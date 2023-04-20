Не полученное разрешение

Это ужасное и противное состояние: хочется в жизни чего-то другого, иногда – непонятно чего, иногда – совершенно понятно, но… страшно.

Не полученное вовремя разрешение блокирует действия. Рождает недовольство жизнью, раздражение окружающим миром. Это ужасное и противное состояние: хочется в жизни чего-то другого, иногда – непонятно чего, иногда – совершенно понятно, но… страшно.

«Я хотела бы найти другую работу, но боюсь, что меня не примут и высмеют»

«Я очень хочу работать по новой специальности, но почему-то мне кажется, что она не востребована, никому не нужна, я останусь ни с чем»

«Я хочу работать на более интересной должности в нашей структуре, но мне страшно сказать об этом, боюсь не справиться»

Эти страхи блокируют действия, не дают высунуть носа и заставляют страдать. Заставляют страдать безденежьем, непризнанием, чувством нереализованности;

Отсюда много раздражения, ощущения бессмысленности и пустоты.

…Желанием выделиться, недвусмысленно и однозначно заявить о себе, своих способностях и талантах «заведует» наша детская часть.

В ней, в этой части рождается желание творить, внести в этот мир что-то свое, изменить его своим участием, именно ребенок бесстрашно, уверенно и настойчиво привносит в мир самого себя... Пока его не остановят.

Пока ему не скажут, что его старания далеки от идеала, что он занимается не тем чем нужно, или же занимается хуже соседских Маши и Вани.

Пока ему не скажут, что у него ничего не выйдет, как бы он ни старался, и что мало ли таких, всем места не хватит…

И, быть может, малыш попытается еще раз, или два, пока хватит его детских сил, но, оказавшись без поддержки, он оставит свои усилия. Он твердо усвоит, почему нельзя высовываться, он научится останавливать сам себя.

...Обеспечив себе безопасность, он будет завидовать Маше и Ване и многим другим, которые не так боятся, занимают свое место под солнцем без оглядки на свои несовершенства.

Человек, подавляющий свои стремления, свою потребность внести себя в этот мир, останется таким же потухшим, раздраженным, устало-неудовлетворенным.

И, если не пересмотрит смысл своего само-подавления, не поймет его происхождения, так и останется в плену у детского страха наткнуться на родительское неодобрение своей активности – абсолютно естественной и законной.

….Они не сразу находят эту взаимосвязь. Они не сразу связывают свое взрослое бессилие перед страхом предъявить себя со своим детским бессилием перед родительской оценкой.

Они не сразу вспоминают эти усмешки, эти как будто бы во благо советы, эти упреки-обесценивания, эту плохо осознаваемую агрессию в свой адрес...

Они не сразу осознают, что скованные страхом выделиться родители и воспитатели активно способствовали новому подавлению новых детей.

Явные послания вспоминаются легче:

«Ну какой театральный институт? Нужно получить нормальную профессию, которая будет кормить!»

«Зачем ты тратишь столько времени на ….. (танцы, рисование, спорт, ets. ) Учись лучше!»

Скрытые послания обладают наиболее мощным воздействием, и их чрезвычайно трудно «вывести на чистую воду».

Скрытые послания доносятся самим способом жить: трудно, на грани выживания;

Когда воспитатели едва сводят концы с концами не вследствие военной блокады или оккупации, а по собственному бессознательному выбору.

В таких семьях ребенок не смеет даже помыслить о своих желаниях:

Как это возможно, если для меня стольким пожертвовали?

И принимает в свою жизнь все ту же модель: я могу быть хорошим, буду принят, только если жертвую собой.

…Бывает, что неосознанный родитель конкурирует с ребенком за место самого «крутого» в семье.

Такой ребенок не только не получает необходимую поддержку в самореализации,

Но и получает в довесок много скрытой агрессии и бессилие превзойти соперника.

…Сложные отношения между братьями и сестрами тоже привносят немало Тени.

По своей сути это конкурентные отношения, благодаря которым, при должной поддержке родителей, дети могли бы усвоить важный опыт конкурентного взаимодействия.

В реальности сиблинговые отношения часто являются травмирующими: когда старший ребенок наблюдает, что младший с легкостью получает то, что ему самому дается с большими усилиями – в том числе признание своих достоинств и талантов,

А младший вынужден «огребать» все недовольство старшего, получая в свою личную историю страх перед близкой фигурой, которая сбрасывает на него свою недовольство.

Во взрослой жизни старшие часто имеют дело с тем, что их "обходят" на повороте более "ловкие", но "менее достойные", а младшие боятся высунуться - из-за страха агрессии в свой адрес.

…Не полученное вовремя разрешение на само-проявление становится настоящей жизненной драмой.

Когда-то естественное желание проявить себя в этом мире было оборвано, запрещено, табуировано, оплетено густым слоем страха, стыда и вины, удерживающих само-проявление;

А также обиды и подавленной злости на тех, кто это желание запретил.Внутренний ребенок, детская часть по-прежнему нуждается в разрешении проявить себя.



У некоторых людей ситуация заходит в тупик:

Из-за тотального недоверия к миру (изначально – к родителям)

Они совсем не могут присвоить это право извне.

Они не могут услышать послания от мира:

«У тебя получается», «Я вижу, что у тебя есть достоинства и таланты и уже получаю многое от тебя» и т.п.

И при этом им так же трудно присвоить свои права изнутри, ибо теперь уже внутренний Родитель не спит и продолжает запугивать, обесценивать, лишать прав.

Таким людям особенно важно восстановить взаимосвязь, обнаружить источник внутреннего само-подавления, связать с изначальной причиной, отгоревать то, что им «досталось» (не досталось)

Выразить в доверительном пространстве терапии свой гнев, убедиться в абсолютности своих прав на само-предъявление, присвоить – с поддержкой терапевта (здоровой родительской фигуры) свои права.

Пробовать заявлять о себе в жизни, сталкиваясь со своим страхом, тревогой, и другими чувствами, отпуская их, присвоить свои права окончательно и бесповоротно.опубликовано econet

Автор: Вероника Хлебова

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