Если вы чувствуете вину перед кем-то, возможно, вы берете на себя чужую ответственность

Если вы чувствуете вину перед кем-то, возможно, вы берете на себя чужую ответственность;

Если вы обвиняете кого-то, возможно, вы не берете свою ответственность, перекладывая ее на другого человека.

Ощущение своей вины и негодование по поводу чьей-то вины – это серьезный повод поразмышлять о том, кто и за что отвечает.

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Несколько лет назад разводились мои близкие друзья.

Я переживала за их 10-летнюю дочку – как-то она перенесет это событие, не окажет ли развод свое негативное влияние, не сломит ли ее

Помню, я спросила ее: «Как ты относишься к тому, что мама с папой разводятся? Что ты чувствуешь?»

На второй вопрос она ответила так: «Я сожалею

На первый отреагировала следующим образом: «Я думаю, они разберутся сами. Они – взрослые, и, раз они решили, значит так лучше».

Не веря своим ушам (в моей-то картине мира развод был таким ужасом-ужасом, который ребенок не может пережить без потерь), я спросила: «А как ты считаешь, твоя жизнь теперь изменится?»

На что она ответила: «Скорее всего – нет».

Я была поражена. Картина мира треснула.

Реакция ребенка стала понятна после некоторых размышлений: она была уверена, что взрослые несут ответственность за свою жизнь сами, и ей не нужно о них заботиться. Более того, она была убеждена, что родители позаботятся и о ней – потому-то она не боялась изменений.

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Сейчас, наблюдая, как взрослые люди, пришедшие на терапию, страдают от вины и не могут простить и принять, я четко вижу – как и при каких обстоятельствах, их родители не взяли на себя свою родительскую ответственность.

За свои родительские ограничения. За свои действия. За свои чувства. За свою непрожитую жизнь.

И я вижу, как это мешает нынешним взрослым брать на себя ответственность за свою жизнь, отдавая другим людям их ответственность за то, как они проживают свою жизнь. Вся взятая в детском возрасте ответственность за родителей давит виной теперь уже перед множеством других людей.

А свои потребности тоже никуда не спрячешь. Ответственность за них тоже передаются дальше – партнерам, детям…. Всем и всему.

Чем больше не присвоенной и неосознанной нужды, тем больший счет долгов и обязательств предъявляется близким людям.

….«Меня раздражает упрямство моего сына. Я столько раз пыталась разговаривать с ним, добиваясь порядка. А он…. по-прежнему не торопится убрать свое лего к моему приходу. Меня раздражают неприбранные игрушки. Я чувствую, что начинаю ненавидеть сына за то, что он не слышит меня».

Какая потребность попрана, не замечена, обесценена у матери? У ее собственной детской части? Какое не присвоенное право заставляет обвинять невиновного? Потребность в чистоте? В том, чтобы ее услышали? Нет.

Попрано ее собственное право быть ребенком. И попрана детская потребность в игре. Когда-то ее родители должны были обеспечить ей эту потребность. Потому что быть ребенком в свое время - это естественно. А все, что естественно - правильно.

Но ее родители были так же нетерпимы, как она сама сейчас. Они не взяли на себя ответственность за свои состояния, свои ограничения. В результате мать не умеет уважать право своего сына на его детскую жизнь.

…. «Я чувствую себя виноватой перед своей дочерью-студенткой. Мне кажется, я ее сильно травмировала. Она все время сомневается в себе, своей привлекательности, способности справиться с трудностями, своих достоинствах. И она обвиняет меня. А я, не в силах этого вынести, хватаюсь спасать ее даже в тех проблемах, где она может справиться сама».

Какое право не присвоено у этой матери? Какая не признанная потребность погружает в вину?

Не присвоено право на свои ограничения. Ограничения, присущие любому человеку.

Ограничения возможностей, сил – в данном случае – родительских.

Именно поэтому она чувствует вину вместо ответственности. Ей все еще кажется, что она не сделала все, что могла. Ей кажется, что она могла больше, но не постаралась.

Это совершенно необходимо…. Признать правду о своих ограничениях.

Признать правду – о том, сколько у меня ресурсов как у родителя, какова моя способность отдавать – тепло, любовь.

Признать правду, даже если окажется, что эти возможности невелики.

Если эту правду признать, можно честно сказать своему ребенку – вот…. это все, что я могу.

...Я могу поиграть с тобой час, но потом мне нужно время для себя

...Сейчас я не готова выслушать, смогу через час

...Кажется, я не очень умею поддерживать, но хочу научиться

и т.п. и пр.

О своих ограничениях можно сожалеть, способность любить можно приращивать, все больше принимая себя, но ограничения есть и будут всегда и это нормально.

Не нормально - не признавать своих ограничений, перекладывая за это ответственность на ребенка в духе "Ты сам виноват в том, что я с тобой так обращаюсь"

...Не "Ты должен", а "Я хочу от тебя", признавая, что у ребенка тоже есть свое "Я", а вместе с ним свои планы и свои желания.

И, кстати, свои ресурсы чтобы справляться со своей детской (подростковой, студенческой, взрослой) жизнью.

Этому ресурсу может помешать деструктивная вина перед родителем - за его неприсвоенные родительские ограничения, за его непризнанные чувства и его же непрожитую жизнь.

Если ребенку мало - поддержки, помощи, он позлится, но, рано или поздно согласится с этими ограничениями.

И непременно найдет способ реализации своих нужд, если его не грузить долгами за все перечисленное.

У упомянутой выше женщины.... тоже была мама, которая спасала всю семью, и не жила своей жизнью (не признала своих родительских ограничений). И вся семья по сей день страдает от вины перед ней.

Если вы чувствуете вину перед другим человеком, или же обвиняете – это значит, вы не до конца разобрались с ответственностью.

Почему вам кажется, что вы виновны? Почему вы считаете, что перед вами виновен другой?

Какие ваши права и потребности затрагиваются? Почему вам в них отказано?

Ответственным быть много легче, чем правым или виноватым.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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