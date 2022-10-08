Такой завтрак на основе йогурта - это вкусный и здоровый способ начать свой день
Завтрак на основе йогурта - это вкусный и здоровый способ начать свой день! На первый взгляд это несколько необычное сочетание продуктов: манго, огурец и чечевица. Попробуйте, вам непременно понравится и к тому же, вы получите заряд энергии на весь день!
Также вы можете взять такое блюдо на работу и перекусить в свободное время. Это гораздо лучше, чем сэндвич или булочка.
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Ингредиенты (на 1 порцию):
Приготовление:
В миске смешайте все ингредиенты с лимонным соком. Добавьте соль и перец по вкусу. Наслаждайтесь!
Для хранения, поместите чечевицу на дно. Добавьте сверху йогурт, затем манго, кедровые орешки и сбрызните оливковым маслом.
Готовьте с любовью! econet.ru
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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