Не втягивайте детей в семейные ссоры!

Когда родители рассказывают ребёнку о своих супружеских проблемах или ребёнок постоянно является свидетелем их ссор, это наносит психике ребёнка большой вред

Когда родители рассказывают ребёнку о своих супружеских проблемах или ребёнок постоянно является свидетелем их ссор, это наносит психике ребёнка большой вред. Так тяжело видеть несчастной любимую маму, так жалко становится папу. И так хочется сделать их жизнь лучше. Даже ценой собственного здоровья и счастья...

Старайтесь никогда не втягивать ребёнка в обсуждения ваших супружеских отношений, не перетягивайте ребёнка на свою сторону, не делайте его посредником между мамой и папой. Не ожидайте от ребёнка, что он примет чью-то сторону или будет кого-то из вас защищать перед другим.

Какие бы конфликты между супругами не происходили, нужно помнить, что для ребёнка вы- родители, нужно стараться выяснять отношения так, чтобы ребёнка всё это не касалось.

В семье есть супружеская подсистема и родительская подсистема. Важно, чтобы границы этих двух подсистем были прочные. Всё, что касается вашей супружеской жизни - разногласий, конфликтов, претензий, выяснений отношений - это ваше личное дело, старайтесь вести эти разговоры за закрытыми дверями.

У ребёнка есть право на хорошие отношения с мамой и папой, даже если папа и мама в ссоре, обижаются или сердятся друг на друга.

Ребёнок - это часть мамы и часть папы. Заставлять, вынуждать, подталкивать ребёнка принять сторону одного из родителей - это всё равно, что заставлять ребёнка принять одну свою часть и отвергнуть другую.

Дети в такой ситуации часто уходят в физическую или психическую болезнь, в невроз, только бы не выбирать. Только бы сплотить вокруг себя своим тяжёлым состоянием, своими проблемами и маму и папу. опубликовано econet



Автор: Екатерина Кес