Нужно немного внимания и терпения. Истерик без причин не бывает. Найдёте причину, получите ответ.

И помните! Истерики — удел Ребёнка, Взрослый ведёт себя по-другому. Не стоит меняться местами с ребёнком. Любите себя, своих родных и близких! опубликовано econet

Автор Маргарита Кузнецова

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